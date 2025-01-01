Coursera는 세계적인 온라인 학습 플랫폼 중 하나로, 세계 수준의 교육에 대한 보편적 접근을 제공하는 데 전념하고 있습니다. 1억 명 이상의 학습자와 7,000개 이상의 강좌, 그리고 300개 이상의 선도적인 대학 및 기업들과의 파트너십을 통해, Coursera는 디지털 시대에 사람들이 배우는 방식을 새롭게 정의하고 있습니다.

하지만 플랫폼이 전 세계적으로 확장됨에 따라 중요한 도전과제가 생겼습니다: 어떻게 진정성을 해치거나 지속 불가능한 제작 비용을 초래하지 않으면서도, 다양한 언어와 문화를 가진 학생들에게 진정으로 현지화되고 감정적으로 울림 있는 학습 경험을 제공할 것인가.

무스타파 퍼니처왈라, 코세라의 CTO는 코세라의 엔지니어링 팀과 AI 노력을 감독하고 있습니다. 그의 일은 AI 더빙, 음성 복제, 립싱크 등과 같은 생성 AI 도구를 구축하고 기술 발전이 모두를 위한 개인화되고 접근 가능하며 효과적인 교육을 만드는 핵심 사명에 봉사하도록 보장하는 데 중점을 둡니다.

“Coursera는 전 세계적으로 대규모로 학습 경험을 제공하는 것을 사명으로 하고 있습니다,” 무스타파가 말했다. “그리고 그것을 효과적으로 수행하기 위해서는 언어 장벽을 없애고, 학습을 개인화하며, 원래 지도의 질과 의도를 유지해야 합니다. 이곳에서 생성적 AI, 특히 HeyGen이 변혁적인 역할을 해왔습니다.”

몰입감 있는 강사 주도 경험을 제공합니다

HeyGen을 사용하기 전에 Coursera는 텍스트와 오디오 번역을 확장하기 위해 AI를 성공적으로 배포했습니다. 그러나 비디오 현지화는 여전히 큰 장애물로 남아 있었습니다.

“우리는 텍스트부터 시작했다,” 무스타파가 말했다. “그것은 관리 가능했지만, 강사의 어조, 감정, 그리고 새로운 언어로 립싱크를 맞추는 비디오 콘텐츠를 번역할 때는 실현 불가능했다. 너무 비용이 많이 들고 규모 있게 실행하기에는 너무 복잡했다.”

무스타파와 그의 팀이 HeyGen을 발견했을 때, 특히 음성 복제와 립싱크 기술에서 돌파구를 찾았습니다. Coursera는 HeyGen을 도입하여 강사 주도 비디오를 프랑스어, 스페인어, 독일어 및 기타 언어로 현지화된 버전을 생성하였으며, 무엇이 말해지는지뿐만 아니라 어떻게 말해지는지까지 보존하였습니다.

“가장 놀라웠던 것은 그것이 얼마나 자연스러웠는지였어요,” 무스타파가 말했다. “우리는 영어를 구사하는 강사의 비디오를 가져와서 그들이 스페인어를 구사하는 것처럼 느껴지게 만들 수 있었으며, 그들의 어조, 말의 속도, 그리고 감정 표현을 유지했습니다.”

코세라에게 그 진정성은 협상의 여지가 없었습니다. 팀은 항상 로봇처럼 느껴지거나 연결이 끊긴 AI 생성 콘텐츠에 대해 조심스러웠습니다. “우리는 단순히 정보를 전달하는 것이 아닙니다. 우리는 몰입감 있는, 강사가 이끄는 경험을 만들고 있습니다,” 무스타파가 설명했습니다. “감정이 사라지면 학습도 고통받습니다.”

HeyGen이 감정이나 강사의 존재감을 희생하지 않으면서도 대규모로 품질을 제공할 수 있는 능력은 Coursera가 기다려온 바였습니다.

HeyGen과 함께하는 ‘매직 모먼트’를 실현하다

무스타파는 예전에는 큰 투자와 시간이 필요했던 것들이 이제는 민첩하게 이루어진다고 생각했다. “우리는 항상 비디오 번역을 대규모로 하려면 많은 투자와 기술이 필요할 것이라고 생각했습니다,”라고 그는 말했다. “팀이 이것을 몇 번의 스프린트나 몇 주 안에 구축할 수 있었을 때, 이런 규모에 이르기까지 얼마나 빨리 도달할 수 있는지에 대해 놀랐습니다.”

강사에게 있어, 번역된 비디오에서 자신들의 목소리와 감정이 보존되는 것을 보는 것은 강력한 경험이었습니다. “그것은 마치 자신들 같았다,” 무스타파가 말했다. “번역된 비디오는 여전히 우리 선생님들처럼 보이고 들렸습니다, 단지 다른 언어로 말이죠.”

기술적 성취는 감정적 반응과 동등했다. “마법 같은 순간은 입 모양과 감정이 완벽하게 보존된 더빙 비디오를 봤을 때였어요,” 무스타파가 회상했다. “그때 우리는 이것이 단순한 도구가 아니라, 인간다움을 잃지 않으면서 학습을 확장할 수 있는 플랫폼이라는 것을 깨달았습니다.”

HeyGen은 물류를 단순히 개선한 것이 아니라, 새로운 창의적이고 운영적인 가능성을 열었습니다. Coursera의 엔지니어와 콘텐츠 제작자들은 이제 '나 이거 만들었어'라고 말할 수 있습니다. 그들이 교육 자료를 만든 것뿐만 아니라, 제3자의 도움 없이 스스로 번역하고 현지화했기 때문입니다.

“그것은 충격적이었다,” 무스타파가 말했다. “비디오는 완전히 다른 언어였지만, 여전히 원본의 맥락, 감정, 그리고 지시적인 명확성을 전달했다. 자연스러웠다.”

시청 시간과 완료율 향상

HeyGen을 도입한 이후로 Coursera는 학습자 참여도, 플랫폼 접근성 및 교육 성과에서 측정 가능한 성과를 달성했습니다.

핵심 결과:

비디오 시청 시간이 40% 증가했습니다 – 라틴 아메리카와 같은 지역에서 현지화된 비디오 콘텐츠가 전체 시청 시간을 크게 늘렸습니다.

– 라틴 아메리카와 같은 지역에서 현지화된 비디오 콘텐츠가 전체 시청 시간을 크게 늘렸습니다. 수강 완료율이 25% 향상되었습니다 – 학생들은 비디오 콘텐츠가 모국어로 제공될 때 과정을 끝마칠 가능성이 더 높았습니다.

– 학생들은 비디오 콘텐츠가 모국어로 제공될 때 과정을 끝마칠 가능성이 더 높았습니다. 확장 가능하고 진정성 있는 현지화 - Coursera는 이제 고가의 재촬영 없이 다양한 형식과 언어로 번역된 비디오 콘텐츠를 제공합니다.

무스타파는 다른 팀들이 작게 시작할 것을 권장합니다. “우리는 하나의 비디오로 시작했습니다. 그것만으로도 영향을 볼 수 있었죠,”라고 그는 말했습니다. “한 번 경험하면 이것이 무엇을 가능하게 할 수 있는지 명백해집니다.”

그는 또한 AI 기술이, 특히 HeyGen이 얼마나 빠르게 진화하고 있는지 강조했습니다. “이 분야는 빠르게 움직입니다. 지금 실험하지 않으면 나중에 뒤처질 겁니다. HeyGen은 우리 인프라의 핵심 부분이 되었습니다.”