メリット

英語からウクライナ語へ、スムーズに変換

HeyGen を使えば、翻訳プロセスを簡単に管理できます。字幕や書き起こしはもちろん、タイミング・トーン・発音を細かくコントロールしながら、ウクライナ語のフルボイスオーバーまで作成できます。チュートリアル、トレーニング動画、製品デモ、ソーシャルコンテンツ、社内向け動画など、どのようなコンテンツでも、制作ワークフローを変えることなくローカライズが可能です。翻訳されたコンテンツは、ウクライナ語話者の視聴者にとって、正確で洗練され、自然な仕上がりになります。

さらに言語サポートが必要な場合は、HeyGen の「 英語からスペイン語への翻訳ツール 」も活用して、多言語コンテンツライブラリを拡充できます。