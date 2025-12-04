動画を翻訳して
英語からスペイン語へ
英語の動画を、わずか数分で自然で流暢なスペイン語動画に変換できます。HeyGen を使えば、翻訳者を雇ったり複雑な編集ツールを覚えたりすることなく、字幕、ナレーション、さらには動画全体まで翻訳可能です。すべてオンラインで完結するため、アメリカ、ラテンアメリカ、スペインをはじめ、世界中のスペイン語話者の視聴者にリーチできます。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
数分で英語からスペイン語へ変換
HeyGen を使えば、英語の動画を、追加の編集ツールなしで、自然で分かりやすいスペイン語動画に簡単に変換できます。動画をアップロードしてスペイン語を選ぶだけで、タイミング・トーン・スタイルを細かくコントロールしながら、数分で字幕やナレーションを作成できます。
英語圏のオーディエンスにリーチするシンプルな方法
英語の字幕とボイスオーバーを付けることで、タイ語の動画はアメリカ合衆国やその他の英語圏地域の、より幅広い視聴者に届けられるようになります。タイ語の動画を英語に翻訳することで、あらゆるプラットフォームにおけるアクセシビリティ、エンゲージメント、そして発見されやすさが向上します。
HeyGen は、複数言語でコンテンツを管理するチーム向けに設計されています。タイ語に加えて、同じワークフローで日本語の動画を英語に翻訳することもできます。これにより、ツールやプロセスを変えることなく、多言語動画コンテンツをスケールしやすくなります。
タイ語動画を英語に翻訳するためのベストプラクティス
最良の結果を得るには、まずクリアなタイ語の音声を用意してください。雑音の少ないはっきりした音声ほど音声認識の精度が向上し、より信頼性の高い英語翻訳につながります。
最初にタイ語の書き起こしを生成しておくことで、書き出す前に内容を確認し、調整することができます。英語の字幕を追加すれば、アクセシビリティが向上し、音声がミュートされている場合でも視聴者が内容を追いやすくなります。
公開前に、字幕のタイミング、音声のテンポ、全体のわかりやすさを確認するため、必ず動画をプレビューしましょう。これらのステップを踏むことで、英語版の動画を洗練された、共有にふさわしい仕上がりにできます。
タイ語から英語への動画翻訳のための充実した機能
HeyGen AI は動画翻訳に特化して構築されており、タイ語から英語への翻訳を高い精度で、スピーディかつ簡単に実現します。タイ語の音声を自動検出し、自然な英語に翻訳して、手作業なしで字幕やボイスオーバーを生成します。英語の音声とキャプションは元の動画に合わせてタイミングが調整され、スムーズな再生が可能です。プラットフォームは MP4、MOV、AVI、WebM など一般的な形式に対応しており、簡単にアップロードと書き出しが行えます。
タイ語の動画を英語に翻訳する4つの簡単ステップ
英語の動画から、わずか数分で自然なスペイン語版を作成できます。HeyGen が文字起こし、翻訳、字幕、ボイスオーバーまでまとめて処理します。
英語の動画をアップロード
タイ語の動画ファイルをアップロードするか、対応しているソースからインポートしてください。システムが自動的にタイ語の音声を検出します。
ターゲット言語としてタイ語を選択
自動音声認識を使ってタイ語の書き起こしを作成します。必要に応じてテキストを確認し、編集できます。
タイ語を英語に翻訳する
文字起こしを英語に変換します。英語字幕、英語ボイスオーバー、またはその両方からお選びください。
レビュー、編集、そして書き出し
タイミング、字幕、ナレーションを細かく編集できます。編集が終わったら、スペイン語版の動画をエクスポートするか、SRT または VTT 形式の字幕ファイルをダウンロードしましょう。
HeyGenのどこが優れているのですか？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、世界中へのリーチをスムーズに拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画を、数週間や数か月ではなく即座に
よくあるご質問
HeyGen AI を使ってタイ語の動画を英語に翻訳するにはどうすればよいですか？
タイ語の動画を英語に翻訳するには、HeyGen に動画をアップロードし、タイ語の文字起こしを生成して英語に翻訳し、字幕またはボイスオーバーとして書き出します。これらすべてをブラウザベースのワークフローだけで完結できます。
無料で利用できるタイ語から英語への動画翻訳ツールはありますか？
はい、HeyGen には無料オプションがあり、短いタイ語の動画クリップを英語に翻訳できます。これにより、アップグレード前に字幕の品質、音声の正確さ、ワークフローを評価することができます。
タイ語のYouTube動画を英語字幕に翻訳できますか？
はい、英語の字幕をSRTまたはVTT形式で書き出し、タイ語の動画用としてそのままYouTubeにアップロードできます。これにより、アクセシビリティとリーチを向上させることができます。
HeyGenはタイ語の動画に英語のボイスオーバーを付けることはできますか？
はい、HeyGen を使用すると、タイ語の動画音声から、元の動画と正確にタイミングが合った自然な英語のボイスオーバーを生成できます。
タイ語から英語への動画翻訳の精度はどのくらい高いですか？
HeyGen は高度な音声認識とニューラル機械翻訳を活用し、逐語訳ではなく、意味・トーン・文脈を損なわない正確な翻訳を提供します。
タイ語への動画翻訳では、どの動画形式がサポートされていますか？
HeyGen は MP4、MOV、AVI、WebM 形式に対応しており、ほとんどのタイ語動画を追加の変換作業なしで翻訳できます。
編集の経験は必要ですか？
いいえ。プラットフォームはシンプルで、初心者にも使いやすく設計されています。
翻訳にはどのくらい時間がかかりますか？
ほとんどのスペイン語版は数分以内に完成します。
他の言語の動画を英語にも翻訳できますか？
はい、HeyGen は複数の言語に対応しており、同じ AI を活用したプロセスで、日本語、アラビア語、ヒンディー語の動画を英語に翻訳できます。
動画を175以上の言語に翻訳
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