Stratasys는 적층 제조 분야의 글로벌 선도 기업으로, 고객이 보다 경제적이고 개인화되며 지속 가능한 세상을 위해 한계 없이 창조할 수 있도록 지원합니다. 글로벌 교육 매니저로서 Michael Muenchow는 전 세계 고객 및 서비스 인력을 대상으로 기술 교육을 총괄하며, 모든 팀이 Stratasys 장비를 최대 가동 시간과 높은 효율성, 최적화된 워크플로로 운영할 수 있도록 보장합니다.

Michael의 팀은 여러 지역에 걸쳐 고객, 서비스 엔지니어, 영업팀, 그리고 내부 이해관계자를 지원하는 기술 교육을 개발하고 제공하는 책임을 맡고 있습니다. 학습 선호도가 변화함에 따라 동영상은 Stratasys가 지식을 전달하는 데 핵심적인 수단이 되었지만, 고품질의 동영상 교육을 전 세계적으로 확장하는 과정에서 새로운 과제들이 발생했습니다.

비디오 교육에서 업데이트와 현지화를 관리하기

Stratasys에서는 동영상이 사람들이 학습하는 주요 수단 중 하나입니다. 고객과 서비스 팀은 짧은 안내 동영상, 온디맨드 콘텐츠, 그리고 YouTube 스타일의 학습 방식에 의존해 빠르고 상황에 맞는 답변을 얻습니다.

“요즘 대부분의 사람들은 영상을 통해 배우고 있습니다.”라고 마이클은 설명했습니다. “우리는 효율적으로, 그리고 모든 시청자를 대상으로 콘텐츠를 제작하는 것이 중요합니다.”

HeyGen을 도입하기 전에는 교육용 영상을 제작할 때 콘텐츠 업데이트와 현지화라는 두 가지 큰 과제가 있었습니다.

교육용 동영상이 한 번 녹화되고 나면, 검토 과정에서 생긴 작은 변경 사항조차도 종종 스튜디오로 다시 가서 콘텐츠를 재촬영해야 한다는 뜻이었습니다. 그로 인해 게시 속도가 느려지고, 교육 설계자들에게는 큰 부담이 되었습니다.

“검토자가 수정 의견을 남기면, 우리는 다시 만들거나 재촬영할 방법을 찾아야 했습니다.” 마이클은 말했다. “그게 시간도 더 들고, 일도 더 복잡해졌죠.”

현지화는 훨씬 더 큰 장벽이었다. 글로벌 시청자를 지원하기 위해 Stratasys는 그동안 내부 이해관계자들에게 다른 언어로 영상을 번역하거나 다시 제작하는 일을 맡겨 왔다. 외부에 번역과 영상 제작을 아웃소싱하는 것은 비용 면에서 부담이 너무 큰 경우가 많았다.

“HeyGen이 제공하는 현지화 기능이 없었다면, 우리는 이 일을 대규모로 진행할 수 없었을 것입니다.”라고 Michael은 말했다.

HeyGen을 활용해 한 번 제작하고 전 세계에 현지화하기

HeyGen은 Stratasys가 영상 교육 방식을 완전히 재고할 수 있는 방법을 제공했습니다. 이제는 콘텐츠를 다시 촬영하는 대신, Michael의 팀이 플랫폼으로 돌아가 스크립트를 수정하고 녹음 스튜디오에 다시 가지 않고도 영상을 재생성할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 검토 주기가 빨라지고 콘텐츠 업데이트도 훨씬 수월해졌습니다.

하지만 가장 큰 변화는 현지화에서 비롯되었습니다.

HeyGen을 통해 Stratasys는 이제 한 번만 교육용 영상을 제작한 뒤, 배치 로컬라이제이션, 브랜드 용어집, 강제 발음 규칙을 활용해 여러 언어로 현지화할 수 있으며, 이는 고도의 기술 전문성이 요구되는 분야에서 매우 중요합니다.

“우리는 여러 언어에서 공통적이지 않은 용어가 정말 많습니다.”라고 마이클은 설명했습니다. “번역과 발음을 우리가 원하는 대로 제어할 수 있다는 점이 우리에게는 엄청나게 중요합니다.”

