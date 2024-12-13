혜택과 가치
추가 자원 없이 기업 교육 콘텐츠를 만드세요
즉시 전문적인 교육 영상을 제작하세요
직원들은 기업 교육이 시각적이고 상호 작용적일 때 정보를 더 잘 기억합니다. HeyGen의 자산-비디오 기능을 사용하면 비싼 제작 팀이 필요 없이 어떤 텍스트 기반 과정이나 슬라이드도 고품질 기업 교육 비디오로 전환하여 이해도와 지식 유지를 향상시킬 수 있습니다.
흥미로운 비디오로 훈련 유지력을 향상시키세요
기업 비디오 교육 콘텐츠 제작에 몇 주씩 기다릴 필요가 없습니다. HeyGen의 AI 아바타와 맞춤형 템플릿을 사용하면 기업 트레이너들이 비디오 편집 기술이나 스튜디오 설비 없이도 전문적인 품질의 교육 비디오를 빠르게 만들고, 업데이트하며, 확장할 수 있습니다.
어떤 언어로도 기업 교육 비디오를 제공하세요
여러 사무실이나 다른 언어로 직원 교육이 필요하신가요? HeyGen은 AI 기반 번역 및 립싱크 기능을 통해 즉각적인 비디오 현지화를 가능하게 하여, 위치에 상관없이 모든 직원이 일관되고 효과적인 기업 비디오 교육을 접할 수 있도록 합니다.
“HeyGen이 비디오 콘텐츠 제작 방식을 혁신하고 비디오를 커뮤니케이션 수단으로 활용하는 데 도움을 주었습니다. 이것은 커뮤니케이션을 훨씬 더 접근하기 쉽고 개인적으로 만들었습니다.”
기업 교육 영상을 만드는 방법
HeyGen을 이용하여
HeyGen에 로그인하여 몇 분 안에 고품질의 기업 비디오 교육 콘텐츠를 제작하세요—제작 팀이나 편집 기술이 필요 없습니다.
준수 교육, 리더십 개발, 소프트웨어 교육 및 DEI 프로그램을 위해 디자인된 맞춤형 템플릿 중에서 선택하세요. 완전한 창의적 통제가 필요하신가요? 빈 캔버스에서 시작하여 브랜드 키트를 한 번의 클릭으로 적용하여 세련되고 브랜드에 맞는 기업 교육 비디오 경험을 제공하세요.
교육 스크립트를 업로드하고 726개 이상의 생생한 AI 아바타 중에서 메시지를 전달할 아바타를 선택하세요. 더 개인적인 접근을 원하신다면, 기업 비디오 교육 세션에서 직원들과 친숙한 방식으로 소통할 수 있는 당신만의 디지털 트윈을 만드세요.
HeyGen의 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 텍스트, 글꼴, 색상을 조정하세요. 핵심 메시지를 강화하고 회사의 기업 비디오 교육 표준에 맞추기 위해 로고, 제품 스크린샷 또는 직장 시각 자료를 추가하세요.
AI 기반 번역 및 립싱크 기능을 통해 다국어 기업 교육 비디오를 손쉽게 제작하세요. 다른 지역에 일관된 교육 경험을 제공하면서 콘텐츠를 다시 촬영하는 번거로움 없이.
비디오가 완성되면 선호하는 형식으로 내보내고 LMS, 회사 인트라넷, 이메일 또는 기타 내부 커뮤니케이션 채널을 통해 공유하세요—직원들이 귀사의 기업 비디오 교육을 가장 쉽게 접할 수 있는 곳이면 어디든 좋습니다.
자주 묻는 질문
HeyGen은 제작 팀이 필요 없이 기업이 매력적이고 확장 가능한 기업 비디오 교육을 제작할 수 있도록 돕는 AI 기반 비디오 생성 플랫폼입니다. 이를 통해 규정 준수 교육, 리더십 개발, 소프트웨어 튜토리얼, 그리고 DEI 프로그램을 신속하고 효율적으로 만들 수 있습니다.
HeyGen의 드래그 앤 드롭 인터페이스와 AI 아바타는 전문적인 기업 비디오 교육을 만들기 쉽게 해줍니다—편집 기술이 필요 없습니다. 단순히 템플릿을 선택하고, 스크립트를 추가하고, 아바타를 선택한 다음, 브랜딩과 비주얼로 비디오를 맞춤 설정하세요.
물론입니다. HeyGen의 AI 기반 번역 및 립싱크 기능을 사용하면 몇 분 안에 다국어 기업 교육 비디오를 만들 수 있어, 다시 촬영할 필요 없이 다양한 지역 및 언어에 걸쳐 일관된 메시징을 보장할 수 있습니다.
HeyGen의 AI 기반 번역 및 립싱크 기능을 통해 몇 분 안에 다국어 교육 비디오를 만들 수 있으며, 다시 촬영하지 않고도 다양한 지역 및 언어에 걸쳐 일관된 메시징을 보장합니다.
네! HeyGen을 사용하면 브랜드 색상, 글꼴, 로고 및 시각적 요소를 사용자 정의하여 모든 기업 비디오 교육 콘텐츠가 귀사의 정체성과 일치하도록 할 수 있습니다.
HeyGen이 이상적입니다:
- 준수 및 안전 교육
- 다양성, 형평성 및 포용성(DEI) 교육
- 리더십 및 전문 개발
- 소프트웨어 및 제품 교육
HeyGen을 사용하면 몇 주가 아닌 몇 분 만에 고품질의 교육용 비디오를 만들 수 있습니다. AI 아바타는 비싼 제작 비용, 촬영, 편집의 필요성을 없애주어, 요구에 따라 새로운 콘텐츠를 쉽게 업데이트하거나 만들 수 있게 해줍니다.
네! HeyGen 비디오는 여러 형식으로 내보낼 수 있으며, LMS, 회사 인트라넷 또는 기타 교육 플랫폼에 쉽게 업로드하여 기업 비디오 교육 전달을 원활하게 할 수 있습니다.
HeyGen은 비싼 비디오 제작, 전문 성우, 수동 번역의 필요성을 없애줍니다. HeyGen을 사용하는 고용주들은 기업 비디오 교육 제작 및 번역 비용에서 최대 80%까지 절감을 보았습니다.
HeyGen을 사용하면 비디오 업데이트가 쉬워집니다—스크립트를 편집하고 비디오를 다시 생성하기만 하면 됩니다. 재촬영, 비싼 후반 작업, 시간 낭비가 없습니다.