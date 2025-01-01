워크데이는 사람, 돈, 그리고 대리인을 관리하기 위한 AI 플랫폼입니다. 워크데이 플랫폼은 고객이 사람을 중시하고, 업무를 강화하며, 비즈니스를 지속적으로 발전시킬 수 있도록 AI를 핵심으로 구축되었습니다. 전 세계 11,000개 이상의 조직들이 사용하고 있으며, 중소기업부터 포춘 500 기업의 60% 이상에 이르기까지 다양한 산업에서 활용되고 있습니다.

글로벌 리더로서 Workday는 다양한 국제 청중을 위해 현지화해야 하는 방대하고 계속해서 증가하는 멀티미디어 콘텐츠 라이브러리를 제작하고 있습니다. 50개 이상의 언어를 지원하며 이해 관계자의 요청은 프로젝트마다 흔히 10개에서 15개 언어에 걸쳐 있어, 현지화의 규모와 복잡성은 점점 더 커지는 도전을 제시하고 있습니다.

"우리는 마케팅 비디오, 내부 커뮤니케이션, 장편 웨비나 등 많은 콘텐츠를 생산하고 있었고, 이것들을 다양한 언어로 전환해야 했습니다,"라고 Workday의 글로벌화 프로덕션 팀에서 프로그램 매니저로 일하는 저스틴 메이징어가 말했습니다. "하지만 예전 방식으로는 규모를 확장하기 어려웠죠."

도전은 규모만의 문제가 아니었다. "수십 개의 언어로 작업을 할 때, 브랜드의 목소리를 모든 것과 일치시키는 것은 매우 어렵습니다. 단어를 번역하는 것뿐만 아니라, 어조, 의도, 그리고 명확성을 유지하는 것이 중요합니다." HeyGen의 도입은 Workday의 비디오 접근 방식을 변화시켰다.

현지화 작업 흐름을 재구상하기

HeyGen 이전에는 Workday가 오로지 수동 프로세스에만 의존하여 생산을 늦추고 팀이 지원할 수 있는 프로젝트를 제한했습니다. "비싼 것뿐만 아니라 사업에 '예'라고 말할 수 있는 우리의 능력을 제한했습니다,"라고 메이징어가 말했습니다. "우리는 항상 용량과 수요 사이에서 균형을 맞추고 있었습니다."

전통적인 현지화 작업 흐름은 인간 번역가, 성우, 그리고 후반 작업 전문가들을 중심으로 구축되었으며, 몇 주 혹은 몇 달이 걸렸습니다. 이 과정에는 번역가들이 대본 작업을 하고, 검토자들이 정확성을 확인하며, 성우들이 음향 스튜디오에서 녹음을 하고, 전체 팀이 모든 것을 하나로 엮는 작업이 포함되었습니다.

“우리는 방대한 콘텐츠 포트폴리오를 가지고 있으며, 무언가 변화가 생겼을 때, 우리는 몇 개의 비디오를 신속하게 변경하고 적시에 배포해야 하는 짧은 시간을 갖고 있습니다,”라고 Workday의 제품 전략가인 Johanna Stussy가 말했습니다.

이 자원 집약적인 모델은 또한 만만치 않은 가격표가 붙어 있었습니다. "우리는 매년 수십만 달러를 현지화에 쓰고 있었습니다,"라고 메이징어가 말했습니다. "그리고 때때로 우리는 프로젝트를 거절해야만 했습니다, 특히 웨비나와 같은 장편 비디오는 우리가 가진 자원으로는 실현 가능하지 않았기 때문입니다."