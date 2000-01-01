영업 생산성을 높이는 제품 교육 영상 만들기
제품 관리자와 세일즈 엔지니어를 AI 아바타로 복제해 무제한 팀원을 교육하세요. 기능이 변경될 때마다 제품 교육 내용을 즉시 업데이트할 수 있습니다. 또 다른 라이브 세션을 잡을 필요 없이 영업, 지원, 파트너 팀 전반에 제품 지식을 확장하세요.
교육·개발(L&D) 콘텐츠 병목 현상
당신의 프로덕트 팀은 같은 교육을 반복하느라 발이 묶여 있는 동안, 제품 지식은 점점 뒤처지고 있습니다. 프로덕트 매니저들은 기능을 다시 설명하느라 수 시간을 쓰고, 새로운 영업 인력은 교육을 기다려야 하며, 지원 및 고객 성공 팀은 최근 릴리스 내용을 따라가느라 고군분투하고, 파트너들은 제품을 잘못 데모하고 있습니다. 분기마다 수십 개의 업데이트가 배포되면서 라이브 교육은 확장될 수 없고, 영업 담당자는 온보딩에 몇 달이 걸리며, 데모 품질은 개인별로 들쭉날쭉하고, 최고의 제품 전문가들은 교육 때문에 소중한 개발 시간을 잃고 있습니다. 문서는 읽히지 않고, 저품질 Zoom 녹화본은 업데이트하기 어렵고, 영업 팀은 제품을 더 잘 이해하는 경쟁사의 영업 담당자들에게 거래를 빼앗기고 있습니다.
HeyGen 솔루션
HeyGen 은(는) 귀사의 주제 전문가를 복제하여 그들의 시간을 거의 쓰지 않고도 무제한으로 제품 교육을 제공하는 AI 아바타로 만들어 줍니다. 제품 매니저, 솔루션 엔지니어, 최고 실적의 영업 담당자를 한 번만 촬영하면, 그들의 디지털 트윈이 모든 신입 사원을 교육하고, 모든 기능을 설명하며, 모든 사용 사례를 시연합니다. 제품이 변경되면 스크립트만 수정해 다시 생성하여 몇 분 만에 교육 콘텐츠를 업데이트할 수 있어 영업팀이 출시 당일에 새 기능을 학습하도록 할 수 있습니다. 최고의 데모 방식을 팀 전체에 표준화하여, 영업 담당자마다 제각각인 결과가 아니라 일관되고 고품질의 데모를 보장합니다.
대규모 교육을 위해 L&D 팀이 필요로 하는 모든 것
주제 전문가 복제
당신의 프로덕트 매니저가 병목입니다. 그들을 AI 아바타로 복제하세요. 디지털 버전은 제품 개요, 기능 심층 분석, 경쟁 포지셔닝, 기술 아키텍처까지 모두 전달합니다. 한 번 녹화하고, 영원히 학습시키세요. 파트너 교육을 하기엔 솔루션 엔지니어가 너무 바쁜가요? 복제하세요. 최고의 데모를 보여주는 탑 퍼포머가 있나요? 그들도 복제하세요.
한 번의 SME 녹화로 무제한 교육에 활용하세요
제품 관리자, 세일즈 엔지니어, 최고 실적자를 복제하세요
24시간 연중무휴로 이용 가능한 디지털 전문가
반복적인 교육에서 중소기업을 해방시키세요
즉시 기능 출시 교육
SaaS 기업들은 매주 혹은 매달 제품을 배포합니다. 출시한 그날 바로 기능 교육을 만드세요. 프로덕트 매니저가 10분짜리 업데이트를 녹화합니다. 영상을 생성하고, 영업·지원·고객 성공 팀에 즉시 배포하세요. 고객이 묻기 시작하기 전에 모두가 새로운 기능을 알고 있게 됩니다. 다음 달 릴리스요? 스크립트만 수정하고 다시 생성하면 됩니다.
당일 기능 출시 교육
몇 분 만에 교육을 업데이트하세요
제품 개발 속도에 발맞추세요
업데이트를 위해 SME가 다시 녹음할 필요 없음
일관된 데모 품질
당신의 최고 영업사원은 평균보다 3배 더 많은 거래를 성사시킵니다. 그 이유는 데모에 있습니다. 그들의 데모를 모두가 배우는 표준으로 만드세요. 최고의 데모 흐름, 대화 스크립트, 그리고 반대 의견 처리 방식을 녹화하세요. 모든 신입 사원이 이 검증된 접근법을 배우게 하세요. 데모의 품질이 곧 당신의 경쟁 우위가 됩니다.
