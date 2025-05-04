스크립트, 슬라이드 덱, 또는 화면 녹화에서 시작하여 HeyGen으로 정교한 튜토리얼 비디오를 제작하세요. 자동으로 음성 해설, 자막, 장면 순서, 플랫폼에 맞는 내보내기를 생성하여 팀이 카메라나 타임라인 편집 없이 교육, 데모, 사용 방법 비디오를 더 빠르게 게시할 수 있습니다.
온보딩은 종종 일정 관리와 생산 병목 현상을 만들어냅니다. HeyGen은 정책 문서와 슬라이드 덱을 일관된 온보딩 교육으로 변환하여 내레이션, 자막, 그리고 빠른 퀴즈를 통해 신입 사원이 더 빨리 업무에 적응하고 인사 부서가 배송을 확장할 수 있도록 도와줍니다.
제품 팀은 릴리스 후 자주 튜토리얼 업데이트가 필요합니다. HeyGen은 릴리스 노트와 스크린 캡처를 명확한 단계별 장면, 샘플 사용 클립 및 하이라이트 오버레이가 있는 짧은 설명으로 변환하여 채택을 가속화하고 지원 부담을 줄입니다.
지원 팀은 지식 기반 문서를 짧은 문제 해결 비디오로 전환할 수 있습니다. HeyGen은 검색 가능한 전사본과 타임스탬프가 찍힌 장면을 제작하여 고객이 더 빠르게 답을 찾고 팀이 티켓 양을 줄일 수 있도록 합니다.
교육자와 창작자는 강의 계획서나 슬라이드 덱에서 전체 과정 모듈을 생성할 수 있습니다. HeyGen은 수업 비디오, 평가 문제, 다운로드 가능한 자료들을 만들어 일관된 제작 가치를 가진 수익 창출 과정 카탈로그를 확장하는 데 도움을 줍니다.
바쁜 팀을 위한 빠른 복습이 필요하세요? HeyGen은 직장에서 학습자들이 이용할 수 있는 마이크로러닝 클립과 한 단계의 방법을 제작하여, 짧고 집중된 비디오 수업으로 학습의 유지력을 향상시킵니다.
글로벌 프로그램은 현지화가 필요합니다. HeyGen의 비디오 번역기를 사용하여 각 언어에 맞게 음성 녹음, 자막, 타이밍을 재생성하여 인증 자료가 리숏 없이 동기화되고 문화적으로 적절하게 유지되도록 하세요.
HeyGen이 최고의 AI 비디오 튜토리얼 생성기인 이유
HeyGen은 스크립트 기반 생성, 정확한 내레이션, 교육 설계 패턴을 결합하여 전문적인 교육 비디오를 빠르게 제작합니다. 코스 모듈부터 간단한 설명자까지, 팀은 교육을 확장하면서 품질, 브랜드, 접근성을 교육 비디오 제작기와 일관되게 유지합니다.
몇 분 안에 텍스트나 슬라이드를 수업용 비디오로 만들어보세요. HeyGen이 장면 대본을 작성하고, 나레이션 타이밍을 맞추며, 시각 자료를 조합해서 교육 팀이 녹화 세션과 수동 편집을 건너뛸 수 있게 해줍니다.
HeyGen은 현장 제작 없이도 튜토리얼 비디오가 전문적으로 보이고 들리도록 조명, 카메라 움직임, 그리고 명확한 음성 해설을 자동으로 구성합니다.
다수의 강의를 일괄 생성하고, 비디오 번역기로 스크립트를 번역한 후 언어별 음성 해설과 자막을 출력하여 전 세계적으로 재녹음 없이 훈련을 배포하세요.
지능적인 코스 스크립팅 및 세분화
수업 개요를 제공하거나 전체 스크립트를 붙여넣으면 HeyGen이 장면, 제목, 타이밍 표시로 자동 구조화합니다. 시스템은 학습 목표를 제안하고, 콘텐츠를 소화하기 쉬운 마이크로-레슨으로 나누며, 각 튜토리얼이 검증된 교수법 흐름을 따르고 출판할 준비가 되도록 퀴즈 또는 CTA 마커를 삽입합니다.
자연스러운 음성 해설과 동기화된 자막
다양한 언어와 악센트로 인간처럼 들리는 내레이션을 생성하세요. HeyGen은 화면에 나타나는 프레젠터가 사용될 때 정확한 립싱크를 생산하고, 자동으로 캡션을 생성하며, 접근성과 LMS 호환성을 위해 SRT 또는 번인 캡션을 내보냅니다. 이는 학습자들에게 명확한 오디오 전달과 검색 가능한 대본을 보장합니다.
시각적 구성과 스마트 B-롤
HeyGen은 슬라이드, 스크린샷, 제품 캡처를 동적인 장면으로 변환하여 움직임, 줌, B-롤 제안을 추가합니다. 이 플랫폼은 이미지를 비디오로 부드럽게 전환하고, 코드 스니펫이나 콜아웃을 오버레이하며, 나레이션에 맞춰 페이싱을 조정하여 워크스루와 데모가 흥미롭고 따라하기 쉽게 유지됩니다.
