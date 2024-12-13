전 세계 직원들에게 수월하게 교육을 실시하세요

HeyGen의 AI 비디오 플랫폼을 사용하면, 규정 준수 정책을 즉시 업데이트하고, 스크립트를 수정하며, 규정 준수 교육 비디오를 170개 이상의 언어로 번역할 수 있습니다. 전 세계 팀이 발전하는 규정에 따라 최신 상태를 유지하고 준수하도록 하세요. 비싼 재촬영이나 복잡한 편집 작업은 필요 없습니다.