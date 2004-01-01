신입 직원이 실제로 시청하는 온보딩 영상 만들기
PowerPoint 자료와 온보딩 문서를, 모든 신규 입사자·지역·언어에 걸쳐 확장 가능한 몰입형 영상 교육으로 전환하세요. 라이브 세션 조율도, 촬영도 필요 없으며, 정책이 바뀌어도 지연 없이 바로 반영할 수 있습니다.
- 신용카드가 필요하지 않습니다
- SCORM 내보내기 포함
교육·개발(L&D) 콘텐츠 병목현상
온보딩 병목 현상
귀사의 팀은 빠르게 인원을 늘리고 있지만, 실시간 온보딩 방식은 확장성이 없습니다. 세션을 조율하느라 매니저들은 본업에서 손을 떼야 하고, 원격 채용 인력은 시차를 넘나드는 긴 Zoom 통화를 견뎌야 하며, 누가 진행하느냐에 따라 전달되는 정보도 달라집니다. 온보딩 자료는 금세 오래되고, 영어로만 된 교육은 글로벌 인재들을 소외시키며, HR은 단지 일정과 운영을 관리하는 데만도 수 시간을 쏟고 있습니다. 그 결과, 신입 직원들은 계속 혼란스럽고 몰입하지 못한 채 남게 되고, 완전한 생산성에 도달하는 데 몇 달이나 걸리며, 정적인 슬라이드와 라이브 세션은 회사의 성장 속도를 따라가지 못합니다.
HeyGen 솔루션
HeyGen은 기존 온보딩 자료를신입 직원이 실제로 끝까지 수강하는 전문 교육 영상으로바꿔 줍니다. 파워포인트 자료를 업로드하거나, 직원 핸드북의 내용을 붙여넣고, 또는 AI로 스크립트를 생성한 뒤 아바타 발표자를 선택하기만 하면 몇 분 안에 완성도 높은 온보딩 영상을 만들 수 있습니다. 신입 직원들은 일시정지와 되감기를 활용해 자신의 일정에 맞춰 학습할 수 있어 학습 효과가 높아집니다. 정책이 바뀌면 스크립트만 수정해 바로 새 영상을 생성하면 됩니다. 전 세계 채용을 진행 중이신가요? 온보딩 프로그램 전체를자연스러운 음성 클로닝과 립싱크를 통해 175개 이상의 언어로 번역할 수 있습니다. HR 팀은 한 번만 제작하고, 변경 사항은 즉시 반영하며, 채용 속도에 맞춰 온보딩을 손쉽게 확장할 수 있습니다.
대규모 교육을 위해 L&D 팀이 필요로 하는 모든 것
파워포인트를 온보딩 영상으로
신입 직원들에게 80장짜리 슬라이드 자료를 읽으라고 하지 마세요. 기존 프레젠테이션을 업로드하면 HeyGen이 이를 아바타가 진행하는 영상 교육으로 변환해 줍니다. 내레이션, 전환 효과, 그리고 전문적인 완성도까지 갖춘 영상으로요. 기존 슬라이드 자료를 처음부터 다시 만들 필요 없이 그대로 영상 콘텐츠로 바꿀 수 있습니다.
PowerPoint, Google Slides 또는 PDF 가져오기
아바타가 콘텐츠를 전문적으로 안내합니다
로고와 브랜드 색상을 자동으로 추가하세요
주제 전문가 복제
당신의 영업 책임자는 최고의 제품 교육을 제공합니다. 엔지니어링 매니저는 기술 온보딩을 완벽하게 설명합니다. 그들을 디지털 버전으로 만드세요 짧은 동영상 녹화만으로 가능합니다. 한 번만 녹화하면, 온보딩은 영원히 계속됩니다. 전달 내용은 항상 일관되고, 일정 충돌은 없으며, 바쁜 SME를 기다릴 필요도 없습니다.
짧은 녹음만으로 실제 팀원을 복제하세요
무제한 신규 채용 인원에게 그들의 전문성을 적용하세요
다시 녹음하지 않고도 교육 스크립트를 업데이트하세요
글로벌 온보딩 현지화
온보딩 영상 하나로, 팀이 사용하는 모든 언어를 커버하세요. AI 영상 번역과 음성 클로닝을 통해 스페인어, 포르투갈어, 중국어(만다린)를 포함한 175개 이상의 언어로 마치 원어민이 말하는 것처럼 자연스럽게 교육할 수 있습니다. 어색한 더빙이 아니라, 한 번 만든 영상으로 모두를 각자의 선호 언어로 온보딩하세요.
