학습자들에게 슬라이드를 읽으라고만 하지 마세요. 기존 자료를 업로드하면 HeyGen이 이를 아바타가 진행하는 동영상 모듈로 변환해 줍니다. 내레이션, 전환 효과, 그리고 전문적인 완성도까지 모두 포함됩니다. 당신의 콘텐츠 라이브러리는 처음부터 다시 만들 필요 없이 곧바로 동영상 라이브러리가 됩니다.

• PowerPoint, Google Slides 또는 PDF 가져오기

• 기존 구조와 흐름을 그대로 유지하세요

• 아바타 발표자를 자동으로 추가