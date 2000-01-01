모든 시장에서 공감을 이끄는 현지화 영상 캠페인
지역 제작팀이나 번역 대기 시간 없이 전 세계 시장을 대상으로 다국어 영상 캠페인을 전개하세요. 하나의 영상 제작만으로도 자연스러운 현지 화자 같은 보이스 클로닝과 립싱크를 통해 175개 이상의 현지화 버전으로 확장됩니다. 예산을 늘리지 않고도 글로벌 마케팅을 대규모로 확장하세요.
- 제품이 변경될 때마다 콘텐츠를 즉시 업데이트하세요
마케팅 문제
귀사와 같은 마케팅 팀이 혁신적인 텍스트 기반 AI 비디오 플랫폼을 통해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.
글로벌 마케팅 병목 현상
귀사의 제품은 15개국에서 판매되지만, 마케팅 캠페인은 영어로만 진행됩니다. 해외 시장은 운이 좋으면 자막이 달린 일반적인 콘텐츠만 받게 됩니다. 모국어 콘텐츠가 성과가 더 좋다는 것은 알고 있지만, 현지화된 영상 캠페인을 만들려면 시장별로 별도의 제작이 필요합니다. 기존 방식의 영상 현지화는 언어당 3,000~8,000달러가 듭니다. 10개 시장을 대상으로 한 캠페인은 미디어 집행비를 제외하고도 30,000~80,000달러가 필요합니다. 지역 팀은 본사에서 콘텐츠를 제작할 때까지 몇 달을 기다리고, 그 후 번역을 위해 몇 주를 더 기다려야 합니다. 스페인어 캠페인이 론칭될 즈음이면, 영어 캠페인은 이미 한물간 상태가 됩니다. 더빙은 기계적으로 들리고, 자막은 소리를 켜고 봐야만 효과가 있습니다. 해외 캠페인의 성과가 저조한 이유는 메시지가 잘못돼서가 아니라, 전달 방식이 현지와 동떨어져 보이기 때문입니다.
HeyGen 솔루션
HeyGen은 하나의 영상 캠페인을 네이티브 수준의 보이스 클로닝과 립싱크를 활용해 무제한 현지화 버전으로 변환합니다. 기본 언어로 한 번만 캠페인을 제작하세요. 클릭 한 번이면 스페인어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 중국어(만다린), 아랍어를 포함해 170개 이상의 언어로 번역됩니다. 아바타는 각 시장의 언어를 어색한 더빙이 아닌 자연스러운 현지어로 구사합니다. 보이스 클로닝은 발표자의 톤과 전달 방식을 모든 언어에서 그대로 재현합니다. 립싱크는 입 모양을 번역된 오디오와 정확히 맞춥니다. 시장별로 맞춤 설정하세요: 지역별 가격, 현지 통화, 시장 특화 프로모션 등. 모든 시장에 동시에 론칭할 수 있습니다. 순차적 롤아웃은 필요 없습니다. 업데이트는 전 세계 모든 시장에 즉시 반영됩니다.
대규모 제작을 위한 마케팅 팀의 모든 필수 요소
귀사와 같은 기업들이 가장 혁신적인 텍스트 기반 AI 동영상 플랫폼을 통해 어떻게 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어 내는지 확인해 보세요.
175개 이상의 언어 현지화
전 세계 어떤 시장에서도 사용할 수 있는 현지어 버전으로 영상 캠페인을(를) 변환하세요. 스페인어, 프랑스어, 독일어, 포르투갈어, 일본어, 중국어(만다린), 한국어, 아랍어, 힌디어 등 165개 이상의 언어를 지원합니다. 로봇 같은 TTS가 아닌 자연스러운 보이스 클로닝으로 구현됩니다. 캠페인은 각 시장에 맞게 전문적으로 제작된 것처럼 들립니다. 지역별 방언 옵션을 통해 시장 적합성을 보장합니다. 예: 멕시코에는 라틴 아메리카 스페인어, 스페인에는 유럽 스페인어.
