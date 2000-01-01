신뢰를 쌓고 매출을 높이는 고객 후기 영상을 제작하세요
작성된 리뷰를 설득력 있는 영상 추천사로 전환해 전환율을 높이고 세일즈 사이클을 단축하세요. 고객 촬영은 전혀 필요 없습니다. 기존 피드백을 활용해 AI 아바타로 진짜 같은 고객 스토리 영상을 생성하고, 대규모로 강력한 사회적 증명을 제공하세요.
귀사와 같은 마케팅 팀이 혁신적인 텍스트 기반 AI 영상 플랫폼을 통해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.
추천 영상 챌린지
당신에게는 수백 개의 별 다섯 개 리뷰가 있지만, 영상 후기(video testimonial)는 하나도 없습니다. 고객들은 당신의 제품을 좋아하지만, 영상을 찍으려고 하지는 않습니다. 카메라가 부담스럽거나, 너무 바쁘거나, 프라이버시가 걱정되기 때문입니다. 간신히 동의한 몇 명조차도 끝내 영상을 보내지 않습니다. 전문 영상 제작은 후기 하나당 2,000~5,000달러나 듭니다. 고객이 직접 찍은 영상은 조명도 엉망이고, 음질도 나쁘고, 배경도 산만합니다. 당신은 몇 주 동안 일정을 맞추느라 애썼지만, 결국 쓸 수 없는 영상만 남았습니다. 그 사이 경쟁사들은 모든 페이지에 영상 후기를 올려두었고, 영상 후기가 텍스트 후기보다 전환율이 3배나 높다는 것도 알고 있습니다. 지금의 제한적인 후기 콘텐츠로는 마케팅에 필요한 볼륨을 도저히 맞출 수 없습니다. 모든 랜딩 페이지에는 사회적 증거가 필요합니다. 모든 제품 페이지에는 신뢰도가 필요합니다. 모든 세일즈 대화에는 검증 자료가 필요합니다. 하지만 당신의 후기 라이브러리에는 2019년에 만든 오래된 영상 세 개뿐입니다.
HeyGen 솔루션
HeyGen은 작성된 고객 후기를 전문적인 영상 추천사로 변환해 주며, 고객이 직접 촬영할 필요가 없습니다. Google 리뷰, Trustpilot, 설문조사 또는 고객 이메일에서 텍스트를 복사해 오세요. 고객층과 잘 맞는 AI 아바타를 선택하고, 몇 분 안에 진짜 같은 영상 추천사를 만들어 보세요.
추천 영상이 50개 필요하신가요? 리뷰 라이브러리만 있으면, 한 오후 만에 모두 제작할 수 있습니다. 글로벌 진출을 준비 중이신가요? 추천 영상 번역 기능으로 음성 클로닝과 립싱크를 활용해 현지화된 영상 캠페인 을 175개 이상의 언어로 제작하세요. 고객이 회사를 옮기거나 직책이 바뀌었나요? 스크립트만 수정해서 바로 다시 생성하면 됩니다. 프라이버시가 걱정되시나요? AI 아바타가 고객의 신원을 보호하면서도 진짜 같은 추천 영상을 제공합니다.
마케팅 팀이 대규모로 콘텐츠를 제작하는 데 필요한 모든 것
당신과 비슷한 기업들이 가장 혁신적인 텍스트 기반 AI 영상 플랫폼으로 어떻게 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어 내는지 확인해 보세요.
작성된 리뷰를 동영상으로 변환
고객이 직접 영상 후기를 찍어주기를 기다리지 마세요. 이미 가지고 있는 리뷰를 활용하세요. 어떤 채널에서든 고객 피드백을 복사해 와서, 그것을 전문적인 영상 형식으로 변환할 수 있습니다. AI 아바타가 진짜 감정과 자연스러운 말투로 후기를 전달합니다. 이렇게 쌓아 둔 문자 후기 라이브러리가영상 콘텐츠가 됩니다.
