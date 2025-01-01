반복하지 마세요
HeyGen의 PDF/PPT를 비디오 기능을 사용하여 가장 효과적인 프레젠테이션을 재사용 가능한 아바타 주도 비디오로 만들어, 당신이 방에 없을 때에도 당신의 피치 덱이 대신 말해줍니다.
판매는 빠르게 진행되어야 하지만, 비디오 제작은 그렇지 않습니다. HeyGen을 사용하면 판매 아이디어를 즉시 전문가 수준의 비디오로 변환하여 팀이 콘텐츠 제작이 아닌 마감에 집중할 수 있습니다.
맞춤 스크립트 기반 비디오 생성을 통해, 손가락 하나 까딱하지 않고도 개인화된 영업 인트로, 제품 설명, 그리고 후속 조치들을 즉시 제작할 수 있어 팀이 최고의 메시지를 확장할 수 있습니다.
인터랙티브 아바타는 실시간으로 잠재 고객과 상호 작용하며 질문에 답하고, 구매자를 제품 소개를 통해 안내하며, 하루 중 언제든지 회의 일정을 잡는 AI SDR로 활동합니다.
HeyGen의 아바타 오버레이가 있는 화면 녹화 기능을 사용하여 복잡한 기능을 안내하는 빠르고 명확한 워크스루를 만들어 라이브 데모에 드는 시간을 절약하고 거래 속도를 높이세요.
최신 상태로 피치를 유지하고 AI 음성 오버 및 교정이 포함된 175개 이상의 언어 및 방언으로 번역하여 새로운 시장으로 확장할 수 있도록 비디오를 쉽게 편집하세요.
구매자에게 교육을 제공하고 통화를 시작하기도 전에 거래를 앞당길 수 있는 확장 가능하고 영향력 있는 영업 프레젠테이션을 만드세요.
아웃바운드 피칭부터 전화 통화 시작 전 소개, 회의 후 요약에 이르기까지, 개별화된 비디오로 영업 과정의 모든 단계에서 돋보이세요.
HeyGen의 인터랙티브 아바타는 가상 AI SDR로서 잠재 고객의 질문에 답하고, 리드를 자격 평가하며, 24/7 회의 예약을 도와줍니다.
구매자에게 교육을 제공하고 통화를 시작하기도 전에 거래를 앞당길 수 있는 확장 가능하고 영향력 있는 영업 프레젠테이션을 만드세요.
아웃바운드 피칭부터 전화 통화 시작 전 소개, 회의 후 요약에 이르기까지, 개별화된 비디오로 영업 과정의 모든 단계에서 돋보이세요.
HeyGen의 인터랙티브 아바타는 가상 AI SDR로서 잠재 고객의 질문에 답하고, 리드를 자격 평가하며, 24/7 회의 예약을 도와줍니다.
모든 통화에서 같은 세일즈 피치를 반복하다
눈에 띄지 않아 실패하는 정적 덱과 차가운 소개
수동 콘텐츠 생성으로 인한 후속 조치 지연
비용이 많이 들고, 느린 비디오 제작 및 현지화 시간표
영업 시간 외에 놓친 기회들
대표 및 지역 간의 메시징 불일치
피치 덱을 재사용 가능한 아바타 주도 비디오로 전환하세요
AI 비디오를 활용하여 개인 맞춤형 아웃리치를 대규모로 보내세요
아바타 주도 화면 녹화를 사용하여 빠르고 명확한 안내를 제공하세요
175개 이상의 언어와 방언으로 즉시 비디오를 현지화하세요
24/7 상호 작용하는 AI SDR을 통해 리드를 자격을 부여하세요
플랫폼 내에서 쉽게 편집하여 메시징을 신선하게 유지하세요
HeyGen에서는 혁신적인 AI 기술이 시작부터 최고 수준의 보안과 윤리가 내재되어야 한다고 믿습니다. 전담된 신뢰 및 안전 팀이 여러분의 데이터를 안전하게 보호하고 AI가 윤리적으로 사용되도록 보장합니다.
초기 업로드부터 최종 배송까지, 귀하의 데이터는 업계 선도적인 프로토콜에 의해 보호됩니다.
SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, 데이터 프라이버시 프레임워크 및 AI 법규준수 표준을 완벽히 준수합니다.
우리의 보안 관행은 신흥 위협을 예측하고 완화하기 위해 선제적으로 발전합니다.