175개 이상의 언어와 지역 방언
언어별 자연스러운 음성 합성
감정과 강조가 그대로 유지됨
지역별 억양 선택
문화적 진정성을 갖춘 보이스 클로닝
보이스 클로닝은 여러 언어에서도 발표자의 음성 특성을 그대로 유지합니다. 같은 톤, 같은 에너지, 같은 브랜드 개성을 유지하면서 각 언어에 자연스럽게 맞춰집니다. 스페인어 버전은 표현력을 잘 살려주고, 일본어 버전은 비즈니스 상황의 격식을 존중하며, 프랑스어 버전은 세련된 느낌을 유지합니다. 각 현지화 버전은 번역 티가 나지 않고, 해당 문화에 자연스럽게 어울리게 느껴집니다.
모든 언어에서 가능한 보이스 클로닝
전 세계 어디서나 발표자의 개성을 유지하세요
전달 방식의 문화적 현지화
시장별로 진정성 있는 현지 감각 구현
립싱크 기술
고급 립싱크 기능은 모든 언어에서 번역된 오디오에 맞춰 아바타의 입 모양을 정교하게 동기화합니다. 스페인어 단어는 스페인어 입 모양과 일치하고, 일본어 문장은 일본어 발음 방식과 정확히 맞춰집니다. 시청자는 어색한 더빙 불일치가 아닌 자연스러운 말하기처럼 보게 됩니다. 이는 전 세계 시청자의 신뢰를 얻고 전문적인 프레젠테이션을 제공하는 데 매우 중요합니다.
175개 이상의 모든 언어에서 립싱크 지원
언어별 자연스러운 입 모양 움직임
더빙 효과를 없애 줍니다
전 세계적으로 전문적인 프레젠테이션 제공
지역 맞춤 설정
현지화는 단순한 번역을 넘어서는 개념입니다. 시장별로 콘텐츠를 맞춤화하세요. 예를 들어 지역별 가격, 현지 통화, 시장 특화 프로모션, 지역 사무소 위치, 현지 파트너십, 규제 및 컴플라이언스 요구사항 등을 반영해야 합니다. 미국 캠페인에서는 달러 기준 가격과 뉴욕 사무소를 보여주고, 스페인어 캠페인에서는 유로 기준 가격과 마드리드 사무소를 보여줍니다. 이렇게 각 시장에 가장 적합하고 현지 상황에 맞는 관련 콘텐츠를 제공해야 합니다.
지역별 가격 및 통화
시장별 혜택
현지 연락처 정보
문화 행사 현지화
동시 다중 시장 출시
모든 시장에서 캠페인을 같은 날 동시에 시작하세요. 단계적 롤아웃은 없습니다. 글로벌 제품 출시인가요? 모든 시장이 현지 언어 캠페인과 함께 동시에 론칭합니다. 블랙 프라이데이 프로모션인가요? 모든 지역이 한꺼번에 라이브됩니다. 모든 시장에서 경쟁력 있는 속도 우위를 확보하세요.
전 세계 동시 출시
지역별 지연 없음
모든 시장에서 동시에
전 세계적으로 모멘텀이 형성되고 있습니다
브리프부터 영상 게시까지, 3단계로 끝내기
마스터 캠페인 만들기
주 사용 언어로 동영상 캠페인을 제작하세요. 메시지 스크립트를 작성하고, AI 아바타를 선택하며, 시각 요소를 디자인하고, 브랜드 자산을 추가하세요. 이렇게 만든 콘텐츠가 모든 현지화 버전의 기준이 됩니다. HeyGen의 AI는 문화적 특성에 맞게 메시지 구조를 최적화하는 데 도움을 줍니다.
대상 시장에 맞게 현지화하기
대상 시장과 언어를 선택하세요. 스페인과 라틴 아메리카에는 스페인어, 프랑스와 퀘벡에는 프랑스어, DACH 지역에는 독일어, 브라질에는 포르투갈어를 사용할 수 있습니다. 일본어, 중국어(만다린), 아랍어를 포함해 175개 이상의 언어를 자유롭게 조합해 활용하세요. HeyGen은 음성 클로닝과 립싱크를 통해 자동으로 현지 언어 버전을 생성합니다. 지역별 가격, 현지 프로모션, 연락처 정보 등 시장별 맞춤 요소를 추가하세요.