최고의 데모를 표준 교육으로 기록하기
팀 전체의 데모 품질 일관성 유지
모든 영업 담당자를 위한 검증된 대화 스크립트
표준화된 탐색 질문
빠른 매출 성장 속도
신입 사원들이 완전히 생산성을 내기까지는 보통 6개월이 걸립니다. 이들이 자신의 일정에 맞춰 수강할 수 있는 종합적인 제품 교육으로 램프업 시간을 단축하세요. 첫날부터, 복제된 사내 전문가들의 교육 영상을 시청하기 시작합니다. 둘째 주에는 핵심 기능을 이해합니다. 첫 달이 되면 자신 있게 데모를 진행할 수 있습니다. 첫 성사까지 걸리는 평균 시간이 6개월에서 3개월로 줄어듭니다.
램프업 시간을 40~60% 단축하세요
신입 직원을 위한 자기주도 학습
온디맨드 제품 지식
첫 거래까지의 시간 단축
다국어 글로벌 팀
국제 영업, 지원, 파트너 팀은 자국어로 된 제품 교육이 필요합니다. 교육 콘텐츠는 한 번만 영어로 만들고, 이를 독일어, 포르투갈어, 일본어, 중국어(만다린)로 번역하세요. 보이스 클로닝을 활용하면 어색한 더빙이 아닌 자연스러운 음성의 교육을 제공할 수 있습니다. 전 세계 팀이 본사만큼이나 제품을 깊이 이해하게 됩니다.
하나의 소스로 175개 이상의 언어 지원
언어별 자연스러운 음성 클로닝
글로벌 팀 역량 강화
당일 국제 교육
채용 없이 성장하기
두 명으로 구성된 이네이블먼트 팀이 200명을 지원하고 있고, 곧 400명으로 늘어납니다. 이제 당신의 SME를 복제하세요. 그들의 아바타가 무제한 교육 물량을 처리합니다. 신입사원 50명씩 한 번에 뽑는 교육? 문제 없습니다. 인력을 늘리지 않고도 교육 수용력이 사실상 무한대로 확장됩니다.
무제한 교육 용량
추가 인력은 필요하지 않습니다
성장하는 조직을 지원합니다
채용보다 더 빠르게 확장하세요
교육 필요성에서 출판된 과정까지, 3단계로 완성하기
제품 지식 수집
먼저 제품 전문가들부터 시작하세요. 프로덕트 매니저, 솔루션 엔지니어, 최고의 영업 담당자들입니다. 이들이 제품을 설명하고, 기능을 시연하고, 데모를 진행하는 모습을 녹화하세요. 또는 이미 있는 프레젠테이션을 업로드해도 됩니다. 전문성은 이미 존재합니다. HeyGen이 그 전문성을 재사용 가능하게 만들어 줍니다.
SME 아바타 만들기
녹화 영상을 AI 아바타로 바꾸세요. 당신의 프로덕트 매니저가 디지털 프레젠터가 되어, 필요할 때 언제든 제공되는 교육을 진행합니다. 전문 아바타를 선택하거나, 영상에서 맞춤형 클론을 만들어 보세요. SME의 전문성을 그들의 시간을 거의 쓰지 않고도 확장할 수 있습니다.
지속적으로 배포하고 업데이트하기
영업, 고객 성공, 지원팀, 파트너에게까지 배포하세요. 귀사의 LMS에 호스팅하고, 지식 베이스에 임베드하며, 링크로 공유할 수 있습니다. 제품이 변경되면 스크립트를 업데이트하고 몇 분 안에 다시 생성하세요. 교육 콘텐츠가 제품과 함께 계속 발전합니다.
모든 트레이닝 니즈를 위한 설계
영업팀 제품 교육
영업 담당자들에게 깊이 있는 제품 지식을 갖추게 하세요. 기능 개요, 경쟁사 대비 포지셔닝, 산업별 활용 사례, 가격, 기술 요구 사항, 반대 의견(이의 제기) 처리 방법 등을 포함합니다. 신입 사원은 첫 잠재 고객과의 통화 전에 포괄적인 교육을 반드시 이수해야 합니다.
영업 담당자가 첫 잠재 고객과의 통화 전에 깊이 있는 제품 지식을 갖추도록 지원하세요. 많은 팀이 이를 체계적인 직원 온보딩 동영상과 결합해 초기 적응 속도를 높이고 있습니다.
