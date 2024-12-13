혜택과 가치
복잡한 규정을 명확하고 접근하기 쉬운 교육 비디오로 전환하세요
제작 지연 없이 컴플라이언스 교육 비디오를 만드세요
전통적인 준수 교육 비디오는 종종 촬영 팀, 긴 편집 과정, 그리고 상당한 예산을 요구합니다. HeyGen은 기업, 프리랜서, 그리고 준수 전문가들이 대규모로 고품질의 준수 교육 비디오를 빠르게 제작할 수 있게 함으로써 이러한 장벽을 없애고 비용을 절감하며 효율성을 높입니다.
AI 비디오를 활용한 컴플라이언스 교육 및 참여 강화
현실적인 AI 아바타를 사용하여 컴플라이언스 교육 비디오를 전문적이면서도 매력적인 스타일로 제작하세요. 모션 그래픽, 인터랙티브 터치포인트 및 명확한 실제 사례를 활용하여 콘텐츠를 생동감 있게 만들고, 직원들과 이해관계자들이 모범 사례와 중요 규정을 완전히 이해할 수 있도록 보장하세요.
전 세계 직원들에게 수월하게 교육을 실시하세요
HeyGen의 AI 비디오 플랫폼을 사용하면, 규정 준수 정책을 즉시 업데이트하고, 스크립트를 수정하며, 규정 준수 교육 비디오를 170개 이상의 언어로 번역할 수 있습니다. 전 세계 팀이 발전하는 규정에 따라 최신 상태를 유지하고 준수하도록 하세요. 비싼 재촬영이나 복잡한 편집 작업은 필요 없습니다.
컴플라이언스 교육 비디오를 만드는 방법
HeyGen을 이용하여
HeyGen에 로그인하여 몇 분 만에 전문적인 AI 생성 준수 교육 비디오를 만들기 시작하세요.
준수 교육을 위해 사전에 디자인된 다양한 템플릿을 탐색해 보세요. 직장 윤리, 데이터 보안, 규제 지침, 회사 정책 등의 주제를 다룹니다. 교육 목표와 일치하는 템플릿을 선택하고 브랜드 키트를 즉시 적용하여 전문적이고 조화로운 외관을 연출하세요.
교육 스크립트를 업로드하고 현실적인 AI 아바타를 선택하거나 직접 만들어 주요 컴플라이언스 메시지를 명확하고 흥미롭게 전달하세요. 직장 상황, 정책 핵심 사항 및 실제 사례를 포함하여 이해를 돕습니다.
HeyGen의 직관적인 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 텍스트, 색상 구성표, 글꼴 및 레이아웃을 수정하세요. 회사 브랜딩, 법적 면책 조항 또는 학습을 강화하기 위한 퀴즈와 체크포인트와 같은 상호 작용 요소를 추가하세요.
HeyGen의 에셋 라이브러리에서 애니메이션, 인포그래픽, 시각적 신호를 사용하여 컴플라이언스 교육을 더욱 흥미롭게 만드세요. 핵심 포인트를 강조하고 주요 학습 내용이 명확하게 전달되도록 콜아웃, 하이라이트 및 화면 텍스트를 사용하세요.
교육 비디오 제작이 완료되면, 선호하는 형식으로 내보내어 회사의 LMS, 내부 포털 또는 이메일을 통해 배포하여 직원들이 컴플라이언스 교육을 받고 완료하도록 하십시오.
자주 묻는 질문
HeyGen은 기업, 프리랜서 및 컴플라이언스 전문가들이 고품질의 컴플라이언스 교육 비디오를 신속하게 제작할 수 있도록 지원하는 AI 비디오 생성 플랫폼입니다. 사용자 친화적인 인터페이스는 전통적인 비디오 제작의 복잡성을 대체하여 정책 교육과 규제 준수 훈련을 간소화합니다.
비싼 촬영과 편집을 대신하여 AI 기반 아바타를 사용함으로써, HeyGen은 전체 작업 흐름을 간소화합니다. 전통적인 제작 비용 없이 정확하고 일관된 메시지를 담은 컴플라이언스 교육 비디오를 신속하게 제작할 수 있습니다.
물론입니다. HeyGen의 아바타 맞춤 설정 옵션을 사용하면 회사의 정체성과 메시징에 맞게 컴플라이언스 교육 비디오를 제작하여 세련되고 브랜드 일관성 있는 경험을 제공할 수 있습니다.
HeyGen은 헬스케어(HIPAA), 데이터 프라이버시(GDPR, CCPA), 금융(AML) 또는 일반 직장 안전 주제 등 업계 특화 요구 사항을 매력적인 컴플라이언스 교육 비디오 형태로 수용합니다.
HeyGen의 민첩한 시스템을 사용하면 스크립트나 비주얼을 빠르게 조정하고, 다시 렌더링하여 업데이트된 컴플라이언스 교육 비디오를 제작할 수 있습니다—촬영 장면을 다시 촬영하는 비용과 번거로움을 없애줍니다.
네, HeyGen은 귀하의 컴플라이언스 교육 비디오를 학습 관리 시스템, HR 포털, 그리고 인트라넷 플랫폼에 맞게 끊김없이 적용하여 직원들이 언제든지 쉽게 접근할 수 있도록 만들어줍니다.
복잡성과 맞춤화 수준에 따라, HeyGen을 사용하면 고품질의 준수 교육 비디오를 며칠이나 몇 주가 아닌 단 몇 시간 만에 완성할 수 있습니다.
전혀 그렇지 않습니다. HeyGen의 직관적인 인터페이스는 HR 팀, 컴플라이언스 전문가 및 프리랜서를 위해 만들어졌으므로 누구나 고급 기술이 필요 없이 컴플라이언스 교육 비디오를 제작할 수 있습니다.
HeyGen은 HIPAA, GDPR, 성희롱 방지, 직장 안전, 기업 윤리 등 다양한 컴플라이언스 주제를 다루기에 완벽한 동적 비디오 모듈을 제공합니다.
HeyGen에 가입하고 AI 기반 비디오 제작 도구를 탐색한 후, 직원이나 고객을 위한 설득력 있는 컴플라이언스 트레이닝 비디오 제작을 바로 시작하세요.