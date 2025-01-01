워크데이는 사람, 돈, 그리고 대리인을 관리하기 위한 AI 플랫폼입니다. 워크데이 플랫폼은 고객이 사람을 중시하고, 업무를 강화하며, 비즈니스를 지속적으로 발전시킬 수 있도록 AI를 핵심으로 구축되었습니다. 전 세계 11,000개 이상의 조직들이 사용하고 있으며, 중소기업부터 포춘 500 기업의 60% 이상에 이르기까지 다양한 산업에서 활용되고 있습니다.
글로벌 리더로서 Workday는 다양한 국제 청중을 위해 현지화해야 하는 방대하고 계속해서 증가하는 멀티미디어 콘텐츠 라이브러리를 제작하고 있습니다. 50개 이상의 언어를 지원하며 이해 관계자의 요청은 프로젝트마다 흔히 10개에서 15개 언어에 걸쳐 있어, 현지화의 규모와 복잡성은 점점 더 커지는 도전을 제시하고 있습니다.
"우리는 마케팅 비디오, 내부 커뮤니케이션, 장편 웨비나 등 많은 콘텐츠를 생산하고 있었고, 이것들을 다양한 언어로 전환해야 했습니다,"라고 Workday의 글로벌화 프로덕션 팀에서 프로그램 매니저로 일하는 저스틴 메이징어가 말했습니다. "하지만 예전 방식으로는 규모를 확장하기 어려웠죠."
도전은 규모만의 문제가 아니었다. "수십 개의 언어로 작업을 할 때, 브랜드의 목소리를 모든 것과 일치시키는 것은 매우 어렵습니다. 단어를 번역하는 것뿐만 아니라, 어조, 의도, 그리고 명확성을 유지하는 것이 중요합니다." HeyGen의 도입은 Workday의 비디오 접근 방식을 변화시켰다.
현지화 작업 흐름을 재구상하기
HeyGen 이전에는 Workday가 오로지 수동 프로세스에만 의존하여 생산을 늦추고 팀이 지원할 수 있는 프로젝트를 제한했습니다. "비싼 것뿐만 아니라 사업에 '예'라고 말할 수 있는 우리의 능력을 제한했습니다,"라고 메이징어가 말했습니다. "우리는 항상 용량과 수요 사이에서 균형을 맞추고 있었습니다."
전통적인 현지화 작업 흐름은 인간 번역가, 성우, 그리고 후반 작업 전문가들을 중심으로 구축되었으며, 몇 주 혹은 몇 달이 걸렸습니다. 이 과정에는 번역가들이 대본 작업을 하고, 검토자들이 정확성을 확인하며, 성우들이 음향 스튜디오에서 녹음을 하고, 전체 팀이 모든 것을 하나로 엮는 작업이 포함되었습니다.
“우리는 방대한 콘텐츠 포트폴리오를 가지고 있으며, 무언가 변화가 생겼을 때, 우리는 몇 개의 비디오를 신속하게 변경하고 적시에 배포해야 하는 짧은 시간을 갖고 있습니다,”라고 Workday의 제품 전략가인 Johanna Stussy가 말했습니다.
이 자원 집약적인 모델은 또한 만만치 않은 가격표가 붙어 있었습니다. "우리는 매년 수십만 달러를 현지화에 쓰고 있었습니다,"라고 메이징어가 말했습니다. "그리고 때때로 우리는 프로젝트를 거절해야만 했습니다, 특히 웨비나와 같은 장편 비디오는 우리가 가진 자원으로는 실현 가능하지 않았기 때문입니다."
AI 비디오로 마법 같은 순간을 만들기
HeyGen의 도입은 혁신적인 돌파구였습니다. Workday는 처음에 HeyGen을 번역 초기 단계를 가속화하는 방법으로 탐색했지만, 곧 훨씬 더 많은 것을 할 수 있다는 것을 발견했습니다. "HeyGen은 우리에게 마법 같았어요,"라고 Meisinger가 말했습니다. "몇 분 안에 비디오를 번역할 수 있고, 우리의 언어 전문가들을 직접 HeyGen으로 데려와 교정을 하고 브랜드 목소리를 유지하기 위해 작은 조정을 할 수 있습니다."
“마법 같은 순간은 분명히 맞춤형 아바타와 몇 분 안에 콘텐츠를 변경할 수 있는 능력이었어요,” 조한나가 말했다. “저는 비디오를 가질 수 있고, 그들이 저에게 비디오를 보낼 수 있으며, 당일에 그들이 교정볼 수 있도록 세 가지 언어로 렌더링 할 수 있어요.”