이 고객 사례는 Pyne이 HeyGen을 사용하여 제품 데모 완료율을 10배 향상시키고 B2B SaaS 라이프사이클 전반에 걸쳐 사용자 활성화를 가속화하는 방법을 보여줍니다.
이 가이드는 HeyGen의 AI 비디오 플랫폼을 사용하여 타겟팅된 BOFU 비디오 콘텐츠로 잠재 고객을 전환하고 고객을 유지하려는 마케터들을 위한 실용적인 플레이북입니다.
이 가이드에서는 마케팅을 위한 개인화된 비디오의 힘과 참여도를 높이고, 전환을 증가시키며, 고객 관계를 강화하는 상위 다섯 가지 사용 사례를 탐구할 것입니다.
AI 기반 영업 지원 비디오는 HeyGen의 AI 도구를 사용하여 합성 음성과 인간과 같은 아바타가 있는 영업 비디오를 제작합니다. 이러한 개인화된 비디오는 영업 팀이 아웃리치, 데모, 제안 및 후속 조치를 위한 매력적이고 확장 가능한 커뮤니케이션을 제공하는 데 도움을 주며, 카메라, 스튜디오 또는 복잡한 제작 없이도 돋보일 수 있는 강력한 방법으로 AI 영업 비디오를 만듭니다.
AI 판매 비디오는 모든 단계를 향상시킵니다: 개인화된 비디오로 고객을 찾고, 데모로 구매자를 참여시키며, 맞춤형 제안으로 거래를 가속화하고, AI 비디오 아웃리치를 통해 고객을 유지하며, 판매 후 업셀을 추진합니다. 이러한 일관되고 확장 가능한 커뮤니케이션은 대리점이 신뢰를 구축하고 관계를 강화하며, 규모에 맞춘 영향력 있는, 인간 같은 비디오 메시지로 더 빠르게 거래를 성사시키는 데 도움을 줍니다.
HeyGen은 가장 자연스러운 아바타, 맞춤형 호스트 및 합성 음성을 사용하여 AI 판매 비디오 제작을 간단하게 만들어줍니다. 다국어 지원, 빠른 렌더링, 스튜디오 품질의 출력과 결합되어, HeyGen은 녹음 장비, 편집 기술 또는 긴 제작 과정 없이도 전문적이고 진정성 있으며 일관된 판매 아웃리치용 개인화된 비디오를 만들 수 있도록 팀을 강화시킵니다.
HeyGen은 이름, 회사 또는 산업과 같은 동적 필드를 스크립트에 삽입하여 AI 판매 비디오를 개인화합니다. 이를 통해 AI 비디오 아웃리치가 더욱 강력해지며, 대규모로 개인화된 비디오를 생성합니다. 대표들은 다시 녹화할 필요 없이 일대일로 느껴지는 메시지를 전달하여, 각 전망 고객이 그들의 필요와 우선순위에 맞춰 관련성 있고 매력적인 커뮤니케이션을 받을 수 있도록 합니다.
AI 영업 홍보 비디오를 만들기 위해서는 HeyGen 아바타 또는 디지털 트윈을 선택하고, 스크립트를 작성하며, 변수로 개인화하고, 합성 음성으로 즉시 생성하세요. 이러한 개인화된 비디오는 이메일, CRM 또는 LinkedIn을 통해 공유할 수 있으며, AI 비디오 홍보를 전문적이고 일관되며 확장 가능하게 만들면서도 진정성과 강력한 브랜드 존재감을 유지합니다.
네. HeyGen을 사용하면 교육 비디오를 175개 이상의 언어와 방언으로 즉시 번역할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 지역에서 교육을 확장하고 접근성을 높일 수 있습니다.
인터랙티브 아바타는 AI SDR로 기능합니다 - 그들은 자주 묻는 질문에 답하고, 구매자를 제품을 통해 안내하며, 잠재 고객을 자격을 평가하고, 24/7로 회의를 예약할 수 있습니다. 웹사이트나 제품 경험에 그들을 내장하여 꼭대기 부분의 참여를 확장할 수 있습니다.
비싼 장비, 스튜디오, 그리고 제작 팀을 없애면서 HeyGen은 비용과 제작 시간을 줄이면서도 여전히 고품질의 전문적인 교육 비디오를 제공합니다.
귀하의 비즈니스가 가장 혁신적인 AI 비디오를 활용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인해 보세요.