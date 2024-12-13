혜택과 가치
매력적인 제품 영상으로 복잡한 기능을 설명하세요
병목 현상 없이 제품 비디오를 만드세요
귀사의 제품은 뛰어난 첫인상을 받을 자격이 있습니다. 전통적인 비디오 제작은 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸립니다. HeyGen은 이 과정을 자동화하여 팀이 더 빠르고 비용의 일부만으로 고품질의 제품 비디오를 제작할 수 있게 해줍니다.
시각적인 템플릿을 활용하여 사용 설명서를 한 단계 끌어올리세요
건조하고 기술적인 매뉴얼을 매혹적인 사용 설명서로 바꾸세요. 시장에서 가장 생생한 아바타, 모션 그래픽, 그리고 선명한 내레이션을 사용하여 학습을 단순화하고 청중이 가장 복잡한 과정마저도 빠르게 이해할 수 있도록 도와주세요.
이전보다 더 빠르게 비디오를 반복하고, 확장하며, 변환하세요
HeyGen의 AI 기반 플랫폼을 사용하여 메시징을 빠르게 업데이트하고, 비주얼을 교체하며, 제품 비디오를 개인화하세요. 170개 이상의 언어와 방언으로 재촬영이나 비싼 편집 없이 콘텐츠를 테스트하고 최적화하며, 모든 대상 청중에 맞게 맞춤화할 수 있습니다.
고객 사례
마케팅 팀이 사용자를 교육하는 방법을 알아보세요
“우리는 다양한 사업 부문을 서비스하고 있습니다. 마케팅 팀이 그러하듯이 우리도 돋보여야 합니다. 하지만 또한, 우리의 규모를 고려할 때 특히 더 능동적이어야 합니다. 그래서 우리는 수동적으로 반응하는 대신에 AI를 적극적으로 활용하고 받아들였습니다.”
제품 영상을 만드는 방법
HeyGen을 이용하여
HeyGen에 로그인하고 몇 분 안에 놀라운 전문 품질의 제품 비디오를 만들 준비를 하세요
다양한 스타일, 톤, 필요에 맞는 맞춤형 제품 비디오 템플릿을 둘러보세요. 제품과 메시지에 맞는 것을 선택한 다음 브랜드 키트를 한 번의 클릭으로 즉시 적용하세요.
HeyGen의 화면 녹화 기능(또는 다른 화면 녹화 도구)을 사용하여 제품 비디오를 위해 제품을 작동하는 모습을 캡처하세요. 또는, 녹화한 영상을 HeyGen에 업로드하세요.
스크립트를 업로드하고 제품 비디오를 내레이션할 생생한 AI 아바타를 선택하세요. 개인적인 터치를 원하신다면? 여러분의 경영진의 디지털 트윈을 만들어 비디오를 더 진정성 있고 매력적으로 만드세요.
HeyGen의 간편한 드래그 앤 드롭 도구를 사용하여 텍스트, 글꼴, 색상을 편집함으로써 제품 비디오를 나만의 것으로 만드세요. 브랜딩 요소를 추가하고 정확한 필요에 맞게 콘텐츠를 세밀하게 조정하세요.
HeyGen의 방대한 라이브러리에서 이미지, 그래픽 또는 애니메이션을 통합하세요. 이러한 요소들을 사용하여 복잡한 아이디어를 단순화하고 비디오를 시각적으로 매력적으로 만드세요.
제품 비디오가 준비되면 선호하는 형식으로 내보내고 여러 플랫폼에 공유하세요.
자주 묻는 질문
HeyGen은 AI 아바타를 사용하여 전문적이고 사용자 정의 가능한 비디오를 생성하는 AI 비디오 생성 플랫폼입니다. 제품 설명 비디오 제작 과정을 단순화하여 전체 제작 팀이 필요 없이도 흥미롭고 유익한 콘텐츠를 만들 수 있게 해줍니다.
HeyGen은 AI 아바타를 사용하여, 생방송 배우, 복잡한 장비 또는 긴 제작 주기가 필요 없게 합니다. 이 플랫폼은 빠른 비디오 제작, 쉬운 업데이트 및 전 세계 관객을 위한 현지화를 가능하게 합니다.
네! HeyGen을 사용하면 브랜드의 개성을 반영하는 아바타를 맞춤 설정할 수 있습니다. 다양한 아바타 중에서 선택하고, 그들의 외모를 조정하며, 메시징에 맞게 대화를 짜 넣을 수 있습니다.
물론입니다. HeyGen은 다양한 언어를 지원하여, 다양한 시장에 맞는 설명 비디오를 만들 수 있게 해줍니다. 선택한 언어로 고품질의 음성 해설이 포함된 현지화된 콘텐츠를 제공할 수 있습니다.
HeyGen으로 비디오를 업데이트하는 것은 빠르고 간단합니다. 단순히 플랫폼에서 스크립트나 비주얼을 수정하면, 업데이트된 비디오가 몇 분 안에 준비됩니다.
네, HeyGen 제품 비디오는 다재다능하며 웹사이트, 소셜 미디어, 이메일 캠페인 또는 내부 교육 플랫폼에서 사용하기 위해 최적화될 수 있습니다.
HeyGen을 사용하면 스크립트와 시각적 요구사항의 복잡성에 따라 몇 시간 만에 전문가 수준의 제품 비디오를 만들 수 있습니다.
전혀 그렇지 않습니다. HeyGen의 사용자 친화적 인터페이스는 기술 전문 지식이 없는 마케터, 교육자 및 기업을 위해 설계되었습니다. 이 플랫폼은 비디오 제작 과정을 단계별로 안내합니다.
HeyGen은 SaaS, 전자상거래, 교육, 헬스케어 등 제품 소통과 고객 참여가 중요한 모든 산업에 이상적입니다.
시작하는 것은 간단합니다! HeyGen에 가입하고, 비디오 제작 도구를 탐색한 후, 오늘 바로 첫 AI 기반 제품 비디오 제작을 시작하세요.