많은 경우 현지화된 영상은 바로 게시할 수 있을 정도로 준비가 완료됩니다. 그 외의 경우에는, 가벼운 교정 단계만 거쳐도 재녹음이나 외부 업체에 의존하지 않고도 정확성을 확보할 수 있습니다.

HeyGen은 또한 여러 부서에서 아바타 기반 교육 영상을 제작할 수 있도록 지원했습니다. Michael의 팀은 고객 및 서비스 대응 교육에 아바타를 활용하고 있으며, 글로벌 엔지니어링과 같은 다른 팀들은 내부 기술 및 제어 관련 교육에 이를 사용하고 있습니다.

LMS 제공 간소화와 개인 맞춤형 학습 경로 구축

Stratasys에 가장 큰 영향을 준 기능 중 하나는 SCORM 내보내기와 다국어 플레이어입니다. 이를 통해 팀은 하나의 교육 자료만 학습 관리 시스템에 업로드해 전 세계에 제공할 수 있습니다. 학습자는 자신에게 가장 잘 맞는 언어로 자동으로 콘텐츠를 경험하게 됩니다.

“그 다국어 플레이어는 정말 대단해요.” 마이클이 말했다. “우리는 하나의 콘텐츠만 만들고 전 세계에 배포하면, 사용자는 자신에게 가장 잘 맞는 방식으로 경험할 수 있습니다.”

HeyGen은 분기형 및 시나리오 기반 학습도 지원합니다. 문제 해결이나 기계 설치와 같은 복잡한 워크플로의 경우, 학습자는 긴 안내 영상에 압도되지 않고 자신의 상황에 가장 잘 맞는 경로를 선택할 수 있습니다.

“우리는 두 가지 버전을 모두 만들고, 학습자들이 그 순간 자신에게 관련 있는 내용을 따라가도록 할 수 있습니다.”라고 마이클은 말했다.

글로벌 교육에서 효율성 향상과 비용 절감 추진

HeyGen을 도입한 이후, Stratasys는 명확하고 수치로 입증 가능한 성과를 확인했습니다:

현지화된 콘텐츠를 통해 YouTube 동영상 조회수가 120% 증가했습니다

영상 번역과 현지화를 외주하지 않아 산출된 비용 절감 효과가 100만 달러 이상

스튜디오에 다시 가지 않고도 더 빠르게 콘텐츠를 업데이트

LMS 통합을 통한 더 쉽고 확장 가능한 글로벌 교육 제공

“이건 솔직히 예전에는 전혀 할 수 없었던 일들이에요.” 마이클이 말했다. “이제 우리는 예전에는 불가능했던 방식으로 고객, 서비스 팀, 그리고 영업 사원들에게 다가가고 있습니다.”

수치적인 성과를 넘어, HeyGen은 교육 콘텐츠 개발 과정을 한층 더 단순하고 효율적으로 만들어 주었습니다. 교육 설계자는 PowerPoint와 같은 익숙한 도구를 그대로 사용하면서 콘텐츠를 가져오고, 스크립트를 추가한 뒤, 아바타가 교육을 전달하도록 할 수 있습니다.

“프레젠테이션 만드는 법만 알면 HeyGen을 쓸 수 있습니다.”라고 Michael은 말했다. “정말 다재다능하고 사용하기도 쉽죠.”

Michael에게 HeyGen의 가장 중요한 측면 중 하나는 바로 파트너십 그 자체입니다.

“HeyGen에서 제가 가장 좋아하는 점은 우리가 함께 성장하고 있다고 느끼게 해준다는 거예요.” 그가 말했다. “엔터프라이즈 고객으로서 우리의 목소리가 들리고, 피드백을 전하면 그것이 실제 개선으로 이어지는 것을 보는 것. 그게 중요합니다.”

그가 다른 사람들에게 전하는 조언은 간단하다. “도구를 충분히 탐색하고 마음껏 실험해 보라.”

“현지화도 시도해 보고, 아바타도 써 보고, 나만의 트윈도 만들어 보세요. 여러 가지 톤을 테스트해 보세요.”라고 Michael은 말했습니다. “HeyGen을 한 번이라도 써 보지 않으면, 더 많은 사람들에게 다가갈 수 있는 기회를 스스로 포기하는 셈입니다.”