보이스 클로닝은 발표자의 진정성을 유지합니다
언어별로 입 모양이 얼굴 움직임과 정확히 동기화됩니다
하나의 마스터 영상으로 전 세계에 배포하세요
LMS 연동
온보딩 동영상을 학습 관리 시스템(LMS)으로 바로 내보내세요. SCORM 1.2 및 2004 패키징은 Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, BambooHR 등과 호환됩니다. 수강 완료 현황을 추적하고, 합격 기준을 설정하며, 기존 HR 기술 스택과 통합할 수 있습니다.
SCORM 1.2 및 SCORM 2004 내보내기
사용자 지정 가능한 완료 기준
LMS 직접 업로드 지원
즉각적인 콘텐츠 업데이트
정책은 바뀌고, 프로세스는 진화하며, 도구는 교체됩니다. 온보딩 콘텐츠를 새로 고쳐야 할 때는 스크립트만 수정하고 몇 분 안에 다시 제작하세요. 몇 달씩 걸릴 필요가 없습니다. 재촬영도, 제작 지연도, 오래된 교육 자료도 없습니다. 온보딩이 실제 회사 상황에 맞춰 항상 최신 상태로 유지됩니다.
스크립트 변경 사항은 몇 분 안에 배포됩니다
재촬영이 필요 없습니다
규정 준수 추적을 위한 버전 관리
원격 팀을 위한 자기 주도형 과정
여러 시간대에 있는 원격 채용 인원들도 각자 편한 시간에 시청할 수 있습니다. 라이브 교육을 위해 일정을 맞출 필요가 없습니다. 필요한 부분은 일시정지하고, 되감고, 다시 볼 수 있습니다. 온보딩은 당신의 일정이 아니라, 그들의 일정에 맞춰 진행됩니다.
모든 시간대에서 원활하게 작동합니다
언제든지 이용 가능한 온디맨드 접근
유연한 활용을 위한 모바일 최적화
교육 필요성에서 출판된 과정까지, 3단계로 완성하기
이미 가지고 있는 것을 활용하세요
기존 PowerPoint 자료를 업로드하거나, 직원 핸드북의 스크립트를 붙여넣거나, 온보딩 문서를 바탕으로 AI가 자동으로 콘텐츠를 만들게 하세요. 빈 화면에서 시작할 필요가 없습니다. 신규 입사자에게 무엇을 알려줘야 하는지는 이미 정리해 두셨잖아요. HeyGen은 그것을 보기 좋게 만들어 줄 뿐입니다.
발표자를 선택하세요
120개가 넘는 전문 AI 아바타 중에서 선택하거나, 귀사의 CEO, CHRO 또는 채용 담당자의 디지털 클론을 만들어 보세요. 회사 문화에 어울리는 목소리를 고르고, 조직의 아이덴티티에 맞게 스타일과 분위기를 자유롭게 커스터마이즈할 수 있습니다. 영상 제작자를 따로 섭외하지 않아도, 온보딩 영상이 전문가가 제작한 것처럼 보이게 됩니다.
생성하고, 번역하고, 배포하세요
‘생성’ 버튼을 클릭하세요. 몇 분 안에 전문적인 온보딩 동영상이 완성됩니다. LMS용 SCORM 파일로 내보내거나, 온보딩 포털용 MP4를 다운로드하거나, 사내 인트라넷에 임베드할 수 있습니다. 다른 언어가 필요하신가요? 한 번의 클릭으로 동일한 소스에서 175개 이상의 모든 언어 버전을 생성하세요. 신규 입사자는 노트북, 태블릿, 휴대폰 어디에서나 접근할 수 있습니다.
모든 트레이닝 니즈를 위한 설계
전사 온보딩
모든 신규 입사자가 회사에 대해 동일하고 높은 수준의 소개를 받을 수 있도록 하세요. 경영진의 환영 인사, 회사의 역사와 미션, 조직 문화와 핵심 가치, 조직 구조, 복리후생 안내, 그리고 사내 규정까지 포함합니다. 직무와 상관없이 모두에게 필요한 기본 토대입니다.
