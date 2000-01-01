L&D 팀의 역량을 확장하는 사내 교육 영상 제작하기
세 명으로 구성된 귀사의 교육·개발(L&D) 팀이 2,000명의 직원을 지원하고 있습니다. 모든 부서가 교육을 원합니다. 리더십 개발, 신임 관리자 온보딩, 시스템 교육, 프로세스 업데이트, 커뮤니케이션 스킬까지. 팀 규모를 늘리지 않고도 교육 제공 역량을 확장하세요.
- 신용카드가 필요하지 않습니다
- SCORM 내보내기 포함
교육·개발(L&D) 콘텐츠 병목 현상
훈련 역량 과제
직원들이 이해하는 언어로 안전, 규정 준수, 온보딩 및 운영 교육을 제공하세요. 영어, 스페인어, 중국어(만다린), 베트남어 등 다양한 언어로 교육을 제공하여 OSHA 언어 요구 사항을 충족하고, 이해도를 높이며, 위험을 줄일 수 있습니다. 글로벌 팀은 여러 언어로 된 프로그램(예: 직원 온보딩 영상)을 활용해 별도의 제작 없이도 지역 간 일관된 교육을 유지합니다. 조직들은 교육을 직원들의 모국어로 제공했을 때 이해도가 85% 이상 향상되고 안전 사고가 줄어든다고 보고하고 있습니다.
HeyGen 솔루션
HeyGen은 소규모 L&D 팀을 강력한 교육 콘텐츠 제작 조직으로 탈바꿈시켜 줍니다. 기존 파워포인트, 문서, 그리고 사내 전문가들의 지식 자산을 전문적인 교육 영상으로 전환하세요. 작년 리더십 워크숍에서 사용한 슬라이드를 업로드하고, 프로세스 매뉴얼의 스크립트를 붙여넣고, 최고 성과자들이 모범 사례를 설명하는 모습을 녹화하세요. 몇 분 만에 방송급 품질의 교육 영상을 제작할 수 있습니다.
당신의 사내 전문가들을 AI 아바타로 복제하세요. 커뮤니케이션 디렉터는 한 번만 녹화해도 무제한 직원에게 프레젠테이션 스킬을 교육할 수 있습니다. 운영 매니저의 전문성은 재사용 가능한 프로세스 교육으로 전환됩니다. IT 리드는 자리에서 일어나지 않고도 시스템 교육을 제공합니다. 전문가의 지식은 전문가의 시간을 거의 들이지 않고도 확장됩니다.
변경 사항이 생기면 즉시 교육 콘텐츠를 업데이트하세요. 프로세스가 개선되었나요? 스크립트만 수정하면 5분 안에 새 영상을 다시 만들 수 있습니다. 새로운 시스템이 도입되었나요? 같은 날 바로 교육을 업데이트하세요. 여러분의 교육 자료 라이브러리는 모든 것을 처음부터 다시 만들 필요 없이 항상 최신 상태로 유지됩니다.
대규모 교육을 위해 L&D 팀이 필요로 하는 모든 것
기존 콘텐츠를 동영상으로 변환
귀사에는 이미 파워포인트, PDF, 워드 문서, 그리고 전문가들의 머릿속에 숨어 있는 교육 콘텐츠가 있습니다. 프레젠테이션을 업로드하면 HeyGen이 이를 전문적인 교육 영상으로 변환해 줍니다. 매뉴얼에서 스크립트를 복사해 붙여 넣기만 하면 나레이션이 포함된 교육 영상을 생성할 수 있습니다. 기존에 만들어 둔 자료들이 모두 몰입감 있는 동영상 콘텐츠로 재탄생합니다.
PowerPoint, Google Slides, PDF 가져오기
문서를 동영상 교육으로 전환하세요
전문 아바타 프레젠터 추가
회사 색상과 로고를 사용한 브랜드
주제 전문가 복제
당신의 컴플라이언스 담당자는 회사 정책을 유일하게 제대로 이해하고 있는 사람입니다. 최고의 영업 사원은 모두가 배워야 할 노하우를 가지고 있습니다. 운영 이사는 가장 효율적인 프로세스를 알고 있습니다. 이들을 AI 아바타로 복제하세요. 한 번만 녹화하면, 계속해서 일정을 잡을 필요 없이 그들의 전문성을 무제한으로 활용할 수 있습니다.