고객 성공 지원
CSM에게 제품 기능, 기능 활용 모범 사례, 도입 전략 및 확장 기회에 대해 교육합니다. CSM은 고객 가치 창출과 업셀 기회 발굴을 주도할 수 있을 만큼 제품을 깊이 이해합니다.
사용 사례: 40명으로 구성된 CSM 팀이 2,000개의 계정을 관리합니다. 제품은 매달 출시됩니다. CSM 매니저는 출시 당일에 기능 교육을 제작합니다. 그 결과 고객의 기능 활용도가 60% 향상됩니다.
기술 지원 교육
기술적인 제품 지식을 바탕으로 지원을 강화하세요. 기능 동작 방식, 문제 해결 가이드, 알려진 이슈, 연동(통합) 상세 정보, 오류 해결 방법 등을 제공합니다. 지원 담당자는 제품에 대한 포괄적인 이해를 통해 티켓을 더 빠르게 처리할 수 있습니다.
사용 사례: 세 개의 시간대에 걸친 글로벌 지원 팀. 제품 매니저를 아바타로 복제해 기술 교육을 제공. 지원 티켓 해결 시간이 35% 단축되었습니다.
파트너 및 채널 역량 강화
리셀러와 구현 파트너에게 귀사의 제품 포트폴리오를 교육하세요. 전담 파트너 지원 팀 없이도 무제한 파트너 조직 전반에 확장 가능한 파트너 교육을 구축할 수 있습니다.
사용 사례: 200개의 채널 파트너를 보유한 소프트웨어 벤더. 파트너 매니저가 제품 교육을 개설하고, 파트너들이 인증 과정을 완료함. 파트너 소스 매출이 45% 증가함.
검증된 결과: 조직들은 문서만 사용하는 방식에 비해 동영상 기반 제품 교육을 도입했을 때 영업 램프업 시간(영업 사원이 완전히 전력으로 활동하기까지 걸리는 시간)이 50% 단축되었다고 보고합니다.
기능 출시 교육
신규 기능이 출시되는 날 바로 팀을 교육하세요. 프로덕트 매니저는 빠르게 릴리스 교육을 만들어 제공하고, 영업·고객 성공·지원 팀은 끊임없이 변화하는 제품에 맞춰 항상 최신 상태를 유지합니다.
사용 사례: 매주 배포하는 SaaS 플랫폼. 프로덕트 마케팅 팀이 5~10분 분량의 릴리스 교육을 제작합니다. 영업 및 수익 창출 팀은 몇 주가 아니라 며칠 안에 새로운 기능을 참고해 활용할 수 있습니다.
그럴 만한 이유가 있는 G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품
전사 교육부터 동영상 광고까지, HeyGen은 누구나(그래요, 바로 당신도) 모든 니즈에 맞는 고품질의 확장 가능한 동영상 콘텐츠를 만들 수 있도록 돕습니다. 고객들이 특히 좋아하는 주요 장점은 다음과 같습니다:
품질, 편의성, 속도를 중시하는 10만 개 이상의 팀이 사용합니다
당신과 비슷한 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 활용해 어떻게 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어 내는지 확인해 보세요.
궁금한 점이 있으신가요? 저희가 답해 드립니다.
제품 교육을 위한 SME 클로닝이란 무엇인가요?
SME 클로닝은 제품 전문가의 음성과 스타일을 그대로 담은 AI 아바타를 만들어, 그들이 직접 설명하는 것처럼 교육을 제공할 수 있게 해줍니다. 많은 팀이 이를 제품 교육을 넘어 다양한 역할을 위한 지속적인 역량 강화를 위한 내부 교육 영상 으로 확장해 활용하고 있습니다.
기능이 끊임없이 바뀌는데, 어떻게 교육 내용을 최신 상태로 유지하나요?
최신 정보를 반영해 스크립트를 수정하고 몇 분 안에 다시 생성하세요. 실제 사람을 다시 촬영할 필요 없이, SME 아바타가 새로운 기능을 설명합니다. 교육 콘텐츠는 제품 출시와 항상 동기화된 상태를 유지합니다. 코드를 배포하는 속도만큼 빠르게 교육을 업데이트하세요.
이것만으로 현장 제품 교육을 완전히 대체할 수 있나요?
