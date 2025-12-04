最良の結果を得るには、まずクリアなタイ語の音声を用意してください。雑音の少ないはっきりした音声ほど音声認識の精度が向上し、より信頼性の高い英語翻訳につながります。

最初にタイ語の書き起こしを生成しておくことで、書き出す前に内容を確認し、調整することができます。英語の字幕を追加すれば、アクセシビリティが向上し、音声がミュートされている場合でも視聴者が内容を追いやすくなります。

公開前に、字幕のタイミング、音声のテンポ、全体のわかりやすさを確認するため、必ず動画をプレビューしましょう。これらのステップを踏むことで、英語版の動画を洗練された、共有にふさわしい仕上がりにできます。