사용 사례: 성장 중인 SaaS 회사가 회사의 핵심 내용을 다루는 8편짜리 온보딩 핵심 영상 시리즈를 제작합니다. 직원 50명에서 500명까지 모든 신규 입사자는 동일한 전문적인 소개 영상을 시청합니다.
직무별 교육
영업 담당자를 위한 세일즈 방법론, 개발자를 위한 엔지니어링 표준, 지원 팀을 위한 고객 성공 워크플로우, 재무 부서를 위한 컴플라이언스 요구사항. 각 역할마다 별도의 라이브 세션을 진행하지 않고도 부서별로 타깃팅된 교육을 제공할 수 있습니다.
사용 사례: 한 기술 회사가 엔지니어링, 영업, 마케팅, 고객 성공 부서를 위한 온보딩 트랙을 운영합니다. 신입 사원들은 전사 공통 과정과 더불어 각 부서별 전용 모듈을 이수합니다.
원격 직원 온보딩
분산된 팀을 위한 가이드라인, 커뮤니케이션 도구와 모범 사례, 가상 환경에서 관계 형성하기, 재택근무 환경에 대한 기대 사항, 원격 근무 정책. 본사와의 오전 6시 회의에 참석하도록 요구하지 않으면서도, 원격 입사자들이 첫날부터 팀에 잘 통합되었다고 느끼도록 도와주세요.
사용 사례: 완전 원격 근무 회사가 분기마다 15개국에서 40명 이상의 직원을 온보딩합니다. 동영상 교육을 통해 위치나 시간대에 상관없이 일관된 경험을 제공합니다.
글로벌 팀 온보딩
전 세계 어디서나 일관된 온보딩을 제공하세요. 다국어 교육 영상을 통해 모든 직원이 선호하는 언어로 학습할 수 있도록 보장합니다.
사용 사례: 다국적 기업이 핵심 온보딩을 한 번만 제작해 8개 언어로 배포합니다. 각 시장별로 별도의 제작 예산 없이도 해외 채용이 가속화됩니다.
준수 및 필수 교육
일관되고 추적 가능한 필수 교육을 통해 규제 요구 사항을 충족하세요. 괴롭힘 예방, 직장 내 안전, 데이터 보안, 행동 강령 등. 신규 입사자가 필수 정책, 안전 교육 및 규제 관련 교육을 모두 이수하도록 보장하려면 컴플라이언스 교육 동영상과 SCORM 기반 추적 기능 및 감사 대비 보고를 활용하세요.
사용 사례: 한 의료 회사가 신규 입사자의 100%가 시스템에 접근하기 전에 HIPAA 교육을 완료하도록 보장합니다. 동영상 형식과 SCORM 추적을 함께 사용해 규제 감사에 필요한 문서화를 제공합니다.
관리자 온보딩
리더십에 대한 기대, 인사 관리의 기본, 성과 평가 프로세스, 1:1 미팅 모범 사례, 채용 및 면접 책임. 관리자로 승진한 개별 기여자들이 새로운 역할과 책임을 잘 수행할 수 있도록 준비시킵니다.
사용 사례: 회사는 매년 20명을 관리직으로 승진시킵니다. 관리자 온보딩 트랙을 통해 이들이 팀을 이끌기 전에 기대되는 역할과 책임을 충분히 이해하도록 합니다.
그럴 만한 이유가 있는 G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품
전사 교육부터 동영상 광고까지, HeyGen은 누구나(그래요, 바로 당신도) 모든 니즈에 맞는 고품질의 확장 가능한 동영상 콘텐츠를 만들 수 있도록 도와줍니다. 고객들이 특히 좋아하는 주요 장점은 다음과 같습니다:
품질, 편의성, 속도를 중시하는 10만 개 이상의 팀이 사용합니다
귀사와 비슷한 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 어떻게 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어 내는지 확인해 보세요.
질문이 있으신가요? 저희가 답해 드립니다
온보딩 콘텐츠 중 어떤 유형이 영상으로 만들기에 적합한가요?
대부분의 온보딩 콘텐츠는 회사 소개, 문화, 복리후생, 시스템 교육, 정책, 역할 기대치 등을 포함해 영상 형식으로 제작했을 때 효과적입니다. 많은 팀이 온보딩을 지속적인 학습과 역량 강화를 위해 진행되는사내 교육 영상으로 확장하기도 합니다.
