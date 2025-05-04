다양한 언어와 악센트로 인간처럼 들리는 내레이션을 생성하세요. HeyGen은 화면에 나타나는 프레젠터가 사용될 때 정확한 립싱크를 생산하고, 자동으로 캡션을 생성하며, 접근성과 LMS 호환성을 위해 SRT 또는 번인 캡션을 내보냅니다. 이는 학습자들에게 명확한 오디오 전달과 검색 가능한 대본을 보장합니다.