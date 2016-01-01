콘텐츠를 확장하고 시간을 절약하며, 전통적인 제작 번거로움 없이 전문적인 온보딩, 준수, 그리고 교육 비디오를 제작하세요.
이 도구를 사용하면 단일 사진을 실제 표정, 동작, 조명을 반영하는 생생한 AI 아바타로 변환할 수 있습니다. 카메라, 크루, 편집 기술 없이도 소셜 콘텐츠, 교육 또는 스토리텔링을 위한 전문가 수준의 클립을 즉시 생성할 수 있습니다.
무료 AI 교육 비디오 제작기 소개
스크립트나 교육 자료를 생생한 AI 교육 비디오로 만들어보세요. 저희 플랫폼을 사용하면 몇 분 만에 전문적인 비디오를 제작할 수 있습니다. 카메라, 스튜디오, 배우가 필요 없습니다. 직원 입문 교육, 교육 콘텐츠, 또는 준수 교육이든, 고품질의 교육 비디오를 만드는 것이 이제껏 어느 때보다 쉬워졌습니다.
플랫폼에 직접 프레젠테이션, PDF 또는 텍스트 기반 교육 자료를 업로드하여 시작하세요. AI가 즉시 콘텐츠를 처리하여 비디오 내레이션 및 시각 자료 준비를 완료합니다.
교육 내용을 대표할 수 있는 다양한 리얼한 아바타 중에서 선택하세요. 이 아바타들은 학습자와 공감할 수 있는 방식으로 메시지를 전달할 수 있습니다
비디오가 생성되면, 교육 요구에 맞게 아바타의 톤, 목소리, 그리고 움직임을 조정하세요. 개인화된 느낌을 위해 색상, 로고, 심지어 배경 음악까지 맞춤 설정하세요.
“생성”을 클릭하면 몇 분 내에 전문적이고 고품질의 교육 비디오가 준비됩니다. 다운로드하여 어떤 플랫폼에서든 공유하거나, 직접 교육 관리 시스템(LMS)에 통합하세요.
AI 교육 비디오 생성기의 특징 및 장점
이 AI 비디오 생성기를 사용하면 매력적이고 전문적인 교육 비디오를 빠르고 쉽게 만들 수 있는 모든 것을 갖추게 됩니다. 다음은 이 플랫폼이 AI 비디오 제작에 있어 최선의 선택인 이유입니다:
커스터마이징 가능한 아바타
1,100개가 넘는 초현실적인 아바타 중에서 선택하거나, 당신 또는 당신의 브랜드 인격을 반영하는 아바타를 만드세요. 각 아바타는 생생한 움직임과 자연스러운 표정을 전달하여, 여러분의 비디오를 진정성 있고 매력적으로 만들어줍니다.
다국어 지원 기능
자연스럽고 인간 같은 전달로 귀하의 스크립트를 175개 이상의 언어로 번역하세요. 전 세계 학습자들과 교류하고 다양한 문화 및 지역에 맞게 비디오를 개인화하세요.
카메라나 스튜디오가 필요 없습니다
비싼 장비와 긴 촬영 시간을 건너뛰세요. 단순히 대본과 이미지를 업로드하고, 몇 분 안에 AI가 모든 기술적인 세부 사항을 처리하면서 비디오를 만드세요.
빠른 비디오 제작
몇 분 안에 고품질 AI 교육 비디오를 생성하여, 효율적으로 콘텐츠 제작을 확장해야 하는 기업과 창작자에게 이상적입니다.
AI 교육 비디오 생성기는 스크립트, 문서 또는 슬라이드를 생생한 아바타와 현실적인 음성 동기화를 사용하여 전문 교육 비디오로 변환합니다. 촬영, 편집 및 수동 제작 작업을 없애줍니다.
스크립트나 교육 자료를 업로드하고 아바타를 선택한 다음, AI가 나레이션, 제스처 및 자막이 포함된 완성된 비디오를 생성하게 하세요. 브랜딩, 톤, 비주얼을 몇 분 안에 개인화할 수 있습니다. 스크립트 작성에 도움이 필요하신가요? AI Video Script Generator를 시도해보세요.
네. 개인화된 강사 스타일의 비디오를 만들기 위해 자신의 초상화와 음성 녹음을 업로드할 수 있습니다. 또한 수백 가지의 AI 아바타와 자연스러운 들리는 AI 음성 옵션 중에서 선택할 수도 있습니다.
물론입니다. 회사들은 이것을 사용하여 새로운 직원 교육 모듈, 준수 업데이트, 제품 안내, 그리고 내부 커뮤니케이션 비디오를 만듭니다. 프레젠터 스타일의 비디오의 경우, AI Spokesperson Tool도 탐색해 볼 수 있습니다.
네. 이 플랫폼은 지역화된 억양과 입모양에 맞춘 전달을 포함하여 175개 이상의 언어와 방언을 지원합니다. 이를 통해 전 세계 학습자들이 교육 콘텐츠에 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.
물론입니다. AI 도구, 규정, 그리고 모범 사례는 빠르게 변합니다. HeyGen을 사용하면 재촬영할 필요 없이 언제든지 AI 교육 콘텐츠를 업데이트할 수 있습니다. 이를 통해 귀하의 팀은 정책, 업무 프로세스 및 진화하는 AI 지침에 대해 최신 상태를 유지할 수 있습니다.
생성하는 데는 몇 분 정도밖에 걸리지 않습니다. 긴 교육 모듈도 빠르게 제작할 수 있어, 팀이 콘텐츠를 지연 없이 업데이트하거나 확장하는 데 도움이 됩니다.
AI 훈련을 위한 전통적인 비디오 제작은 종종 카메라 앞의 주제 전문가, 전용 스튜디오, 편집 팀을 필요로 합니다. HeyGen은 AI 아바타와 텍스트-비디오 생성을 사용하여 이러한 비용을 줄이면서도 여전히 전문적이고 브랜드화된 콘텐츠를 생산하여 귀사의 전체 조직에 걸쳐 확장합니다.
편집 경험이 필요 없습니다. AI가 나레이션, 타이밍, 비주얼, 그리고 동기화를 자동으로 처리합니다. HeyGen Signup을 통해 바로 첫 번째 교육 비디오 제작을 시작할 수 있습니다.
