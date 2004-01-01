직원들이 실제로 시청하는 기업 교육 영상 만들기
파워포인트, PDF, 그리고 조직 내에만 있던 노하우까지 모두 흥미로운 교육 영상으로 전환해, 모든 팀과 지사, 언어로 손쉽게 확산하세요. 스튜디오나 촬영팀, 혹은 SME의 피드백을 오래 기다릴 필요도 없습니다.
교육·개발(L&D) 콘텐츠 병목 현상
당신의 교육 백로그는 계속 쌓여만 갑니다. 신입 직원들은 온보딩이 필요하고, 제품 업데이트가 있을 때마다 교육이 필요합니다. 리더십은 역량 개발 프로그램을 원합니다. 하지만 영상 교육을 만들려면 항상 바쁜 현업 전문가들과 일정을 맞추고, 스튜디오를 예약하고, 제작 인력을 섭외해야 하며, 막상 완성될 즈음에는 이미 내용이 오래된 콘텐츠를 몇 달씩 기다려야 합니다. 그 사이에 전 세계 직원들은 모든 교육을 여러 언어로 제공받아야 하지만, 예산에는 각 시장별 더빙 비용이 포함되어 있지 않습니다. 정적인 슬라이드로는 학습자의 몰입을 끌어내기 어렵고, 라이브 세션은 확장성이 떨어집니다. 그리고 두 명뿐인 당신의 팀으로는 수천 명 규모의 조직을 감당할 수 없습니다.
HeyGen 솔루션
HeyGen은 기존 교육 자료를 학습자들이 실제로 끝까지 시청하는 전문 동영상 콘텐츠로 바꿔 줍니다. PowerPoint를 업로드하거나, 스크립트를 붙여넣거나, 문서를 기반으로 AI가 콘텐츠를 생성하도록 할 수 있습니다. AI 아바타를 선택하거나 사내 전문가를 클론하여 몇 분 만에 완성도 높은 교육 영상을 제작하세요. 전 세계 직원들에게 교육해야 하나요? 한 번의 클릭으로 음성 클로닝과 립싱크를 포함해 175개 이상의 언어로 동영상을 번역할 수 있습니다. 업데이트도 즉시 반영됩니다. 스크립트를 수정하고 다시 생성하기만 하면 LMS는 재촬영 없이 항상 최신 상태로 유지됩니다.
대규모 교육을 위해 L&D 팀이 필요로 하는 모든 것
PowerPoint를 동영상으로 변환
학습자들에게 슬라이드를 읽으라고만 하지 마세요. 기존 자료를 업로드하면 HeyGen이 이를 아바타가 진행하는 동영상 모듈로 변환해 줍니다. 내레이션, 전환 효과, 그리고 전문적인 완성도까지 모두 포함됩니다. 당신의 콘텐츠 라이브러리는 처음부터 다시 만들 필요 없이 곧바로 동영상 라이브러리가 됩니다.
• PowerPoint, Google Slides 또는 PDF 가져오기
• 기존 구조와 흐름을 그대로 유지하세요
• 아바타 발표자를 자동으로 추가
주제 전문가 복제
당신의 최고의 트레이너가 항상 모든 곳에 있을 수는 없습니다. 디지털 트윈을 만드세요 짧은 동영상 녹화만으로 전문가를 복제하고, 그들의 전문성을 무제한 교육 모듈에 배포하세요. 일관된 교육 제공, 일정 충돌 제로, 그리고 더 이상 “SME를 기다리고 있어서요”라는 이유로 생기는 지연도 없습니다.
• 짧은 녹음만으로 전문가의 지식을 복제하세요
• 무제한 모듈에서 재사용
• 다시 녹화하지 않고 스크립트 업데이트
글로벌 교육 현지화
당신의 직원들이 사용하는 모든 언어로 제공되는 단 하나의 교육 영상.AI 영상 번역과 음성 클로닝을 통해 스페인어, 중국어(만다린), 독일어를 비롯한 175개 이상의 언어로 온보딩을 현지인처럼 자연스럽게 들리게 할 수 있습니다. 하나의 원본만으로도 모든 직원을 각자가 선호하는 언어로 교육하세요.
• 음성 클로닝으로 발표자의 고유한 목소리를 그대로 유지합니다
• 입 모양이 얼굴 움직임과 정확히 일치합니다
• 하나의 마스터 영상으로 전 세계에 배포
LMS 연동
학습 관리 시스템(LMS)으로 교육 모듈을 바로 내보내세요. SCORM 1.2 및 2004 패키지는 Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors 등과 호환됩니다. 수강 완료 현황을 추적하고, 합격 기준을 설정하며, 기존 학습 생태계와 손쉽게 연동할 수 있습니다.