한 번의 SME 녹화로 무제한 교육 제공
24시간 연중무휴로 이용 가능한 디지털 전문가
항상 변함없이 배송해 드립니다
반복적인 세션에서 중소기업을 해방시키세요
전문가 수준의 품질, 제작 전문 지식 없이도
귀사의 교육 콘텐츠도 회사만큼이나 전문적으로 보여야 합니다. 카메라, 조명, 스튜디오, 영상 편집 기술은 필요 없습니다. 120개 이상의 전문 아바타 중에서 선택하거나 맞춤형 클론을 생성하세요. 배경을 고르고, 브랜드 요소를 추가해 보세요. 귀사를 잘 보여주는 방송급 품질의 교육 영상을 손쉽게 제작할 수 있습니다.
어떤 주제든 전문 발표자를 만나보세요
모든 교육에서 일관된 품질 유지
영상 제작 전문 지식이 필요 없습니다
스튜디오 없이도 스튜디오급 퀄리티로
몇 분 안에 교육을 업데이트하세요
회사는 변합니다. 프로세스는 개선됩니다. 시스템은 업그레이드됩니다. 정책은 개정됩니다. 조직은 재편됩니다. 교육이 바뀌어야 할 때는 스크립트만 수정하고 영상을 다시 생성하세요. 5주가 아니라 5분이면 됩니다. 이렇게 하면 교육 자료가 항상 비즈니스 변화에 맞춰 최신 상태로 유지됩니다.
스크립트 변경 사항이 즉시 배포됩니다
재촬영이 필요 없습니다
감사 추적을 위한 버전 관리
정확하고 관련성 있는 교육을 유지하세요
모든 지점에 배포
사무실은 다섯 곳, 근무조는 세 개, 재택 직원과 해외 팀까지. 모두 같은 교육이 필요하지만, 접근 방식은 제각각입니다. 한 번만 만들어 어디서나 배포하세요. 온디맨드 방식으로 야간 근무자는 새벽 2시에 시청하고, 재택 팀은 집에서 접속하며, 해외 지사는 각자의 시간대에 맞춰 교육을 받을 수 있습니다.
24시간 연중무휴 온디맨드 이용
다중 위치 배포
모든 근무조에서 사용 가능합니다
모바일 친화적인 학습
글로벌 팀을 위한 다국어 지원
해외 지사들은 각자의 언어로 된 교육이 필요합니다. 영어로 한 번만 만들고, 175개 이상의 언어로 음성 클로닝까지 포함해 자동 번역하세요. 독일 지사는 독일어 교육을, 상하이 팀은 중국어(만다린) 교육을, 상파울루는 포르투갈어 교육을 받습니다. 이 모든 것을 하나의 원본 콘텐츠로부터 제공합니다.
하나의 영상으로 175개 이상의 언어 지원
언어별 자연스러운 음성 클로닝
입 모양과 정확히 맞는 립싱크
글로벌 인력 교육
교육 필요성에서 출판된 과정까지, 3단계로 완성하기
지금 가진 것부터 시작하세요
기존 교육 자료를 업로드하세요. 워크숍에서 사용한 파워포인트 자료, PDF 형식의 매뉴얼, 프로세스 문서, 현장 교육 세션에서 사용한 스크립트 등 어떤 것이든 가능합니다. 또는 반복해서 가르치는 내용을 주제 전문가가 설명하는 모습을 녹화해도 좋습니다. 여러분의 교육 콘텐츠는 이미 다양한 형태로 존재하고 있습니다. HeyGen이 이를 전문적인 교육 영상으로 변환해 드립니다.
전문적인 교육 동영상 만들기
주제에 맞는 AI 아바타 프레젠터를 선택하세요. 리더십 교육에는 전문적인 프레젠터를, 소프트 스킬에는 친근한 얼굴을, 시스템 교육에는 기술 전문가를 활용할 수 있습니다. 브랜드에 맞게 회사 로고, 색상, 승인된 폰트로 자유롭게 커스터마이즈하세요. 전문 제작 스튜디오에서 만든 것처럼 보이는 영상을 손쉽게 생성할 수 있습니다.