HeyGen을 선택한 주요 이유 중 하나는 Workday의 사전 정의된 승인된 용어집과 통합되는 용어 기반 기능 때문이었습니다. "이를 통해 우리는 용어집을 업로드할 수 있으므로 AI가 콘텐츠를 번역할 때 이미 올바른 언어를 사용하고 있습니다,"라고 그는 말했습니다. "그것은 우리가 다른 곳에서 본 적이 없는 것입니다."
또 다른 주요 매력은 HeyGen의 고급 오디오 기능이었습니다. 원본 오디오 스템이 없을 때에도 HeyGen은 배경 음악으로부터 화자의 목소리를 분리하고 다른 언어로 재합성할 수 있었는데, 이는 그렇지 않으면 전체 제작 팀이 필요할 작업이었습니다.
"저에게 마법 같은 순간은 제가 영상을 업로드했을 때였어요. 그리고 몇 분 후, HeyGen이 독일어로 말하는 저의 영상을 만들어냈죠. 그 영상을 독일 동료들에게 보여줬더니 그들이 저에게 물었어요, '독일어 할 줄 아세요?' 그래서 정말 마법 같다고 느꼈어요,”라고 메이징어가 말했습니다.
결국, HeyGen은 혁신과 진실성을 둘러싼 Workday의 가치를 공유하는 파트너로 돋보였습니다. "우리도 AI 회사이기 때문에 윤리적인 AI 사용에 대해 매우 신경을 쓰고 있습니다,"라고 Meisinger는 강조했습니다. "HeyGen은 우리의 원칙을 타협하지 않으면서 필요한 통제와 유연성을 제공해주었습니다."
워크데이 팀이 '이것을 만들었다'고 말할 수 있게 하는 것
HeyGen이 Workday의 현지화 처리 방식을 완전히 변모시켰어요. "HeyGen에 대해 정말 좋아하는 점은 이제 프로젝트를 거절할 필요가 없다는 거예요,"라고 메이징어가 말했습니다. "마치 우리 팀이 확장된 것 같아요. 우리가 가진 자원으로 훨씬 더 많은 일을 할 수 있게 됐죠."
“코스를 번역하는 데는 평균적으로 4~6주가 걸릴 것입니다.”라고 조한나가 말했습니다. “오늘날 저는 우리 코스 중 하나에 대한 미디어를 몇 주, 때로는 프로젝트에 따라 며칠 만에 번역할 수 있습니다. 이것은 전에는 상상도 할 수 없었던 일이죠.”
HeyGen을 자사의 현지화 파이프라인에 통합함으로써, Workday는 전 세계 비디오 전략을 재정의하여 더 빠르고, 똑똑하며, 더 윤리적으로 만들었습니다. 그 결과는 성장하는 국제적 관객의 요구를 충족시킬 준비가 된 확장 가능하고 고품질의 과정입니다.
- 속도와 규모: 수주에서 분으로 단축된 현지화 처리 시간, 비디오당 10–15개 언어 포함, 2시간짜리 웨비나도 포함.
- 비용 효율성: 정액 요금제를 통한 상당한 절감; 인원 증가 없이 100% 용량 증가.
- 브랜드의 진실성과 윤리성: Workday의 용어 표준 및 윤리적 AI 사용과 완전히 일치하여 입모양을 맞추는 등의 기만적인 관행을 피합니다.
경험을 돌이켜보며 메이징어는 고품질이고 효율적인 작업을 제공하는 것이 가져다주는 전문적인 자부심을 강조했습니다. "전문적인 관점에서 이것을 할 수 있다는 것이 저에게 중요합니다. 그것이 저를 좋아 보이게 만들기 때문만이 아니라, 하루의 끝에 집에 돌아갈 때 품질 좋은 제품을 제공했고 더 효율적이었다는 느낌을 받기 때문입니다," 그는 공유했습니다.
다른 팀들이 현지화를 위해 AI를 고려하고 있다면, Workday는 간단한 메시지를 전합니다: "그냥 시도해보세요. 테스트하는 데는 비용이 들지 않습니다. 작업 흐름이 얼마나 개선되는지 놀랄 수도 있습니다."
“그것에 몰두하고, 테스트하며, 호기심을 가져보세요. 저는 확실히 예상치 못한 좋은 것들을 발견했고, 그것들은 시간을 절약해주었으며 우리의 작업 흐름에 가치를 더했습니다,”라고 조한나가 말했습니다.