글로벌 제품 출시 모든 해외 시장에서 현지 언어 캠페인과 함께 제품을 동시에 출시하세요. 몇 달씩 기다리는 지역은 없습니다. 모든 시장이 첫날부터 전문적이고 현지화된 느낌의 캠페인으로 글로벌 인지도를 이끌며 출시됩니다. 사용 사례: 한 SaaS 회사가 플랫폼 기능을 전 세계에 출시합니다. 주요 시장을 대상으로 12개 언어로 현지화합니다. 모든 시장이 동시에 출시되며, 단계적 롤아웃 방식보다 글로벌 도입 속도가 3배 빨라집니다.



지역 시장 진출 현지화된 추천 영상을 활용해 신뢰를 주는 고객 모국어 스토리로 새로운 지역에 신뢰도 있게 진출하세요. 사용 사례: 한 이커머스 브랜드가 유럽 시장으로 확장합니다. 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어로 현지화합니다. 유럽 전역에 동시에 론칭합니다. 6개월 이내에 유럽 매출이 미국 매출의 40%에 도달합니다.



시즌 및 공휴일 캠페인 지역별 공휴일과 문화 행사를 고려해 시즌 캠페인을 현지화하세요. 미국에는 블랙 프라이데이, 중국에는 광군제, 인도에는 디왈리처럼 각 국가에 맞는 기념일을 반영합니다. 각 지역은 현지 공휴일과 계절(반구 차이)을 반영한, 문화적으로 적합한 시즌 캠페인을 제공받게 됩니다. 사용 사례: 한 패션 브랜드가 계절별 캠페인을 진행합니다. 지역별 계절, 공휴일, 문화 행사에 맞게 현지화합니다. 지역별 특성에 맞는 캠페인을 통해 전 세계 계절 매출이 55% 증가했습니다. 검증된 결과: 전자상거래 브랜드들은 영어 전용 페이지에 비해 현지화된 동영상 콘텐츠를 사용했을 때 전환율이 48% 더 높다고 보고합니다.



전자상거래 및 소매 현지화 국제 시장 전반에 걸쳐 전자상거래 동영상 마케팅을 확장하세요. 지역별로 현지화된 제품 동영상을 통해 현지 가격, 결제 수단, 배송 정보를 보여줍니다. 현지에 적합한 쇼핑 정보를 제공해 구매자의 신뢰를 높이세요. 사용 사례: 한 소비자 전자제품 브랜드가 제품 데모를 전 세계 Amazon 마켓플레이스를 대상으로 15개 언어로 현지화합니다. 그 결과 국제 매출이 전년 대비 67% 성장합니다.

