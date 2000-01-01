HeyGen의 팟캐스트 생성기는 텍스트, 오디오 또는 이미지를 전문적인 품질의 팟캐스트 영상으로 변환해 바로 공유할 수 있게 해주는 AI 도구입니다. AI 보이스 클로닝을 활용해 자연스러운 음성과 실제 같은 아바타를 만들어, 몇 분 만에 팟캐스트의 전반적인 완성도를 높여 줍니다. 마이크나 성우가 필요 없으며, 속도가 빠르고 여러 언어를 지원해 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.