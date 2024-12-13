The Würth Group is the global market leader in the development, production, and sale of fastening and assembly materials. More than 400 companies operating over 2,800 branch offices and shops form part of this global family business, which hails from the German town of Künzelsau. Würth’s corporate culture is characterized by values like openness, gratitude, respect, curiosity, responsibility, humility, and modesty. These values are the cornerstones of Würth’s success and the basis for all collaboration.
88,000명의 직원이 80개국 이상에 분포하고 있으며, 다양한 운영 요구를 가진 다국어 팀이 있습니다. 의사소통과 교육의 격차를 해소하기 위해, Würth는 의사소통 과정을 간소화하면서도 비용 효율적이고 효과적인 솔루션이 필요했습니다. 그것이 Würth가 HeyGen을 선택한 이유입니다.
글로벌 직원들과 소통하기
가족이 소유한 글로벌 기업인 Würth는 다국적 직원들과의 일관되고 효과적인 소통을 보장하는 도전에 직면했습니다. CEO를 포함한 경영진은 APAC, 유럽, 아메리카와 같은 지역에 있는 직원들에게 다양한 언어로 업데이트와 전략적 계획을 공유할 필요가 있었습니다. 기존의 과정은 비싼 스튜디오 제작 음성 녹음이나 완벽하지 않은 자막 솔루션에 의존했으며, 이는 확장성이 없고 비용 효율적이지 않았습니다.
“아시아 태평양 지역에서 예를 들어 부사장이라면 일본, 말레이시아, 인도네시아, 캄보디아에 있는 우리 회사들을 책임져야 하기 때문에 HeyGen 같은 도구가 매우 필요했습니다,”라고 Würth의 기업 커뮤니케이션 그룹 리더인 안드레아스 헨셸이 말했습니다.
이러한 도전에는 비용과 시간의 비효율성이 더해졌습니다. 전통적인 비디오 제작 방법에는 대본 작성, 번역, 자막 처리 등 자원을 많이 소모하는 작업이 포함되었습니다. 외부 스튜디오에서 10분 분량의 오디오 음성 녹음을 만드는 데에는 필요한 언어에 따라 800유로에서 1,200유로까지 듭니다.
“개별 프로젝트에 목소리 아티스트를 고용하기에 비용이 너무 많이 들었을 때, 우리는 영어 버전에서 다른 언어로 자막을 추가하려고 시도했습니다,”라고 안드레아스가 말했습니다. “그것은 불충분한 해결책이었고 영어를 이해하지 못하는 사람들이 영어 비디오에 그들의 언어로 된 자막만 있어도 여전히 어려움을 겪기 때문에 비용이 여전히 상당히 많이 들었습니다.”
HeyGen을 구현하고 사용 사례를 확장하는 중
HeyGen을 사용함으로써 Würth는 다국어 비디오를 쉽게 제작할 수 있었습니다. 지역 부사장들은 HeyGen을 사용하여 최대 10개 국어로 매월 업데이트를 만들어, 아시아 태평양, 유럽, 아메리카의 팀들이 시의적절하고 지역화된 메시지를 받을 수 있도록 했습니다. 이러한 비디오들은 Würth의 인트라넷 시스템을 통해 공유되며, 사용자의 선호 언어 설정과 자동으로 내용을 일치시켜 접근성과 참여도를 높입니다.
“비디오 번역 기능과 인터페이스 사용성이 경쟁사에 비해 정말 좋습니다. HeyGen은 대체재가 없습니다,”라고 Andreas가 말했습니다.
뷔르트는 복잡한 제품에 대한 팀 교육을 위해 HeyGen을 다른 용도로 활용했습니다. 산업 도구와 전자 부품을 포함한 다양한 포트폴리오를 가진 뷔르트는 내부 팀과 고객 모두를 위한 다국어 교육 자료가 필요했습니다. 그러나 언어 장벽은 원격이든 현장이든 교육 세션의 효과를 저해했습니다.
“글로벌 영업 팀이 우리 제품의 판매 포인트와 내부 구조를 배워야 하기 때문에, R&D 부서에서 제품 관리 팀을 거쳐 글로벌 영업 팀에 지식을 전달하는 데 문제가 있었습니다,”라고 안드레아스가 말했습니다.
이제 팀은 원어민 언어로 워크숍을 녹화할 수 있으며, HeyGen이 번역하여 여러 언어로 정제된 비디오를 제작합니다. 이 기능을 통해 팀은 전체 비디오를 다시 촬영하지 않고도 특정 세그먼트를 원활하게 업데이트할 수 있었으며, 시간과 자원의 요구를 크게 줄이면서도 콘텐츠의 정확성을 보장할 수 있었습니다.
“그것에 대한 최고의 점은 단어에 걸려 넘어지는 등의 실수를 해도 HeyGen에서 쉽게 수정할 수 있다는 거예요,”라고 안드레아스가 말했다. “제품 업데이트가 있을 경우, 전체 비디오를 다시 촬영하지 않고도 변경할 수 있습니다. 그것은 우리 트레이너들이 굉장한 자산이라고 발견하고 있는 것입니다.”
비디오 중심 회사가 되기
HeyGen의 도입은 Würth 그룹이 전 세계 직원들과 소통하고 교육하는 방식을 변화시키고 있으며, 회사의 커뮤니케이션을 문서 기반에서 비디오 기반으로 전환하고 있습니다.
- 비용 절감: 전통적인 스튜디오 음성 녹음을 HeyGen의 AI 번역 기능으로 대체함으로써 Würth는 80%의 비용을 절감했습니다. 이제 경영진 발표 자료 제작 비용이 크게 줄어들어 회사가 자원을 더 전략적으로 배분할 수 있게 되었습니다.
- 시간 효율성: HeyGen은 비디오 제작에 필요한 시간을 절반으로 줄였습니다. 최근 CEO와 회사 소유주의 65분짜리 발표가 8개 언어로 번역되어 단 4영업일 만에 완성되었는데, 이는 전통적으로 적어도 8일은 걸렸을 작업입니다.
- 개선된 접근성: 최대 10개 언어로 제공되는 비디오를 통해 Würth의 커뮤니케이션이 더 포괄적이고 영향력 있게 되었습니다. 직원들은 자신의 언어 선호도에 맞춰진 콘텐츠에 접근할 수 있게 되어, 참여도와 이해도가 증가하였습니다.
- 향상된 사용성: HeyGen의 직관적인 인터페이스는 기존의 전자 학습이나 비디오 편집 도구에 비해 입문 시간을 단축시켰습니다. 직원들은 단 45분 만에 도구 사용법을 배울 수 있었으며, 이는 Würth의 전 세계 사무실에 있는 팀들이 기술을 원활하게 도입할 수 있게 했습니다.
“HeyGen이 비디오 콘텐츠 제작 방식을 혁신하고 비디오를 커뮤니케이션 수단으로 활용하는 데 도움을 주었습니다,”라고 안드레아스가 말했습니다. “이것은 커뮤니케이션을 훨씬 더 접근하기 쉽고 개인적으로 만들었습니다.”