지식 전수와 데모용 교육에는 적합합니다. 영상은 기능을 설명하고 메시지를 가르치는 데 매우 효과적입니다. 상호작용이 필요한 롤플레이의 경우, 지식 전달은 영상으로 하고 실습은 라이브 세션으로 결합하는 방식이 좋습니다. 대부분의 조직은 제품 교육의 약 80%를 영상으로 진행합니다.
포괄적인 제품 교육을 만드는 데 얼마나 시간이 걸리나요?
일반적인 SaaS 제품의 경우, 2~4시간 분량의 녹화 콘텐츠면 핵심 기능, 활용 사례, 그리고 포지셔닝을 모두 다룰 수 있습니다. 주제별로 SME가 직접 설명하며 시연하는 모습을 녹화하세요. 그 영상을 기반으로 교육용 비디오를 제작합니다. 대부분의 조직은 이렇게 핵심 교육 과정을 1주일 안에 구축합니다.
영상 교육이 실제로 영업 램프업 시간을 단축하는 데 효과가 있나요?
그렇습니다. 많은 조직에서 생산성까지 도달하는 데 걸리는 시간이 40~60% 단축되었다고 보고합니다. 자기 주도형 동영상 학습을 통해, 신입 사원들은 정해진 교육 일정을 기다릴 필요 없이 본인이 정보를 흡수할 수 있는 속도만큼 빠르게 학습할 수 있습니다. 첫 달 안에 제품에 대한 포괄적인 지식을 갖추면 첫 거래를 성사시키기까지의 여정이 크게 가속화됩니다.
파트너 역량 강화에는 이것이 어떻게 적용되나요?
파트너 인증 교육을 개설하세요. 파트너는 자신의 일정에 맞춰 교육을 이수할 수 있습니다. 이수 현황을 추적해 지식 습득을 검증하세요. 많은 소프트웨어 공급업체는 거래 등록 승인 전에 파트너 인증을 요구합니다.
교육 동영상은 최대 얼마나 길게 만들 수 있나요?
HeyGen은 다양한 길이의 동영상을 지원합니다. 가장 효과적인 교육은 마이크로러닝 원칙을 따르며, 특정 학습 목표에 집중하는 3~10분 분량의 모듈로 구성됩니다. 하지만, 보다 포괄적인 주제를 다루기 위해 더 긴 콘텐츠를 제작할 수도 있습니다. 20분 이상에 해당하는 장기 교육의 경우, 학습자의 몰입도와 수료율을 높이기 위해 콘텐츠를 여러 챕터로 나누는 것을 고려해 보세요.
우리 L&D 팀의 여러 사람이 HeyGen을 함께 사용할 수 있나요?
네. 비즈니스를 위한 HeyGen에는 교육 설계자, 교육 관리자, 콘텐츠 제작자가 함께 협업할 수 있는 팀 워크스페이스가 포함되어 있습니다. 공유 자산 라이브러리를 통해 승인된 아바타, 브랜드 요소, 템플릿을 팀 전체가 쉽게 사용할 수 있습니다. 관리자 기능을 통해 권한을 관리하고 사용 현황을 모니터링할 수 있습니다.
HeyGen은 기존 영상 제작 방식과 어떻게 비교되나요?
기존의 교육 영상 제작은 진행자 일정 조율, 스튜디오 예약, 촬영팀 구성, 후반 편집까지 필요해 보통 한 편당 2~3개월과 5,000~15,000달러 이상의 비용이 듭니다. HeyGen은 이와 동등한 품질의 영상을 몇 분에서 몇 시간 안에 제작하며, 수정도 무제한으로 가능합니다. Advantive는 콘텐츠 제작 시간을 50% 단축했다고 보고했습니다. Würth Group은 제작 시간을 50% 줄이고 번역 비용을 80% 절감했습니다.
우리 제품 담당자가 녹화되는 것을 원하지 않으면 어떻게 하나요?
클론 대신 전문 AI 아바타를 사용하세요. 귀사의 제품 지식을 전문 프레젠터가 전달합니다. 누가 전달하느냐보다 어떤 전문성을 담고 있느냐가 더 중요합니다.
지금 바로 교육용 동영상을 제작해 보세요
출시되기도 전에 이미 오래된 콘텐츠를 몇 달씩 기다리지 마세요. 몇 분 만에 전문적인 교육 영상을 만들고, 원하는 어떤 언어로든 즉시 번역하며, 비즈니스가 바뀔 때마다 재촬영 없이 손쉽게 업데이트할 수 있습니다. Workday, Advantive, Würth Group와 같이 교육 방식을 혁신한 L&D 팀에 지금 합류하세요.