전 세계 출시 및 최적화
모든 시장에서 현지화된 캠페인을 동시에 전개하세요. 업로드 대상: 지역별 소셜 플랫폼. 현지 언어로 유료 광고를 집행하세요. 시장별 성과를 추적하고, 시장 특화 데이터에 기반해 최적화하세요. 필요에 따라 전 세계 캠페인을 일괄 업데이트하세요
모든 마케팅 니즈를 위한 설계
글로벌 제품 출시
모든 해외 시장에서 현지 언어 캠페인과 함께 제품을 동시에 출시하세요. 몇 달씩 기다리는 지역은 없습니다. 모든 시장이 첫날부터 전문적이고 현지화된 느낌의 캠페인으로 글로벌 인지도를 이끌며 출시됩니다.
사용 사례: 한 SaaS 회사가 플랫폼 기능을 전 세계에 출시합니다. 주요 시장을 대상으로 12개 언어로 현지화합니다. 모든 시장이 동시에 출시되며, 단계적 롤아웃 방식보다 글로벌 도입 속도가 3배 빨라집니다.
지역 시장 진출
현지화된 추천 영상을 활용해 신뢰를 주는 고객 모국어 스토리로 새로운 지역에 신뢰도 있게 진출하세요.
사용 사례: 한 이커머스 브랜드가 유럽 시장으로 확장합니다. 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어로 현지화합니다. 유럽 전역에 동시에 론칭합니다. 6개월 이내에 유럽 매출이 미국 매출의 40%에 도달합니다.
시즌 및 공휴일 캠페인
지역별 공휴일과 문화 행사를 고려해 시즌 캠페인을 현지화하세요. 미국에는 블랙 프라이데이, 중국에는 광군제, 인도에는 디왈리처럼 각 국가에 맞는 기념일을 반영합니다. 각 지역은 현지 공휴일과 계절(반구 차이)을 반영한, 문화적으로 적합한 시즌 캠페인을 제공받게 됩니다.
사용 사례: 한 패션 브랜드가 계절별 캠페인을 진행합니다. 지역별 계절, 공휴일, 문화 행사에 맞게 현지화합니다. 지역별 특성에 맞는 캠페인을 통해 전 세계 계절 매출이 55% 증가했습니다.
검증된 결과: 전자상거래 브랜드들은 영어 전용 페이지에 비해 현지화된 동영상 콘텐츠를 사용했을 때 전환율이 48% 더 높다고 보고합니다.
전자상거래 및 소매 현지화
국제 시장 전반에 걸쳐 전자상거래 동영상 마케팅을 확장하세요. 지역별로 현지화된 제품 동영상을 통해 현지 가격, 결제 수단, 배송 정보를 보여줍니다. 현지에 적합한 쇼핑 정보를 제공해 구매자의 신뢰를 높이세요.
사용 사례: 한 소비자 전자제품 브랜드가 제품 데모를 전 세계 Amazon 마켓플레이스를 대상으로 15개 언어로 현지화합니다. 그 결과 국제 매출이 전년 대비 67% 성장합니다.
시장별 유료 광고
현지화된 동영상 광고를 통해 유료 소셜 및 디지털 광고를 전 세계로 확장하세요. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube 광고를 각 시장의 언어로 집행합니다. 여러 시장에서 광고 크리에이티브를 테스트하고, 성과가 좋은 광고를 지역별로 확장하세요.
사용 사례: DTC 브랜드가 10개 시장에서 광고를 집행합니다. 5개의 콘셉트를 제작하고, 각 콘셉트를 10개 언어로 현지화합니다. 여러 시장에서 테스트를 진행한 결과, 글로벌 ROAS는 40% 향상되고 CAC는 35% 감소합니다.
G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품인 데는 이유가 있습니다
전 세계 직원 교육부터 동영상 광고까지, HeyGen은 누구나(그래요, 바로 당신도) 모든 니즈에 맞는 고품질의 확장 가능한 동영상 콘텐츠를 제작할 수 있도록 돕습니다. 고객들이 특히 좋아하는 주요 장점은 다음과 같습니다:
품질, 편의성, 속도를 중시하는 10만 개 이상의 팀이 사용하고 있습니다
귀사와 유사한 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어내는 방법을 확인해 보세요.
궁금한 점이 있으신가요? 저희가 답해 드립니다
마케팅을 위한 AI 영상 제작이란 무엇인가요?