• 텍스트 리뷰를 영상 추천글로 전환하세요
• 고객의 실제 발언을 그대로 보존하기
• 상황에 맞는 감정을 담은 자연스러운 전달
• 언제나 전문적인 프레젠테이션
소셜 증명 콘텐츠 확장하기
고객 피드백 라이브러리에서 무제한으로 추천 영상(Testimonial)을 생성하세요. 서로 다른 잠재고객, 제품, 혹은 반대 의견(이의 제기)에 맞춘 다양한 추천 영상을 만들 수 있습니다. 제품별 추천 영상, 기능 중심 추천 영상, 업계별 추천 영상을 손쉽게 제작하고, 모든 마케팅 니즈에 꼭 맞는 추천 영상을 제작 병목 없이 매칭하세요.
• 무제한 추천 영상 제작
• 제품 또는 기능별 추천 후기
• 업계 및 산업 분야별 콘텐츠
• 구매 여정 단계에 맞게 추천사 매칭하기
프라이버시 친화적인 추천글
어떤 고객들은 당신의 제품을 정말 좋아하지만, 카메라 앞에 나서고 싶어 하지 않습니다. 회사 정책, 프라이버시 우려, 개인적인 성향 때문이죠. AI 아바타가 그들의 후기를 대신 전달해 주면서도 신원을 보호합니다. 이렇게 하면 그들의 진솔한 피드백을 노출 위험 없이 활용 가능한 영상 콘텐츠로 만들 수 있습니다.
• 고객 개인정보 보호
• 익명 후기 옵션
• 의료 분야를 위한 HIPAA 준수
• 기업 정책에 부합하는 접근 방식
항상 전문적인 품질
고객이 직접 촬영한 후기 영상은 편차가 매우 큽니다. 조명은 어둡고, 음질은 나쁘고, 말투도 어색할 수 있죠. HeyGen은 모든 후기 영상이 항상 전문적인 퀄리티를 유지하도록 보장합니다. 일관된 영상 표현은 기술적인 품질 문제 없이 브랜드 신뢰도를 높여 줍니다.
• 언제나 프로급 영상 퀄리티
• 일관된 브랜딩과 프레젠테이션
• 통제된 메시지 전달
• 생산 품질 편차 없음
다국어 추천글
음성 클로닝과 립싱크를 활용해 고객 후기 영상을 어떤 언어로든 변환하세요. 하나의 영어 후기를 스페인어, 프랑스어, 독일어, 일본어 버전으로 만들 수 있습니다. 단 하나의 원본 후기로부터 현지화된 소셜 프루프를 생성해, 글로벌 시장에서 신뢰를 구축하세요.
• 175개 이상의 언어 지원
• 자연스러운 전달을 위한 음성 클로닝
• 번역된 오디오에 맞춰 입 모양이 동기화됩니다
• 전 세계적인 신뢰 구축을 대규모로 실현
전략적인 추천 후기 배치
모든 마케팅 채널에 최적화된 추천(후기) 영상을 제작하세요. 소셜 미디어용 짧은 추천 영상, 웹사이트용 긴 고객 스토리, 제품 페이지용 기능별 추천 영상, 세일즈 프레젠테이션용 반대 의견 해소 추천 영상까지 모두 만들 수 있습니다.
• 웹사이트 및 랜딩 페이지 추천 후기
• 소셜 미디어 후기 콘텐츠
• 영업 프레젠테이션 추천 후기
• 이메일 캠페인 후기
• 상품 페이지 소셜 프루프
기획부터 영상 공개까지, 3단계로 끝내기
고객 후기 입력
고객 리뷰, 설문 응답, 사례 연구 인터뷰 또는 피드백 이메일에서 텍스트를 복사하세요. 또는 고객과의 대화와 성과를 바탕으로 추천사 스크립트를 작성해 보세요. HeyGen의 AI는 문제, 해결책, 그리고 결과에 초점을 맞춰 추천사를 최대한 효과적으로 구성하도록 도와줍니다.