조직에 배포
SCORM 패키징으로 LMS에 내보내세요. 인트라넷이나 지식 베이스용으로 다운로드하고, 직원 포털에 임베드하며, 링크로 공유할 수 있습니다. 직원들이 어디에서 학습하든 교육 콘텐츠를 전달할 수 있습니다. 기존 시스템을 통해 수료 현황을 추적하고, 진행 상황을 모니터링하며, 교육 효과를 측정하세요.
모든 트레이닝 니즈를 위한 설계
리더십과 관리
교육 첫 관리자, 코칭, 의사결정, 변화 관리 등을 위한 교육을 통해 모든 단계에서 리더를 육성하세요. 조직들은 체계적인 리더십 프로그램 도입 후 관리 효율성이 최대 40%까지 향상되었다고 보고합니다.
역량 개발 프로그램
의사소통, 문제 해결, 협상, 시간 관리와 같은 핵심 직무 역량을 강화하세요. 자기 주도형 교육을 통해 인력 역량을 향상시키고, 고객 만족도의 눈에 띄는 향상을 이끌어낼 수 있습니다.
프로세스 및 절차 교육
일관된 SOP 교육으로 워크플로와 모범 사례를 표준화하세요. 동영상 기반 프로세스 교육을 받은 팀은 오류를 줄이고 품질을 30% 이상 향상시킵니다.
시스템 및 도구 교육
CRM, ERP 및 생산성 도구와 같은 사내 시스템의 도입을 가속화하세요. 문서만 제공하는 것보다 동영상 교육을 활용하면 사용자가 더 빨리 숙련도를 높이고 활용률도 크게 높일 수 있습니다.
부서별 교육
영업, 마케팅, 운영, 인사, 고객 서비스 팀을 위한 맞춤형 교육을 제공하세요. 팀은 일관되고 확장 가능한 방식으로 교육을 제공하여, 몇 주가 아니라 며칠 만에 업데이트를 배포할 수 있습니다.
검증된 결과
조직은 전통적인 방식에 비해 동영상 기반 교육을 활용하면 교육 산출량을 최대 10배까지 높일 수 있습니다
그럴 만한 이유가 있는 G2 최속 성장 제품
전사 교육부터 동영상 광고까지, HeyGen은 누구나(그래요, 바로 당신도) 모든 니즈에 맞는 고품질의 확장 가능한 동영상 콘텐츠를 만들 수 있도록 도와줍니다. 고객들이 특히 좋아하는 주요 장점은 다음과 같습니다:
품질, 편의성, 속도를 중시하는 100,000개 이상의 팀이 사용합니다
귀사와 비슷한 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 어떻게 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어 내는지 확인해 보세요.
질문이 있으신가요? 저희가 답해 드립니다
어떤 유형의 사내 교육을 만들 수 있나요?
직원 교육이라면 무엇이든 가능합니다. 리더십 개발, 관리 역량, 소프트 스킬, 기술 교육, 프로세스 절차, 시스템 교육, 컴플라이언스 재교육, 부서별 전문 교육, 직무 역량 개발, 커뮤니케이션 스킬, 프로젝트 관리, 시간 관리까지. 직원들에게 교육이 필요하다면, HeyGen이 모두 해결합니다.
이게 시중에 나와 있는 일반 교육 과정과는 어떻게 다른가요?
기성 교육 과정은 너무 일반적입니다. 하지만 귀사에는 고유한 프로세스, 시스템, 문화, 용어가 있습니다. HeyGen은 귀사의 콘텐츠, 내부 전문가(SME), 실제 사례를 활용해 회사 맞춤형 교육을 제작합니다. 직원들은 귀사에 꼭 필요한 내용만 정확하게 학습하게 됩니다.
교육 과정을 만드는 데 얼마나 걸리나요?
단순 절차 교육: 30분. 종합 리더십 프로그램: 1주일. 기존의 제작 방식(수 주에서 수개월)이나 외부 벤더(수개월)에 비해 훨씬 빠릅니다. 대부분의 조직은 첫 분기 안에 전체 교육 라이브러리를 구축합니다.
우리 교육 콘텐츠를 업데이트해야 하면 어떻게 하나요?
스크립트를 수정하고 다시 제작하세요. 외주를 주거나 다시 촬영하는 데 드는 시간 대신 단 5분이면 됩니다. 프로세스가 바뀌었나요? 교육 자료를 그날 바로 업데이트하세요. 시스템이 업그레이드되었나요? 교육을 즉시 새로 고치세요.
