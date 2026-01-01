Advantive는 특수 제조업체와 유통업체를 위해 목적 중심의 소프트웨어를 제공하는 SaaS 기업으로, 이들이 효율적으로 규모를 확장하고 보다 높은 수익성을 달성할 수 있도록 돕습니다. 러닝 & 개발 디렉터로서 Bob Bednarz는 임직원의 성장을 가속화하고 조직 전반의 잠재력을 발휘하도록 하는 글로벌 이네이블먼트 이니셔티브를 이끌고 있습니다.

Bob에게 학습은 단순히 정보를 전달하는 것이 아니라, 사람들이 더 빠르게 역량을 개발하고 배운 내용을 오래 유지하도록 돕는 일입니다. 그의 목표는 직원들이 핵심 마일스톤에 도달하는 데 걸리는 시간을 단축하여, 기존에 2~3년 걸리던 과정을 6~12개월, 혹은 그 이하로 압축하는 것입니다. 이를 소규모 L&D 팀으로 대규모로 달성하기 위해서는, 콘텐츠 제작과 참여를 이끌어내는 방식에 대한 새로운 접근이 필요했습니다.

소규모 인력으로 운영하면서도 참여도를 유지하기

Advantive의 교육·개발(L&D) 팀은 애초에 소수 정예로 운영되도록 설계되어 있습니다. Bob은 퍼실리테이션, 콘텐츠 제작, 프로그램 설계를 모두 맡으면서 고객 교육은 물론 전 세계 600명 이상의 직원들을 지원하는 등 여러 역할을 동시에 수행하고 있습니다.

Advantive의 학습 전략에서 영상은 항상 핵심적인 역할을 해왔으며, 특히 자기 주도형 및 온디맨드 콘텐츠에서 그렇습니다. 시간이 지나도 관련성과 흥미를 유지하는 영상을 제작하는 것은 어려웠습니다.

“전통적인 영상의 가장 큰 문제 중 하나는 너무 빨리 구식이 된다는 점입니다.”라고 Bob은 말했습니다. “한 시간짜리 교육 영상을 녹화해도 30일이나 40일만 지나면 더 이상 정확하지 않게 되죠. 그러면 전체를 다시 녹화해야 합니다.”

또 다른 큰 제약은 주제 전문가에 대한 의존이었습니다. Advantive의 기술 전문가들은 대부분 고객을 직접 상대하기 때문에, 그들이 교육 영상을 녹화할 시간을 내는 것조차 어렵고, 하물며 몰입감 있는 영상을 제작하는 것은 더욱 큰 도전이었습니다.

“그들이 항상 흥미로운 교육 영상을 녹화할 수 있는 역량을 갖춘 것은 아닙니다.”라고 밥은 설명했습니다. “그리고 우리는 항상 그들을 고객으로부터 떼어낼 시간을 갖고 있지도 않습니다.”

그 결과 제작 주기가 느려지고 콘텐츠는 금방 오래되어 버렸으며, 업무량을 늘리지 않고는 교육 프로그램을 확장하기가 어려웠습니다.

더 빠르게 몰입도 높은 학습 콘텐츠를 제작하는 방법 찾기

Bob이 HeyGen에 대해 처음 받았던 인상은 필요에 의해 형성된 것이었습니다. 그가 일해 온 팀 중 가장 슬림한 L&D 팀과 함께하면서, 그는 품질이나 몰입도를 희생하지 않으면서도 더 빠르게 콘텐츠를 제작할 수 있는 방법이 필요했습니다.

“저는 더 빠르게 콘텐츠를 만들 수 있어야 했습니다.”라고 그는 말했다. “그 당시에는 수백 명의 직원을 지원하는 사람이 사실상 저와 다른 한 명뿐이었어요.”

가장 먼저 눈에 띈 것은 텍스트 기반 교육을 매력적인 영상으로 전환하면서, 아바타를 통해 인간적인 요소까지 더해 주는 HeyGen의 역량이었습니다. “자기 주도 학습에서 가장 큰 과제 중 하나는 몰입도입니다.”라고 Bob은 말했습니다. “사람들은 정보를 기억하기 위해 감정적인 연결이 필요합니다.”

스튜디오 아바타를, 종종 자신의 모습을 본떠 만든 아바타를 활용함으로써 Bob은 비동기 학습 환경에서도 존재감과 친숙함을 만들어낼 수 있었습니다. 그는 “학습자들이 사람을, 설령 그게 제 아바타 버전이라 하더라도, 보게 되면 배우는 내용을 더 잘 기억하게 됩니다”라고 말했습니다.

실시간 코칭 없이도 현실감 있는 롤플레이 구현하기

가장 큰 돌파구 중 하나는 Bob이 HeyGen의 인터랙티브 아바타 기능을 사용하기 시작했을 때 찾아왔습니다.

“우리에게 마법 같은 순간은 아바타가 실제로 살아 움직이는 것을 봤을 때였습니다.” 그가 말했다. “하지만 그보다 더 중요한 건 LiveAvatar였고, 그걸로 역할극을 할 수 있었다는 점이었죠.”