일괄 생성, 버전 관리 및 LMS 내보내기
스프레드시트나 콘텐츠 라이브러리에서 수백 가지의 수업 변형을 배치 워크플로우를 사용하여 비디오 제작 과정을 간소화하여 만들 수 있습니다. HeyGen은 브랜드 키트, 템플릿, 버전 기록을 유지하고 SCORM, LTI, MP4, 자막 번들을 내보내어 비디오 제작 기능을 사용하여 LMS 업로드 및 플랫폼 간 배포를 간편하게 할 수 있습니다.
AI 비디오 튜토리얼 생성기 사용 방법
콘텐츠부터 학습자가 사용할 수 있는 자료까지 네 단계로 완벽한 튜토리얼 비디오를 만드세요.
슬라이드, 화면 녹화, 문서 또는 짧은 스크립트를 제공하세요. HeyGen은 구조를 분석하고 핵심 포인트를 추출하여 수업 개요를 작성합니다.
발표자 유형, 음성 모델, 지속 시간 및 시각적 테마를 선택하세요. 브랜드 키트를 적용하여 모든 비디오가 올바른 글꼴, 색상 및 오버레이를 사용하도록 하세요.
생성된 초안을 검토하고, 스크립트를 수정하며, 퀴즈나 콜아웃을 삽입하고, 다른 버전을 다시 생성하세요. 편집 사항이 변형된 버전에 전파되어 시간을 절약합니다.
SCORM, LTI, MP4, 자막 파일을 내보내거나 LMS에 직접 게시하세요. 일괄 내보내기를 사용하여 전체 과정 라이브러리를 배포하고 학습자의 진행 상황을 추적하세요.
AI 비디오 튜토리얼은 자동 스크립팅, 내레이션, 장면 구성을 사용하여 텍스트, 슬라이드 또는 화면 캡처에서 생성된 수업 비디오입니다. AI 비디오 생성기를 사용합니다. HeyGen은 귀하의 소스 자료를 가져와 수업 구조를 작성하고, 음성 해설과 캡션을 제작하며, 수동 촬영 없이 고급 비디오 제작 기술을 사용하여 게시 가능한 튜토리얼 비디오로 시각 자료를 조합합니다.
HeyGen은 사용자의 입력에 기반하여 전환 중심의 스크립트를 작성하는 AI 도구이며, 많은 언어로 자연스러운 목소리 오버를 생성할 수 있습니다. 스크립트는 편집 가능하며 HeyGen은 목소리 복제 및 톤 선택을 지원하여 내레이션이 교육 스타일과 일치하도록 합니다.
네, 비디오 편집기를 사용하여 추가적인 개선을 할 수 있습니다. HeyGen은 수업 내용에서 퀴즈 문제와 평가 루브릭을 생성하는 것을 지원합니다. 이것들은 비디오 흐름에 내장되거나 추적 및 점수 매기기를 위해 LMS 호환 아이템으로 내보낼 수 있습니다.
내보내기 옵션에는 MP4 비디오 파일, SRT/VTT 자막, SCORM 패키지 및 LTI 지원 내보내기가 포함됩니다. HeyGen은 일반 LMS 플랫폼과 통합되며 대규모 과정 카탈로그를 위한 대량 업로드를 지원합니다.
스크립트를 번역하고, 대상 언어로 음성을 다시 생성하며, 동기화된 자막을 제작할 때 비디오 번역기를 사용하세요. HeyGen은 해당하는 경우 타이밍과 입모양 동기를 조정하여 현지화된 교육이 원어민처럼 느껴지도록 합니다.
네. 로고, 글꼴, 색상 팔레트가 포함된 브랜드 키트를 업로드하세요. HeyGen은 이를 자동으로 적용하며, 수업 시각 자료와 메시지의 일관성을 유지하기 위해 템플릿과 고정 요소를 지원합니다.
간단한 마이크로-레슨은 몇 분 안에 렌더링되며, 더 길고 복잡한 여러 장면으로 구성된 모듈은 길이와 복잡성에 따라 시간이 더 걸릴 수 있습니다. 많은 레슨을 위한 배치 작업은 병렬로 실행되므로 대규모 카탈로그도 효율적으로 처리할 수 있어 비디오 콘텐츠 제작이 더 쉬워집니다.
네. HeyGen은 접근성과 추적성 요구를 충족하는 자막이 있는 버전별 수업을 제작하며, 내보낼 수 있습니다. 인증 및 감사 요구 사항을 지원하기 위해 내보내기 메타데이터와 수료 추적을 사용하세요.
여러분은 여러분이 제작한 모든 비디오와 자산에 대한 소유권을 유지합니다. HeyGen은 라이선스가 부여된 자원을 사용하며 생성된 결과물은 상업적 및 교육적 용도로 제공됩니다. 여러분의 튜토리얼 비디오 제작기에서 사용할 타사 콘텐츠를 업로드할 때 적절한 사용 권리를 확보하셨는지 확인하세요.
