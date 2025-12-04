動画を翻訳
英語からウクライナ語へ
英語の動画を、わずか数分で自然なウクライナ語動画に変換できます。HeyGen を使えば、字幕の作成、ウクライナ語のボイスオーバー生成、さらには翻訳者を雇ったり複雑なソフトを使ったりすることなく、英語動画を完全にローカライズすることが可能です。すべてブラウザ上で動作するため、ブラジル、ポルトガル、アメリカ合衆国をはじめとする多くの地域のウクライナ語話者に、シンプルかつ効率的な方法でリーチできます。
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数分で別の言語で視聴できます。
英語からウクライナ語へ、スムーズに変換
HeyGen を使えば、翻訳プロセスを簡単に管理できます。字幕や書き起こしはもちろん、タイミング・トーン・発音を細かくコントロールしながら、ウクライナ語のフルボイスオーバーまで作成できます。チュートリアル、トレーニング動画、製品デモ、ソーシャルコンテンツ、社内向け動画など、どのようなコンテンツでも、制作ワークフローを変えることなくローカライズが可能です。翻訳されたコンテンツは、ウクライナ語話者の視聴者にとって、正確で洗練され、自然な仕上がりになります。
さらに言語サポートが必要な場合は、HeyGen の「英語からスペイン語への翻訳ツール」も活用して、多言語コンテンツライブラリを拡充できます。
英語の動画をウクライナ語に簡単に翻訳する方法
最新の翻訳ツールを使えば、話された英語を正確にウクライナ語の字幕やナレーションに変換できます。HeyGen はその中核となるワークフローを自動で処理します。英語音声を文字起こしし、それをウクライナ語に翻訳し、字幕またはナレーションを生成し、すべてを動画のタイミングに合わせてくれます。これにより、最終的な動画はさまざまなプラットフォームでスムーズで見やすい仕上がりになります。
ウクライナ語の音声と字幕
HeyGen を使えば、字幕やナレーションをすばやく作成できます。字幕を生成したり、ウクライナ語のナレーショントラックを作成したり、さまざまな声のオプションから選択し、読みやすさを高めるために字幕の書式を調整することができます。視聴者は、字幕を読むのが好きな人もナレーションを聞くのが好きな人も、翻訳されたコンテンツを簡単に追うことができます。
英語からウクライナ語への翻訳は誰に役立つのか
コンテンツ制作者は、YouTube、TikTok、Instagram などのプラットフォームでオーディエンスを拡大するために、英語動画のウクライナ語版を公開できます。教育者や eラーニングチームは、ウクライナ語話者の学生向けに授業やチュートリアルを翻訳できます。企業やマーケティングチームは、オンボーディング用コンテンツ、研修資料、製品動画、プロモーション動画をローカライズできます。代理店は手作業での編集管理なしに翻訳業務を拡大でき、トレーナーやコーチはウクライナ語を話すチーム向けにセッション内容を効率的に調整できます。
動画をアップロード
英語の動画をアップロードするか、YouTube、Googleドライブ、Dropboxからインポートしてください。音声がクリアであるほど、ウクライナ語への翻訳精度が高くなります。
元の動画をアップロード
まず、翻訳と吹き替えのベースとなる、元の言語で撮影された鮮明で高画質な動画をアップロードしてください。これは、AI翻訳で最高の結果を得るために非常に重要です。
ウクライナ語を選択
ソース言語に英語を、ターゲット言語にウクライナ語を選択してください。字幕、書き起こし、またはフル吹き替えのどれにするかを決めましょう。
翻訳を生成
HeyGen は英語の音声を文字起こしし、そのスクリプトを翻訳して、ウクライナ語の字幕またはナレーション音声を作成します。仕上げる前に、すべてをプレビューして編集できます。
編集してエクスポート
タイミングを調整し、字幕を微調整し、ウクライナ語の音声を切り替えたり、スクリプトを更新したりできます。ウクライナ語の動画や字幕ファイル、トランスクリプトをエクスポートしましょう。
HeyGenのどこが優れているのですか？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
英語動画からウクライナ語への変換に関するよくある質問
英語の動画をオンラインでウクライナ語に翻訳するにはどうすればいいですか？
英語の動画をアップロードし、ターゲット言語としてウクライナ語を選ぶだけで、HeyGen が自動的に字幕またはナレーション音声を生成します。システムが文字起こし、翻訳、タイミング調整、プレビューまで処理するため、正確で公開準備の整ったバージョンをすばやく仕上げることができます。
英語の動画にウクライナ語の字幕を直接追加できますか？
はい。ウクライナ語の字幕を生成し、内容を確認して行分けやタイミングを調整し、SRT または VTT 形式で書き出すことができます。このワークフローによりタイミングの整合性が保たれ、ボイスオーバーではなくテキストベースの翻訳を好む視聴者にとっても、わかりやすい字幕を提供できます。
HeyGenの英語からウクライナ語への翻訳精度はどのくらい高いですか？
元の音声が明瞭で、自然な話し方で収録されている場合、精度は高くなります。HeyGen の AI モデルは、トーンや意味、文構造に重点を置くことで、ウクライナ語の字幕やボイスオーバーを自然で一貫性のある仕上がりにします。最終版を書き出す前に、すべて編集することができます。
YouTube動画をウクライナ語に翻訳できますか？
はい。YouTube のリンクを貼り付けるだけで、AI が自動で文字起こし・翻訳を行い、字幕またはウクライナ語のボイスオーバーを生成します。タイミングも自動的に同期されるため、ダウンロードやプラグイン、追加の編集作業なしで、洗練された動画を仕上げることができます。
エクスポートする前に、翻訳されたウクライナ語版をプレビューできますか？
もちろん可能です。書き起こされた字幕を確認し、言い回しを調整したり、タイミングを修正したり、書き出し前にウクライナ語の音声を変更したりできます。こうした調整により、最終版が元のトーンに合致し、ウクライナ語話者にとって自然で違和感のない視聴体験を提供できます。
英語の動画をウクライナ語に翻訳するには、特別なソフトウェアが必要ですか？
ソフトウェアのインストールは一切不要です。すべてブラウザ上で動作するため、動画のアップロード、字幕やナレーションの生成、タイミングの編集、そして洗練されたウクライナ語コンテンツの書き出しまで、すべてインストールなしで行えます。これにより、ワークフローは軽快で使いやすいまま維持されます。
HeyGen を初めて使う場合、英語の動画翻訳はどのように始めればよいですか？
無料アカウントを作成し、英語の動画をアップロードして、ターゲット言語としてウクライナ語を選択すれば、すぐに始められます。シンプルなワークフローに沿って、翻訳・レビュー・書き出しまでスムーズに進められます。まずはこちらからアカウントを作成してください。
ウクライナ語翻訳と一緒に使えるクリエイティブツールはありますか？
はい。ローカライズした動画に季節感やテーマ性のあるビジュアルを加えることで、翻訳コンテンツをより魅力的にできます。たとえば、Santa Video Makerでは、楽しくお祭り気分を演出できるカスタマイズオプションが用意されています
動画を175以上の言語に翻訳
Avatar IV を使えば、どんな写真でも、超リアルな音声と動きで命を吹き込めます。