발표자 스타일 선택
고객층이나 타깃 오디언스에 맞는 AI 아바타를 선택하세요. B2B 추천사에는 전문적인 프레젠터를, 소비재 제품에는 공감 가는 일상적인 인물을, 특정 업계를 겨냥한 시장에는 업계 특화 아바타를 활용할 수 있습니다. 브랜드 미학에 어울리는 배경과 환경도 함께 선택하세요.
생성 및 배포
생성 버튼을 클릭하세요. 2~4분 안에 웹사이트 임베드, 소셜 공유, 영업 프레젠테이션, 이메일 캠페인에 사용할 수 있는 형식으로 전문적인 영상 추천사가 내보내집니다. 하나의 추천 영상으로 여러 버전을 만들어 보세요: 소셜 미디어용 30초 버전, 웹사이트용 60초 버전, 사례 연구용 2분 고객 스토리 등으로 제작할 수 있습니다.
모든 마케팅 니즈를 위한 설계
웹사이트 및 랜딩 페이지 추천 후기
웹사이트 전반에 영상 후기들을 전략적으로 배치하세요. 홈페이지 후기는 즉각적인 신뢰를 쌓아 줍니다. 랜딩 페이지 후기는 전환율을 높여 줍니다. 제품 페이지 후기는 구체적인 반대 의견과 걱정을 해소해 줍니다. 가격 페이지 후기는 투자 가치에 대한 설득력을 높여 줍니다.
사용 사례: SaaS 회사가 각 제품 페이지에 기능별 고민을 해결하는 영상 후기(Testimonial)를 배치합니다. 전환율 개선: 텍스트 후기만 사용했을 때와 비교해 45% 향상.
영업 지원 및 프레젠테이션
영업팀이 자주 나오는 반대 의견을 다루는 고객 후기 영상을 활용할 수 있도록 하세요. “경쟁사는 X라고 하던데요”와 같은 말에는, 경쟁사도 검토했지만 결국 당신의 제품/서비스를 선택한 고객의 영상 후기로 대응합니다. 업종, 회사 규모, 사용 사례, 혹은 반대 의견 유형별로 정리된 후기 영상 라이브러리를 구축하세요.
사용 사례: 한 B2B 소프트웨어 회사가 다양한 산업 분야와 회사 규모를 아우르는 30개의 고객 추천 영상을 제작했습니다. 영업 프로세스의 모든 단계에서 관련성 높은 사회적 증거를 제공한 결과, 영업 사이클이 25% 단축되었습니다.
고객 성공 사례 및 케이스 스터디
작성된 사례 연구를 설득력 있는 동영상 형식으로 전환하세요. 고객이 초기 과제, 귀사의 솔루션을 선택한 이유, 도입 과정에서의 경험, 측정 가능한 성과, 그리고 다른 이들을 위한 조언까지 직접 이야기하도록 합니다. 보다 긴 형식의 고객 스토리 영상은 검토 단계에 있는 잠재 고객에게 깊이 있는 정보를 제공합니다.
사용 사례: 한 전문 서비스 회사가 작성된 사례 연구 15건을 영상 고객 스토리로 전환했습니다. 그 결과 잠재 고객 참여도가 3배 증가했고, 자격을 갖춘 리드 생성이 60% 향상되었습니다.
의료 및 HIPAA 규정을 준수하는 후기
의료 서비스 제공자는 HIPAA 프라이버시 요건을 준수하면서도 환자 후기(테스트모니얼)가 필요합니다. AI 아바타를 활용하면 환자의 신원을 노출하지 않고도 환자 성공 사례를 전달할 수 있습니다. 치료 결과, 경험 후기, 시설 추천 등은 모두 프라이버시를 보호하면서 구현할 수 있습니다.
사용 사례: 의료 기관이 HIPAA 위반이나 환자 프라이버시 문제 없이, 치료 경험과 결과를 강조하는 환자 후기(테스티모니얼) 영상을 제작하는 경우.
소셜 미디어 후기 콘텐츠
소셜 미디어 배포용으로 고객 후기 콘텐츠를 재가공하세요. 인스타그램 릴스, 틱톡, 링크드인에 올릴 15~30초 분량의 핵심 후기 하이라이트를 제작합니다. 고객 후기 영상이 정기적으로 올라가면, 지속적인 콘텐츠 전략의 일환으로 꾸준한 사회적 증거를 쌓을 수 있습니다.
