퍼블리시스 그룹이 HeyGen을 사용하여 100,000개의 감사 메모를 맞춤화한 방법

퍼블리시스 그룹

산업기업
부서현지화
위치🌍 프랑스 파리

HeyGen 도구를 사용하여 디지털 아바타가 있는 비디오를 만드세요.

1926년에 설립된 퓌블리시스 그룹은 현재 세계에서 두 번째로 큰 커뮤니케이션 그룹이며 마케팅, 커뮤니케이션, 디지털 비즈니스 변환 분야의 선두주자입니다. 매년, 고위 리더십 그룹은 전력을 다해 직원들에게 감사하는 축하 비디오를 만듭니다.

퍼블리시스 그룹에게 2023년은 처음들의 해였습니다. 사상 최고의 재무 성과를 기록했으며, 주가가 41% 상승하며 가장 성과가 좋은 에이전시 주식이 되었습니다. 또한 인공지능 혁명의 해로, 인간의 창의성이 이끌 때 놀라운 도구로 자리매김했습니다. 그래서 당연히 그들은 역대 최고의 감사 메모를 만들기 위해 AI를 사용했습니다.

헤이젠의 아바타 비디오, 오픈AI, 애저, 일레븐랩스 및 기타 도구들을 사용하여 퍼블리시스 그룹은 CEO 아서 사두의 디지털 아바타를 만들고 모든 직원에게 10만 개의 감사 메시지를 보냈습니다. 각 비디오는 그들의 관심사와 열정을 축하하기 위해 개인화되었습니다. 이 프로젝트는 퍼블리시스 그룹이 창의성에서 AI의 역할을 생각하는 방식을 영원히 바꾸었습니다. 기술에 관한 것이 아니었습니다. 모든 사람이 인정받고 있다고 느끼게 하는 것이었습니다.