Bob은 자신이 보고하던 리더에게 모의 면접 시나리오를 시연하면서, 직원들이 실제 코치가 옆에 없어도 면접이나 성과 면담과 같은 실제 업무에 필요한 역량을 어떻게 연습할 수 있는지 보여주었다.

“그때 우리는 코치가 몇 시간씩 옆에 앉아 있을 필요 없이도 사람들이 역량을 개발하도록 도울 수 있다는 것을 깨달았습니다.”라고 그는 말했다.

이로써 자기 주도 학습 과정 안에 직접 통합된 확장 가능한 실습의 길이 열렸습니다. 이제는 90분짜리 워크숍이나 일대일 롤플레이 세션에 의존하는 대신, 직원들이 각자의 일정에 맞춰 현실적인 시나리오에서 스스로 연습할 수 있게 되었습니다.

“AI가 아직 그 정도 수준은 아니라고 생각했어요.” 밥이 말했다. “하지만 이걸로 가능해졌습니다.”

콘텐츠 업데이트와 다국어 제공 간소화

HeyGen은 또한 Advantive가 콘텐츠 업데이트와 현지화를 처리하는 방식을 혁신적으로 변화시켰습니다.

작은 변경을 위해 전체 영상을 다시 촬영하는 대신, Bob은 스크립트를 빠르게 수정하고 콘텐츠를 재생성할 수 있었습니다. 그는 “업데이트가 필요할 때, 3분이나 5분짜리 영상을 다시 촬영하는 것보다 훨씬 더 빠릅니다”라고 말했습니다.

팀은 또한 생성형 영상 제작을 시도하기 시작하여, 프롬프트나 파워포인트 형식의 콘텐츠를 몇 주가 아닌 며칠 만에 완성도 높은 영상으로 전환했습니다.

“우리는 종종 아이디어를 떠올리지만, 예전에는 그것을 시각적으로 구현하는 데 몇 주가 걸렸습니다.”라고 Bob은 말했다. “이제는 그걸 며칠 만에 해내고 있습니다.”

고객 교육을 위해 번역 작업이 훨씬 수월해졌습니다. Advantive는 주로 영어로 운영되지만, 전 세계 고객들은 다른 언어로 된 교육을 필요로 합니다. “영상만 업로드하면 곧바로 여러 언어로 제공할 수 있게 된 점이 엄청난 변화였습니다.”라고 Bob은 말했습니다.

더 빠르고 확장 가능한 학습을 위한 기반 구축

HeyGen을 도입한 이후 Advantive는 명확하고 측정 가능한 성과를 거두고 있습니다.

Bob은 자기 주도형 학습 콘텐츠를 제작하는 데 필요한 시간이 50% 줄었다고 추산합니다. 최근 한 사례에서는, 예전 같으면 며칠이나 걸렸을 음성 해설이 포함된 PowerPoint 교육 자료를 단 2~3시간 만에 완성했습니다. “그 시간 절감 효과가 우리에게는 가장 중요한 지표입니다.”라고 Bob은 말했습니다.

효율성 향상을 넘어, 확보된 시간 덕분에 Bob은 콘텐츠 제작에 여러 시간을 쏟는 대신 세션을 진행하고, 직원들과 소통하며, 리더들을 지원하는 등 더 큰 임팩트를 주는 업무에 집중할 수 있게 되었습니다.

“시간을 절약하면 결국 비용도 절감하는 거죠.” 그가 말했다. “그리고 사람들 앞에서 보내는 시간을 더 늘릴 수 있어서, 궁극적으로 참여도와 유지율을 높이는 데 도움이 됩니다.”

Bob이 HeyGen에서 가장 높이 평가하는 점은 계속해서 발전하고 있다는 것입니다. 새로운 기능들이 계속 추가되면서 교육 및 개발 팀이 할 수 있는 일의 범위가 점점 넓어지고 있습니다. “우리는 아직 겉만 살짝 건드린 수준일 뿐이에요.”라고 그는 말했다.

처음 시작하는 사람들에게 그가 해주는 조언은 간단합니다. 과감히 뛰어들어 이것저것 실험해 보라는 것입니다. “가지고 놀면 놀수록, 사용할 줄 아는 법을 더 많이 배우게 됩니다.”라고 Bob은 말했습니다. “그리고 스튜디오 아바타를 만드는 데 시간을 투자하세요. 그 작업을 잘할수록 경험이 더 생생하고 몰입감 있게 느껴질 것입니다.”

Bob와 Advantive L&D 팀에게 HeyGen은 더 빠르고, 더 몰입감 있으며, 더 확장 가능한 학습을 위한 기반이 되었습니다.

“시간을 절약하고, 더 빠르게 콘텐츠를 만들고, 사람들이 실제로 공감하고 기억하는 학습 경험을 만들고 싶다면,”라고 Bob은 말했습니다. “HeyGen은 분명히 한 번 써볼 가치가 있습니다.”