사용 사례: 이커머스 브랜드가 고객 후기 영상을 주 3회 게시합니다. 제품만 소개하는 콘텐츠보다 참여율이 4배 높습니다. 신규 고객 유입의 20%가 이 영상 덕분인 것으로 직접 확인되었습니다.
서비스 제공업체 및 에이전시 추천사
전문 서비스 기업, 컨설턴트, 그리고 에이전시는 고객 추천 영상으로 신뢰도를 높입니다. 달성한 성과, 협업 관계의 질, 입증된 전문성, 제공한 가치 등을 보여 주세요. 잠재 고객이 비교·검토하는 각 서비스에 맞춰, 서로 다른 서비스 제공 내용을 강조하는 추천 영상을 생성하세요.
사용 사례: 마케팅 에이전시가 서비스 라인별로 고객 추천 영상을 제작합니다. 예: SEO 추천 영상, PPC 추천 영상, 전략 컨설팅 추천 영상. 잠재 고객은 각 서비스에 대해 관련성 높은 사회적 증거를 확인할 수 있습니다.
그럴 만한 이유가 있는 G2 최속 성장 제품
전사 교육부터 동영상 광고까지, HeyGen은 누구나(그래요, 바로 당신도) 모든 니즈에 맞는 고품질의 확장 가능한 동영상 콘텐츠를 만들 수 있도록 돕습니다. 고객들이 특히 좋아하는 주요 장점은 다음과 같습니다:
품질, 편의성, 속도를 중시하는 100,000개 이상의 팀이 사용합니다
귀사와 비슷한 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 활용해 어떻게 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어 내는지 확인해 보세요.
질문이 있으신가요? 저희가 답해 드립니다
마케팅을 위한 AI 영상 제작이란 무엇인가요?
추천 영상은 만족한 고객이 제품이나 서비스에 대한 자신의 경험을 공유하는, 영상 형식의 고객 후기입니다. 영상 추천 후기는 시청자가 말투, 감정, 진정성을 직접 들을 수 있기 때문에 텍스트보다 더 높은 신뢰를 줍니다. 많은 팀이 이러한 추천 영상을 크리에이터 스타일 형식으로 재가공해UGC video ads처럼 유료 광고나 소셜 채널 배포용으로 활용하기도 합니다.
고객이 직접 촬영하지 않고 어떻게 후기 영상을 만들 수 있나요?
HeyGen은 AI 아바타를 활용해 작성된 추천글을 동영상 형식으로 변환합니다. 고객 리뷰, 설문 응답, 또는 피드백 이메일에서 텍스트를 복사해 사용하세요. AI 아바타가 진짜 같은 감정과 자연스러운 전달로 추천 내용을 말해줍니다. 고객이 실제로 남긴 문장이, 고객과의 일정 조율이나 영상 제작 과정 없이도 전문적인 영상 추천글로 바뀝니다. 이를 통해 고객이 너무 바빠 촬영을 못 하는 문제, 카메라 울렁증, 개인정보 보호 우려, 들쭉날쭉한 영상 품질 같은 흔한 문제들을 해결할 수 있습니다.
고객 후기 영상이 정말로 전환율을 높이는 데 효과가 있을까요?
그렇습니다. 연구에 따르면, 업종과 노출 위치에 따라 영상 후기(testimonial)는 전환율을 20~80%까지 높이는 것으로 나타났습니다. 영상 후기가 텍스트 후기보다 뛰어난 이유는, 영상이 진정성을 더 잘 전달하고, 시청자가 영상을 더 신뢰할 수 있다고 느끼며, 여러 감각을 동시에 자극하고, 감정적 연결이 구매 결정을 이끌어내고, 구매에 대한 심리적 부담과 위험을 줄여주기 때문입니다. 영상 후기가 포함된 랜딩 페이지는 텍스트만 있는 페이지보다 일관되게 더 높은 성과를 보여줍니다.