• SCORM 1.2 및 SCORM 2004 내보내기
• 사용자 지정 완료 기준
• LMS에 직접 업로드 지원
신속한 콘텐츠 업데이트
제품은 바뀌고, 프로세스는 진화하며, 정책은 업데이트됩니다. 교육 콘텐츠를 새로 고쳐야 할 때는 스크립트만 수정하고 다시 생성하세요—몇 달이 아니라 몇 분이면 충분합니다. 재촬영도, 스튜디오 시간도, 제작 대기열도 필요 없습니다. 귀사의 비즈니스만큼이나 교육도 항상 최신 상태로 유지됩니다.
• 스크립트 변경 사항이 몇 분 안에 배포됩니다
• 재촬영 불필요
• 감사 추적을 위한 버전 관리
브랜드 일관성
Brand Kit으로 조직의 시각적 아이덴티티를 확실하게 고정하세요. 승인된 색상, 글꼴, 로고, 아바타를 사용하면 서로 다른 사람이 영상을 만들더라도 모든 교육 영상이 같은 전문 팀에서 제작한 것처럼 보이게 됩니다.Brand Glossary는 제품명과 용어가 매번 정확하게 발음되도록 도와줍니다.
• 모든 동영상에서 브랜드 기준을 일관되게 적용하세요
• 핵심 용어의 발음을 제어하기
• 팀에서 사용할 승인된 아바타 라이브러리
교육 필요성에서 출판된 과정까지, 3단계로 완성하기
지금 가진 것부터 시작하세요
기존 PowerPoint 파일을 업로드하거나, 문서에 있는 스크립트를 붙여넣거나, AI 스크립트 생성기로 학습 목표에서 바로 콘텐츠를 만들어 보세요. 빈 화면에서 시작할 필요 없이, 이미 가지고 있는 지식에서 출발할 수 있습니다.
발표자를 선택하세요
200개가 넘는 다양한 AI 아바타 중에서 선택하거나, 트레이너의 디지털 트윈을 만들어 보세요. 브랜드에 어울리는 목소리를 선택하거나, 실제감 있는 콘텐츠를 위해 SME의 목소리를 클론할 수도 있습니다. 조직의 아이덴티티에 맞게 디자인과 분위기를 자유롭게 커스터마이즈하세요.
200개가 넘는 다양한 AI 아바타 중에서 선택하거나, 트레이너의 디지털 트윈을 만들어 보세요. 브랜드에 어울리는 목소리를 선택하거나, 실제감 있는 콘텐츠를 위해 SME의 목소리를 클론할 수도 있습니다. 조직의 아이덴티티에 맞게 외형과 분위기를 자유롭게 커스터마이즈하세요.
모든 트레이닝 니즈를 위한 설계
신입 직원 온보딩
트레이너의 일정에 좌우되지 않는 일관된 온보딩으로, 신규 입사자가 더 빠르게 업무에 적응하도록 돕습니다. 온보딩 영상은 회사 문화, 시스템 사용법, 역할에 대한 기대 사항을 다루며, 언제 어디서나 동일한 방식으로 제공됩니다.
사용 사례: 모든 지사의 신규 입사자 오리엔테이션을 표준화하기 위해, 대면 세션을 대체하는 동영상 모듈을 활용합니다.
역량 개발 교육
직원 전체의 역량을 강화하는 스킬 트레이닝을 대규모로 제공합니다. 리더십 개발, 커뮤니케이션 스킬, 기술 교육까지—한 번 만들어 수천 명에게 전달하세요.
사용 사례: 라이브 워크숍을 잡지 않고 모든 신규 감독자에게 관리 교육을 배포합니다.
제품 및 시스템 교육
제품 업데이트, 소프트웨어 변경 사항, 새로운 도구에 대해 팀이 항상 최신 정보를 유지하도록 하세요. 튜토리얼 동영상은 시스템이 어떻게 작동하는지 정확히 보여주며, 인터페이스가 변경되면 즉시 업데이트됩니다.
사용 사례: 새로운 기능이 출시될 때마다 자동으로 업데이트되는 CRM 교육 영상을 제작합니다.
글로벌 인력 교육
각 시장마다 별도의 제작 과정 없이, 전 세계 팀을 각자의 모국어로 교육하세요. 동일한 콘텐츠, 동일한 품질로 175개 이상의 언어를 지원합니다.
