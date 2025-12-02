動画を翻訳：
タイ語 から 英語へ
HeyGen AI を使って、タイ語の動画を自然で分かりやすい英語に翻訳しましょう。数分で正確な英語字幕やボイスオーバー、完全ローカライズされた英語動画を作成できます。スタジオも手作業の編集も、面倒な技術的設定も一切不要です。
HeyGen は、自然でプロフェッショナルな仕上がりのタイ語から英語への動画翻訳を必要とするクリエイター、教育者、そしてビジネス向けに作られたツールです。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
タイ語から英語へ、数分で変換
タイ語の動画翻訳に、何日もかかったり高額なサービスが必要だったりする必要はありません。HeyGen AIならタイ語の音声を素早く処理し、わずか数分で洗練された英語の翻訳結果をお届けします。
キャプションを手動で同期したり、翻訳を書き直したりする必要はありません。アップロードから書き出しまで、すべてブラウザ上で完結します。
英語圏のオーディエンスに届けるシンプルな方法
英語の字幕やボイスオーバーを付けることで、タイ語の動画はアメリカをはじめとする英語圏のより幅広い視聴者に届けられるようになります。タイ語の動画を英語に翻訳することで、あらゆるプラットフォームにおけるアクセシビリティ、エンゲージメント、発見されやすさが向上します。
HeyGen は、複数言語でコンテンツを管理するチーム向けに設計されています。タイ語に加えて、同じワークフローで日本語の動画を英語に翻訳することもできます。これにより、ツールやプロセスを変えることなく、多言語動画コンテンツを効率的に拡大できます。
タイ語動画を英語に翻訳するためのベストプラクティス
最良の結果を得るには、まずクリアなタイ語の音声を用意してください。雑音の少ないはっきりした音声ほど音声認識の精度が向上し、より信頼性の高い英語翻訳につながります。
まずタイ語の書き起こしを生成しておくと、書き出す前に内容を確認して調整できます。英語の字幕はアクセシビリティを高め、音声がミュートされている場合でも視聴者が内容を追いやすくなります。
公開前に、字幕のタイミングや声のテンポ、全体の聞き取りやすさを確認するために動画をプレビューしましょう。これらのステップを踏むことで、英語版の動画を洗練された、共有にふさわしい仕上がりにできます。
タイ語から英語への動画翻訳に特化した機能
HeyGen AI は動画翻訳に特化して設計されており、タイ語から英語への変換を高い精度で、スピーディかつ簡単に行えます。タイ語の音声を自動検出し、自然な英語に翻訳したうえで、手作業なしで字幕やボイスオーバーを生成します。英語の音声とキャプションは元の動画に合わせてタイミングが調整され、スムーズな再生が可能です。プラットフォームは MP4、MOV、AVI、WebM などの一般的な形式に対応しており、簡単にアップロードと書き出しが行えます。
タイ語の動画を英語に翻訳する4つの簡単ステップ
言葉を入力するだけで、数ステップで共有可能なプロフェッショナル動画を作成できます。
タイ語の動画をアップロード
タイ語の動画ファイルをアップロードするか、対応しているソースからインポートしてください。システムが自動的にタイ語の音声を検出します。
タイ語の文字起こしを生成
自動音声認識を使ってタイ語の文字起こしを作成します。必要に応じて、テキストを確認して編集できます。
タイ語を英語に翻訳する
文字起こしを英語に変換します。英語字幕、英語のボイスオーバー、またはその両方を選択できます
レビューとエクスポート
タイミング、リップシンク、字幕、ナレーションを確認しましょう。細かな編集を行い、スペイン語版の動画を書き出すか、SRT または VTT ファイルをダウンロードできます。
HeyGen の優れている点は？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
タイ語動画から英語への変換に関するよくある質問
HeyGen AI を使ってタイ語の動画を英語に翻訳するにはどうすればよいですか？
タイ語の動画を英語に翻訳するには、HeyGen に動画をアップロードし、タイ語の文字起こしを生成して英語に翻訳し、字幕またはボイスオーバーとして書き出します。これらすべてをブラウザ上のワークフローだけで完結できます。
無料で使えるタイ語から英語への動画翻訳ツールはありますか？
はい、HeyGen には無料プランがあり、短いタイ語の動画クリップを英語に翻訳できます。アップグレード前に、字幕の品質や音声の正確さ、ワークフローを確認するのに役立ちます。
タイ語のYouTube動画を英語字幕に翻訳できますか？
はい、英語の字幕をSRTまたはVTT形式で書き出し、タイ語の動画用にそのままYouTubeへアップロードして、アクセシビリティとリーチを高めることができます。
HeyGenは、タイ語の動画に英語のボイスオーバーを付けることはできますか？
はい、HeyGen を使えば、タイ語の動画音声から自然な英語のボイスオーバーを生成でき、元の動画に正確に合ったタイミングで再生されます。
タイ語から英語への動画翻訳の精度はどのくらい高いですか？
HeyGen は高度な音声認識とニューラル機械翻訳を活用し、逐語訳ではなく、意味・トーン・文脈を損なわない正確な翻訳を提供します。
タイ語への動画翻訳では、どの動画形式がサポートされていますか？
HeyGen は MP4、MOV、AVI、WebM 形式に対応しており、ほとんどのタイ語動画を追加の変換作業なしで翻訳できます。
他の言語の動画を英語にも翻訳できますか？
はい、HeyGen は複数の言語に対応しており、同じ AI 技術を使って日本語、アラビア語、ヒンディー語の動画を英語に翻訳できます。
「日本語から英語への動画翻訳」に使用されるのと同じワークフローが、字幕のタイミングや書き出しオプションを含むマラヤーラム語のYouTube動画にも適用されます。
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