효과적인 추천 영상은 무엇이 다를까요?
효과적인 추천 영상에는 고객이 겪었던 구체적인 문제, 달성한 명확한 결과, 진정성 있는 전달 방식, 가능하다면 구체적인 수치, 타깃 시청자와의 관련성, 흔한 반대 의견에 대한 대응, 전문적인 영상 품질, 그리고 적절한 길이(대부분의 활용 사례에서는 30~90초)가 포함됩니다. 가장 중요한 것은 ‘구체성’입니다. "이 제품은 정말 좋아요"라는 말은 임팩트가 약합니다. 반면에 "이 제품 덕분에 처리 시간이 4시간에서 30분으로 줄었습니다"는 구체적이고 믿을 수 있는 가치를 전달합니다.
추천 영상은 어느 정도 길이가 적당할까요?
소셜 미디어: 15~30초. 웹사이트 홈 페이지: 30~60초. 제품 페이지: 45~90초. 랜딩 페이지: 60~90초. 사례 연구 영상: 2~3분. 세일즈 프레젠테이션: 90~120초. 일반 원칙: 신뢰성과 구체성을 담을 만큼은 길게, 집중력을 유지할 수 있을 만큼은 짧게. 대부분의 추천 영상은 90초 이내일 때 가장 효과적입니다.
국제 시장을 대상으로 한 추천 영상(테스토모니얼 영상)도 번역해 주실 수 있나요?
네. 먼저 모국어로 고객 후기 영상을 만든 다음 175개 이상의 언어로 번역하고 음성 클로닝과 립싱크를 적용하세요. 같은 고객 후기 영상이 자연스러운 원어민 화법으로 스페인어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 중국어(만다린) 버전으로 재탄생합니다. 번역된 후기 영상은 해외 시장에서 신뢰를 쌓는 데 큰 도움이 됩니다. 현지 언어로 제작된 후기 영상은 비영어권 시장에서 영어로만 된 후기 영상보다 훨씬 더 높은 성과를 냅니다.
고객 후기 영상에서 고객의 개인정보와 프라이버시는 어떻게 보호하나요?
HeyGen의 AI 아바타 방식은 고객 프라이버시를 보호합니다. 고객은 후기(추천사) 텍스트만 제공하고 카메라에는 등장하지 않습니다. 이렇게 받은 피드백은 신원이 노출되지 않은 상태로 영상 콘텐츠로 제작됩니다. 이를 통해 의료 환자(HIPAA 준수), 금융 서비스 고객(기밀 유지 요건), 기업 구매 담당자(사내 정책 제한), 치료·상담 고객(프라이버시 필수), 그리고 익명을 선호하는 모든 고객으로부터 후기를 확보할 수 있습니다. 고객 프라이버시를 침해하지 않으면서도 후기의 가치를 그대로 얻을 수 있습니다.
추천 영상이 몇 개나 필요하신가요?
단일 제품: 주요 장점을 다루는 추천 영상 5~10개. 여러 제품: 주요 제품별로 추천 영상 3~5개. 여러 산업을 대상으로 하는 B2B: 타깃 업종(버티컬)별 추천 영상. 복잡한 세일즈: 서로 다른 반대 의견(이의 제기)을 다루는 추천 영상.
우선 전반적인 만족도, 특정 기능, 다양한 고객 유형, 흔한 반대 의견, 도입·구축 경험을 다루는 추천 영상 10~15개부터 시작하세요. 그 후 성과 데이터에 따라 점차 확장합니다.
지금 바로 마케팅 영상 제작을 시작하세요
내일 나가야 할 콘텐츠를 위해 몇 주씩 기다리지 마세요. 몇 분 만에 전문적인 마케팅 영상을 제작하고, 글로벌 시장을 위해 즉시 현지화하며, 팀이나 예산을 늘리지 않고도 콘텐츠 생산을 확장할 수 있습니다. HubSpot, Ogilvy, Publicis와 같이 콘텐츠 제작 방식을 혁신한 마케팅 팀에 지금 합류하세요.