사용 사례: 전 세계 물류 센터에서 12개 언어로 창고 안전 교육을 제공하기.
검증된 결과: 뷔르트 그룹은 단 4일 만에 8개 언어로 65분 분량의 교육 프레젠테이션을 제작해 번역 비용을 80% 절감했습니다.
준수 및 안전 교육
규제 요구 사항을 충족하세요. 컴플라이언스 교육을(를) 통해 일관되고 추적 가능한 방식으로 진행할 수 있습니다. SCORM 내보내기를 사용하면 LMS에서 감사 문서를 위한 이수 내역을 기록할 수 있습니다.
사용 사례: 모든 부서에 연간 컴플라이언스 인증서를 배포하고, 완료 현황을 추적합니다.
파트너 및 채널 역량 강화
직원뿐 아니라 파트너, 유통업체, 채널 팀까지 교육 범위를 확장하세요. 트레이너를 모든 지역에 파견하지 않고도, 대규모로 일관된 메시지를 전달할 수 있습니다.
사용 사례: 유통 파트너 영업팀이 새로운 제품 출시 시, 자신의 일정에 맞춰 수강할 수 있는 동영상 교육을 통해 역량을 강화하도록 지원합니다.
그럴 만한 이유가 있는 G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품
전사 교육부터 동영상 광고까지, HeyGen은 누구나(그래요, 바로 당신도) 모든 니즈에 맞는 고품질의 확장 가능한 동영상 콘텐츠를 만들 수 있도록 도와줍니다. 고객들이 특히 좋아하는 주요 장점은 다음과 같습니다:
품질, 편의성, 속도를 중시하는 10만 개 이상의 팀이 사용합니다
귀사와 비슷한 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 어떻게 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어 내는지 확인해 보세요.
궁금한 점이 있으신가요? 저희가 답해 드립니다
교육용 동영상 소프트웨어란 무엇인가요?
트레이닝 비디오 소프트웨어는 교육·개발(L&D) 팀이 동영상 기반 학습 콘텐츠를 제작, 관리, 배포할 수 있도록 도와줍니다. HeyGen은 AI 아바타와 음성 합성을 활용해 카메라, 스튜디오, 제작 인력 없이도 스크립트, 슬라이드, 문서만으로 전문적인 교육용 영상을 생성합니다. 그 결과, 빠르게 업데이트할 수 있고 어떤 언어로든 번역 가능한 확장성 높은 비디오 교육을 구현할 수 있습니다.
스튜디오 없이 기업 교육 영상을 만들려면 어떻게 해야 하나요?
기존 PowerPoint 파일이나 교육용 스크립트를 HeyGen에 업로드하세요. 화면에 등장할 AI 아바타를 선택하고, 목소리를 고른 뒤 영상을 생성하면 됩니다. 전체 과정은 몇 달이 아니라 몇 분이면 끝납니다. 더 개인적인 느낌을 원한다면, 주제 전문가를 클론하여그들의 디지털 트윈이 교육을 진행하도록 할 수 있습니다.
기존 파워포인트를 교육용 동영상으로 변환할 수 있나요?
네, 이것은 HeyGen에서 가장 인기 있는 교육·학습(L&D) 워크플로 중 하나입니다. PowerPoint나 Google Slides 자료를 업로드하면, HeyGen이 각 슬라이드를 아바타 내레이션이 포함된 영상 장면으로 변환해 줍니다. 기존의 구조, 콘텐츠, 흐름은 그대로 유지됩니다. 최종 영상을 생성하기 전에 스크립트를 편집하고, 타이밍을 조정하며, 전환 효과를 추가할 수 있습니다.
다국어 학습은 어떻게 작동하나요?
기본 언어로 한 번만 교육용 영상을 만드세요. 그런 다음 HeyGen의 번역 기능을 사용해 175개 이상의 지원 언어로 다양한 버전을 생성할 수 있습니다. 번역에는 음성 클로닝(발표자의 목소리가 각 언어에서도 자연스럽게 들리도록 함)과 립싱크(입 모양이 번역된 오디오와 일치하도록 함)가 포함됩니다. 하나의 원본 영상으로 전 세계에 도달하세요.
HeyGen은 우리 LMS와 연동되나요?
네. HeyGen은 Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo, Absorb 등 주요 학습 관리 시스템에서 작동하는 SCORM 1.2 및 SCORM 2004 패키지를 내보낼 수 있습니다. 수료 기준을 설정하고, 학습자 진행 상황을 추적하며, 기존 학습 생태계와 통합할 수 있습니다.