영상 교육이 정말로 수료율을 높여 줄까요?
그렇습니다. 조직들은 문서 기반 교육에 비해 동영상 교육의 수료율이 일관되게 2~3배 높다고 보고합니다. 동영상은 더 몰입도가 높고, 소비하기 쉽고, 업무 흐름에도 더 잘 맞습니다. 직원들은 실제로 동영상 교육은 끝까지 수강합니다.
이것은 우리 LMS와 어떻게 연동되나요?
모든 주요 학습 관리 시스템과 호환되는 SCORM 패키지로 동영상을 내보낼 수 있습니다. 또는 내부 포털, 지식 베이스, 인트라넷용으로 MP4 파일을 다운로드하세요. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors를 비롯해 SCORM을 지원하는 모든 LMS에서 사용할 수 있습니다.
교육 동영상은 최대 얼마나 길게 만들 수 있나요?
기본 언어로 교육 콘텐츠를 만들고, 175개 이상의 언어로 번역하여 보이스 클로닝과 립싱크까지 구현하세요. 동일한 교육을 각 언어에 자연스럽게 제공할 수 있습니다. 전 세계 직원들은 하나의 L&D 팀이 만든 콘텐츠를 자신이 선호하는 언어로 일관되게 학습할 수 있습니다.
우리 L&D 팀의 여러 사람이 HeyGen을 함께 사용할 수 있나요?
네. 비즈니스를 위한 HeyGen에는 교육 설계자, 교육 관리자, 콘텐츠 제작자가 함께 협업할 수 있는 팀 워크스페이스가 포함되어 있습니다. 공유 자산 라이브러리를 통해 승인된 아바타, 브랜드 요소, 템플릿을 팀 전체가 쉽게 사용할 수 있습니다. 관리자 기능을 통해 권한을 관리하고 사용 현황을 모니터링할 수 있습니다.
HeyGen은 기존 영상 제작 방식과 어떻게 비교되나요?
기존의 교육 영상 제작은 진행자 섭외, 스튜디오 예약, 촬영팀 조율, 후반 편집까지 필요해 보통 한 편당 2~3개월과 5,000~15,000달러 이상의 비용이 듭니다. HeyGen은 동일한 수준의 품질을 몇 분에서 몇 시간 안에, 무제한 수정이 가능한 형태로 제공합니다. Advantive는 콘텐츠 제작 시간을 50% 단축했다고 보고했습니다. Würth Group은 제작 시간을 50% 줄이고 번역 비용을 80% 절감했습니다.
글로벌 팀을 위한 교육은 어떻게 하나요?
주 언어로 교육 콘텐츠를 만들고, 175개 이상의 언어로 번역하여 보이스 클로닝과 립싱크까지 구현하세요. 동일한 교육을 각 언어에 자연스럽게 전달할 수 있습니다. 전 세계 직원들은 하나의 L&D 팀이 만든 콘텐츠를 자신이 선호하는 언어로 일관되게 학습할 수 있습니다.
어떤 동영상 형식과 화질이 지원되나요?
HeyGen은 최대 4K 해상도의 MP4 형식으로 영상을 내보낼 수 있습니다. 대부분의 교육·개발(L&D) 팀은 LMS 제공과 대역폭을 고려해 화질과 파일 크기의 균형이 좋은 1080p(Full HD)를 사용합니다. 모바일 우선 환경이나 대역폭이 제한된 환경에서는 720p로도 내보낼 수 있습니다.
더 많은 솔루션 살펴보기
지금 바로 교육용 동영상을 만들어 보세요
출시되기도 전에 이미 오래된 콘텐츠를 몇 달씩 기다리지 마세요. 몇 분 만에 전문적인 교육 영상을 만들고, 원하는 어떤 언어로든 즉시 번역하며, 비즈니스가 바뀔 때마다 재촬영 없이 손쉽게 업데이트할 수 있습니다. Workday, Advantive, Würth Group와 함께 이미 교육 방식을 혁신한 L&D 팀에 합류하세요.
- 신용카드는 필요하지 않습니다
- SCORM 내보내기 포함
- 언제든지 해지할 수 있습니다