직원들이 이해하는 언어로 안전, 규정 준수, 온보딩 및 운영 교육을 제공하세요. 영어, 스페인어, 중국어(만다린), 베트남어 등 다양한 언어로 교육을 제공하여 OSHA 언어 요구 사항을 충족하고, 이해도를 높이며, 위험을 줄일 수 있습니다. 글로벌 팀은 여러 언어로 된 프로그램(예: 직원 온보딩 영상 )을 활용해 별도의 제작 없이도 지역 간 일관된 교육을 유지합니다. 조직들은 교육을 직원들의 모국어로 제공했을 때 이해도가 85% 이상 향상되고 안전 사고가 줄어든다고 보고하고 있습니다.

HeyGen은 소규모 L&D 팀을 강력한 교육 콘텐츠 제작 조직으로 탈바꿈시켜 줍니다. 기존 파워포인트, 문서, 그리고 사내 전문가들의 지식 자산을 전문적인 교육 영상으로 전환하세요. 작년 리더십 워크숍에서 사용한 슬라이드를 업로드하고, 프로세스 매뉴얼의 스크립트를 붙여넣고, 최고 성과자들이 모범 사례를 설명하는 모습을 녹화하세요. 몇 분 만에 방송급 품질의 교육 영상을 제작할 수 있습니다.

당신의 사내 전문가들을 AI 아바타로 복제하세요. 커뮤니케이션 디렉터는 한 번만 녹화해도 무제한 직원에게 프레젠테이션 스킬을 교육할 수 있습니다. 운영 매니저의 전문성은 재사용 가능한 프로세스 교육으로 전환됩니다. IT 리드는 자리에서 일어나지 않고도 시스템 교육을 제공합니다. 전문가의 지식은 전문가의 시간을 거의 들이지 않고도 확장됩니다.

변경 사항이 생기면 즉시 교육 콘텐츠를 업데이트하세요. 프로세스가 개선되었나요? 스크립트만 수정하면 5분 안에 새 영상을 다시 만들 수 있습니다. 새로운 시스템이 도입되었나요? 같은 날 바로 교육을 업데이트하세요. 여러분의 교육 자료 라이브러리는 모든 것을 처음부터 다시 만들 필요 없이 항상 최신 상태로 유지됩니다.