우리 분야 전문가의 디지털 클론은 어떻게 만들 수 있나요?
HeyGen의 AI 클론 기능은 짧은 동영상 녹화만으로 디지털 트윈을 생성합니다. 주제 전문가(SME)는 조명과 구도에 대한 간단한 가이드라인만 따라 한 번만 촬영하면 되고, 이후에는 그 아바타가 무제한으로 교육 콘텐츠를 전달할 수 있습니다. 해당 전문가가 자리에 없거나 회사를 떠나더라도, 그들의 전문 지식은 여전히 영상 형태로 보존됩니다.
교육 동영상은 최대 얼마나 길게 만들 수 있나요?
HeyGen은 다양한 길이의 동영상을 지원합니다. 가장 효과적인 교육은 마이크로러닝 원칙을 따르며, 특정 학습 목표에 집중하는 3~10분 분량의 모듈로 구성됩니다. 하지만, 보다 포괄적인 주제에 대해서는 더 긴 콘텐츠를 제작할 수도 있습니다. 20분 이상에 해당하는 장기 교육의 경우, 학습자의 몰입도와 수료율을 높이기 위해 콘텐츠를 여러 챕터로 나누는 것을 고려해 보세요.
우리 L&D 팀의 여러 사람이 HeyGen을 함께 사용할 수 있나요?
네. 비즈니스를 위한 HeyGen에는 교육 설계자, 교육 관리자, 콘텐츠 제작자가 함께 협업할 수 있는 팀 워크스페이스가 포함되어 있습니다. 공유 자산 라이브러리를 통해 승인된 아바타, 브랜드 요소, 템플릿을 팀 전체가 쉽게 사용할 수 있습니다. 관리자 기능을 통해 권한을 관리하고 사용 현황을 모니터링할 수 있습니다.
HeyGen은 기존 영상 제작 방식과 어떻게 비교되나요?
기존의 교육 영상 제작은 진행자 일정 조율, 스튜디오 예약, 촬영팀 구성, 후반 편집까지 필요해 보통 한 편당 2~3개월과 5,000~15,000달러 이상의 비용이 듭니다. HeyGen은 동일한 수준의 품질을 몇 분에서 몇 시간 안에, 무제한 수정이 가능한 형태로 제공합니다. Advantive는 콘텐츠 제작 시간의 50% 절감을 보고했습니다. Würth Group은 제작 시간을 50% 줄이고 번역 비용을 80% 절감했습니다.
교육 영상에 퀴즈나 인터랙티브 요소를 추가할 수 있나요?
HeyGen은 퀴즈, 지식 확인, 분기형 경로를 포함한 인터랙티브 요소를 지원합니다. 객관식 질문을 추가하고, 링크를 삽입하며, 학습 경험을 개인화하는 의사결정 지점을 만들 수 있습니다. 이러한 인터랙티브 기능은 SCORM 패키지와 함께 내보내져 LMS에서 추적할 수 있습니다.
제 교육 콘텐츠는 안전한가요?
HeyGen은 SOC 2 Type II 인증을 받았으며 GDPR을 준수합니다. 사용자의 콘텐츠는 전송 중에도, 저장 중에도 암호화됩니다. 민감한 교육 자료를 다루는 엔터프라이즈 L&D 팀을 위해 HeyGen은 SSO 연동과 중앙 집중식 사용자 관리를 지원하는 전용 워크스페이스를 제공합니다. 우리는 사용자의 콘텐츠를 AI 모델 학습에 사용하지 않습니다.
어떤 동영상 형식과 화질을 지원하나요?
HeyGen은 최대 4K 해상도의 MP4 형식으로 영상을 내보낼 수 있습니다. 대부분의 교육·개발(L&D) 팀은 LMS 제공과 대역폭을 고려해 화질과 파일 크기의 균형이 좋은 1080p(Full HD)를 사용합니다. 모바일 우선 환경이나 대역폭이 제한된 환경에서는 720p로도 내보낼 수 있습니다.
더 많은 솔루션 살펴보기
지금 바로 교육용 동영상을 만들어 보세요
출시되기도 전에 이미 오래된 콘텐츠를 몇 달씩 기다리지 마세요. 몇 분 만에 전문적인 교육 영상을 만들고, 원하는 어떤 언어로든 즉시 번역하며, 비즈니스가 바뀔 때마다 재촬영 없이 손쉽게 업데이트할 수 있습니다. Workday, Advantive, Würth Group와 같이 교육 방식을 혁신한 L&D 팀에 지금 합류하세요.
