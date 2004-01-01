신입 직원들에게 80장짜리 슬라이드 자료를 읽으라고 하지 마세요. 기존 프레젠테이션을 업로드하면 HeyGen이 이를 아바타가 진행하는 영상 교육으로 변환해 줍니다. 내레이션, 전환 효과, 그리고 전문적인 완성도까지 갖춘 영상으로요. 기존 슬라이드 자료를 처음부터 다시 만들 필요 없이 그대로 영상 콘텐츠로 바꿀 수 있습니다.

PowerPoint, Google Slides 또는 PDF 가져오기

아바타가 콘텐츠를 전문적으로 안내합니다

로고와 브랜드 색상을 자동으로 추가하세요