현지화된 동영상 마케팅은 특정 언어, 지역, 문화에 맞게 동영상 콘텐츠를 최적화하는 것을 의미합니다. 단순 번역을 넘어 문화적 뉘앙스, 지역별 커스터마이징, 원어민 음성 전달, 현지 시장과의 연관성까지 모두 포함합니다. 많은 브랜드가 국제 유료 캠페인 전반에서 성과를 극대화하기 위해 현지화 전략을 UGC 동영상 광고와 같은 퍼포먼스 형식과 결합해 활용하고 있습니다.
다국어 캠페인이란 무엇인가요?
다국어 캠페인은 여러 언어로 동시에 진행되는 마케팅 활동을 말합니다. 영어에만 의존하는 마케팅이 아니라, 다양한 언어의 콘텐츠로 여러 고객층에게 도달하는 방식입니다. HeyGen은 하나의 원본 콘텐츠만으로 다국어 캠페인 영상을 생성하며, 음성 클로닝을 통해 각 언어에서 자연스러운 전달을 보장합니다.
몇 개의 언어로 현지화할 수 있나요?
HeyGen은 스페인어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어, 중국어(만다린), 일본어, 한국어, 아랍어, 힌디어, 러시아어, 터키어를 포함해 175개 이상의 언어를 지원하며, 이 밖에도 165개 이상의 언어를 추가로 지원합니다. 지역별 방언 옵션을 통해 각 시장에 적합한 전달이 가능합니다. 라틴 아메리카 스페인어는 유럽 스페인어와 다르며, 브라질 포르투갈어는 유럽 포르투갈어와 다릅니다.
음성 클로닝은 모든 언어에서 작동하나요?
네. HeyGen의 보이스 클로닝은(는) 지원되는 175개 이상의 모든 언어에서 작동합니다. 보이스 클로닝은 발표자의 음성 특성을 그대로 반영하며, 각 대상 언어에 자연스럽게 적응합니다. 언어가 달라져도 품질은 일관되게 유지되며, 자연스럽고 사람 같은 음성을 제공합니다.
립싱크란 무엇이며, 왜 중요한가요?
립싱크는 각 언어의 음성에 맞춰 아바타의 입 움직임을 동기화합니다. 올바른 립싱크는 자연스러운 시청 경험을 제공합니다. 부정확한 립싱크는 저품질 더빙으로 인식되어 신뢰도를 떨어뜨립니다. HeyGen의 립싱크는 모든 언어에서 오디오와 정확히 일치하는 자연스러운 입 모양을 보장합니다.
모든 시장에서 동시에 캠페인을 시작할 수 있나요?
네. HeyGen은 진정한 동시 글로벌 론칭을 가능하게 합니다. 마스터 캠페인을 만든 뒤, 같은 날 모든 타깃 언어로 현지화하고, 전 세계 모든 시장에 동시에 배포할 수 있습니다. 제품 출시, 시즌 캠페인, 프로모션 혜택이 모두 한 번에 전 세계에서 동시에 공개됩니다.
번역을 넘어서, 시장별로 캠페인을 맞춤 제작할 수 있나요?
네. 지역 맞춤화에는 현지 통화 기준 가격, 시장별 특가 제안, 지역 사무소 위치, 현지 파트너십 언급, 현지 규정 준수, 이미지의 문화적 현지화, 그리고 지역 행사에 대한 언급이 포함됩니다.
마케팅 영상을 얼마나 빨리 만들 수 있나요?
HeyGen은 교육 설계에 맞출 수 있도록 다양한 길이의 동영상을 지원합니다. 대부분의 컴플라이언스 모듈은 마이크로러닝 방식에 적합한 3~10분 분량으로 잘 작동하지만, 보다 포괄적인 주제의 경우 더 긴 콘텐츠를 제작할 수도 있습니다. 20분 이상에 해당하는 장기 교육의 경우, 학습자의 몰입도와 추적 효율을 높이기 위해 콘텐츠를 여러 챕터나 모듈로 나누는 것을 고려해 보세요.
내일 당장 나가야 할 콘텐츠를 위해 몇 주씩 기다리지 마세요. 몇 분 만에 전문적인 마케팅 영상을 제작하고, 글로벌 시장을 위해 즉시 현지화하며, 인력이나 예산을 늘리지 않고도 콘텐츠 제작 규모를 확장할 수 있습니다. 이미 HubSpot, Ogilvy, Publicis의 마케팅 팀은 이 방식을 통해 콘텐츠 제작 방식을 혁신했습니다.