온보딩 영상은 어느 정도 길이가 적당할까요?
개별 영상은 5~15분으로 유지하세요. 더 긴 주제는 여러 챕터로 나누십시오. 전체 온보딩 프로그램은 여러 개의 짧은 모듈로 구성되어 몇 시간에 걸쳐 진행될 수 있습니다. 시청자의 집중력은 15분 이후 급격히 떨어지므로, 한 번에 길게 진행하는 마라톤식 세션보다 짧고 집중된 영상들이 완료율을 훨씬 더 높입니다.
영상 제작 기술이 필요하신가요?
아니요. 파워포인트를 만들거나 스크립트를 쓸 수 있다면 전문적인 온보딩 영상을 만들 수 있습니다. 기술적인 제작은 모두 HeyGen이 처리합니다. 대부분의 HR 팀은 영상 제작 경험이 전혀 없어도 30분 이내에 첫 번째 영상을 완성합니다.
SCORM 내보내기는 어떻게 작동하나요?
온보딩 영상을 SCORM 패키지(1.2 또는 2004 형식)로 내보내세요. 다른 교육 모듈과 동일한 방식으로 LMS에 업로드하면 됩니다. 수료 기준을 설정하세요. LMS가 시청 여부, 진행 상황, 수료 상태를 추적합니다. Workday, Cornerstone, SAP SuccessFactors를 비롯한 모든 주요 학습 플랫폼과 호환됩니다.
처음부터 다시 시작하지 않고도 동영상을 업데이트할 수 있나요?
네. 최신 정보를 반영해 스크립트를 수정한 뒤 영상을 다시 생성하세요. 5~10분이면 됩니다. 재녹음도, 복잡한 LMS 업데이트도, 버전 혼동도 없습니다. 정책이 바뀌었을 때나, 신입 사원들의 질문을 보고 추가 설명이 필요하다고 느낄 때 특히 중요합니다.
다른 언어들은 어떤가요?
온보딩 콘텐츠를 기본 언어로 먼저 만드세요. 그런 다음 ‘번역’을 클릭하고 스페인어, 프랑스어, 포르투갈어, 중국어(만다린), 힌디어 또는 175개 이상 언어 중 원하는 조합을 선택하면 됩니다. HeyGen이 자연스러운 보이스 클로닝과 립싱크를 적용한 현지화 버전을 자동으로 생성합니다. 같은 아바타가 유창한 스페인어, 프랑스어, 일본어 등으로 말하는 영상을 만들 수 있습니다.
원격 근무 직원에게도 적용되나요?
원격 근무자들에게 특히 잘 맞습니다. 각자 시간대에 맞춰 시청하고, 점심시간에 잠시 멈췄다가, 더 알고 싶은 부분은 되감아 보고, 노트북이나 휴대폰으로도 볼 수 있습니다. 도쿄 팀을 본사와의 새벽 3시 회의에 억지로 참여시키는 일도 없습니다.
이것은 대면 교육과 비교해서 비용이 얼마나 드나요?
라이브 온보딩은 HR 코디네이터의 시간, 매니저의 시간, 시설 사용, 그리고 여러 지사를 둔 회사의 경우 출장 비용 등 숨겨진 비용이 발생합니다. 일반적인 회사는 신규 입사자 한 기수당 사람들의 시간을 합쳐 약 15~25시간을 사용합니다. 영상 온보딩은 이러한 간접비 대부분을 없애 줍니다. 한 번만 만들어 두면 무한히 재사용할 수 있습니다. 대부분의 HR 팀은 첫 분기 안에 투자 대비 수익(ROI)이 플러스로 전환되는 것을 확인합니다.
지금 바로 교육용 동영상을 만들어 보세요
출시되기도 전에 이미 오래된 콘텐츠를 몇 달씩 기다리지 마세요. 몇 분 만에 전문적인 교육 영상을 만들고, 원하는 어떤 언어로든 즉시 번역하며, 비즈니스가 바뀔 때마다 재촬영 없이 손쉽게 업데이트할 수 있습니다. Workday, Advantive, Würth Group와 함께 이미 교육 방식을 혁신한 L&D 팀에 합류하세요.
