The Würth Group is the global market leader in the development, production, and sale of fastening and assembly materials. More than 400 companies operating over 2,800 branch offices and shops form part of this global family business, which hails from the German town of Künzelsau. Würth’s corporate culture is characterized by values like openness, gratitude, respect, curiosity, responsibility, humility, and modesty. These values are the cornerstones of Würth’s success and the basis for all collaboration.

88,000명의 직원이 80개국 이상에 분포하고 있으며, 다양한 운영 요구를 가진 다국어 팀이 있습니다. 의사소통과 교육의 격차를 해소하기 위해, Würth는 의사소통 과정을 간소화하면서도 비용 효율적이고 효과적인 솔루션이 필요했습니다. 그것이 Würth가 HeyGen을 선택한 이유입니다.

글로벌 직원들과 소통하기

가족이 소유한 글로벌 기업인 Würth는 다국적 직원들과의 일관되고 효과적인 소통을 보장하는 도전에 직면했습니다. CEO를 포함한 경영진은 APAC, 유럽, 아메리카와 같은 지역에 있는 직원들에게 다양한 언어로 업데이트와 전략적 계획을 공유할 필요가 있었습니다. 기존의 과정은 비싼 스튜디오 제작 음성 녹음이나 완벽하지 않은 자막 솔루션에 의존했으며, 이는 확장성이 없고 비용 효율적이지 않았습니다.

“아시아 태평양 지역에서 예를 들어 부사장이라면 일본, 말레이시아, 인도네시아, 캄보디아에 있는 우리 회사들을 책임져야 하기 때문에 HeyGen 같은 도구가 매우 필요했습니다,”라고 Würth의 기업 커뮤니케이션 그룹 리더인 안드레아스 헨셸이 말했습니다.

이러한 도전에는 비용과 시간의 비효율성이 더해졌습니다. 전통적인 비디오 제작 방법에는 대본 작성, 번역, 자막 처리 등 자원을 많이 소모하는 작업이 포함되었습니다. 외부 스튜디오에서 10분 분량의 오디오 음성 녹음을 만드는 데에는 필요한 언어에 따라 800유로에서 1,200유로까지 듭니다.

“개별 프로젝트에 목소리 아티스트를 고용하기에 비용이 너무 많이 들었을 때, 우리는 영어 버전에서 다른 언어로 자막을 추가하려고 시도했습니다,”라고 안드레아스가 말했습니다. “그것은 불충분한 해결책이었고 영어를 이해하지 못하는 사람들이 영어 비디오에 그들의 언어로 된 자막만 있어도 여전히 어려움을 겪기 때문에 비용이 여전히 상당히 많이 들었습니다.”

HeyGen을 구현하고 사용 사례를 확장하는 중