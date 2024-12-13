For +150 years, Sibelco has been a global material solutions company, specializing in the extraction and processing of industrial minerals. Headquartered in Belgium with operations worldwide, including Europe, North America, South America and Asia, Sibelco is committed to sustainability and innovation, continually enhancing its processes and products to meet evolving customer needs while minimizing environmental impact.

Sibelco의 디지털 학습 관리자인 장-마리 페티는 내부 교육 비디오 제작 전통적인 과정이 종종 몇 달의 제작 시간을 필요로 한다고 공유했습니다. 그러나 HeyGen을 사용함으로써, 그의 팀은 효율성을 대폭 향상시켰으며, 안전하고 유익한 교육 자료를 제공하여 공급망 생산 과정을 용이하게 하는 회사의 미션과 노력을 일치시켰습니다.

도전

과거에는 Sibelco의 교육 팀에게 비디오 제작이 큰 장애물이었습니다. 배우를 확보하고, 전 세계 다양한 현장 위치로 여행하며, 각기 다른 언어로 비디오를 편집하고 맞춤화하는 데 많은 시간과 자원이 소모되었습니다. 이러한 전통적인 접근 방식은 예산에 부담을 주었을 뿐만 아니라 팀이 효율적이고 효과적으로 비디오를 제작하는 능력을 저해했습니다.

비용을 절감하고 생산 시간을 단축할 수 있는 AI 도구에 대해 궁금해하던 장-마리의 학습 및 개발 팀은 HeyGen을 발견하여 그들의 작업 흐름을 완전히 변화시켰습니다. 이 팀은 이제 비디오를 만들기 위해 배우들을 몇 시간이나 며칠 동안 스튜디오에 불러들일 필요가 없어졌으며, 시간과 에너지를 절약할 수 있게 되었습니다. HeyGen을 사용함으로써, 그들의 콘텐츠를 신속하게 업데이트할 수 있게 되어, 교육 자료가 현재의 정책과 절차를 반영하도록 보장할 수 있습니다.

해결책

HeyGen의 생생한 AI 아바타와 텍스트-음성 변환 기능을 통합함으로써 Sibelco의 교육 프로세스가 크게 변화되었으며, 외부 업체에 대한 의존도가 줄어들었습니다. 내부에서 비디오를 제작함으로써 팀은 콘텐츠에 대한 더 큰 통제력을 갖게 되었고, 이는 상당한 비용 절감을 가져왔으며, 제작 팀이 비디오를 창작하는 데 있어 더 큰 권한을 부여받았습니다.

이 새로운 워크플로우는 Sibelco의 프로세스를 간소화할 뿐만 아니라 스튜디오 품질의 교육 비디오를 더 큰 규모로 생산할 수 있게 하여 직원들이 안전하고 효율적으로 직무를 수행할 수 있는 지식과 기술을 갖추도록 했습니다. 제작 과정을 간소화함으로써 Jean-Marie의 학습 및 개발 팀은 특정 교육 요구에 맞춘 콘텐츠를 신속하게 개발할 수 있습니다. 이는 직원들이 일관되고 명확한 지시를 받게 하여 실수의 가능성을 줄이고 전반적인 성과를 향상시킵니다. 결과적으로, 이는 교육 요구 사항을 충족시킬 뿐만 아니라 조직 전체의 안전과 효율성 문화를 촉진합니다.

‍

결과

6개월도 채 되지 않아 Sibelco는 내부 교육 비디오 제작에 걸리는 시간을 혁신적으로 단축시켰습니다. 비디오 제작 비용이 대폭 감소하여, 그들의 팀은 교육 콘텐츠 1분당 1,000유로를 절약할 수 있게 되었습니다. 또한, 그들의 팀은 HeyGen을 사용하여 AI의 잠재력을 팀에게 보여주는 데 큰 가치가 있었으며, 이는 Sibelco 내에서 AI의 변혁적 가능성을 강조하는 데 매우 중요했습니다.

또한, HeyGen을 사용함으로써 그들은 제작 및 배포하는 비디오의 수를 크게 향상시킬 수 있었습니다. 이러한 변화는 광범위한 개인들이 혁신하고 창조할 수 있게 하였으며, 비디오 전문 지식이 풍부하지 않은 사람들도 마찬가지입니다. 이제 그들의 팀은 예산을 늘리지 않고도 기존 콘텐츠를 효율적으로 업데이트하고 고품질의 교육 자료를 생산할 수 있습니다.

‍

“HeyGen을 사용하면 복잡한 것들이 덜 복잡해지고 더 직관적으로 변합니다. AI 사용이 위협적일 수 있지만, HeyGen의 흐름은 탐색을 쉽게 만들어주며, 이를 통해 우리 팀은 시간과 돈을 절약할 수 있고, 동시에 Sibelco 직원들의 안전을 유지할 수 있습니다.”

장-마리 페티

디지털 학습 관리자, Sibelco