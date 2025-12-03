YouTube動画をあなたの言語に翻訳
HeyGen を使えば、YouTube 動画をわかりやすい字幕、正確な文字起こし、そして自然な AI 音声吹き替えに簡単に翻訳できます。YouTube のリンクを貼り付けて、言語を選ぶだけで、HeyGen がすぐに使える翻訳版を自動で作成します。
ソフトウェアは不要。複雑なワークフローも不要。グローバルな視聴者向けに、速くて信頼できる翻訳を実現します。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
あらゆるYouTubeリンクを、どんな言語の動画にも変換
YouTube動画を翻訳することで、普段なら見逃してしまうコンテンツにもアクセスできるようになります。読みやすい字幕と自然なボイスオーバーは視聴者の興味を引きつけ、理解を深め、文化の壁を越えてコンテンツを届けることができます。
正確な音声認識による、見やすく整った字幕。
多言語動画に対応した、自然なボイスオーバー。
文字起こしや字幕を、かんたんに編集可能。
インストール不要のブラウザベース翻訳。
YouTube動画を翻訳するためのベストプラクティス
最も正確な翻訳を得るために:
✓ 音声が明瞭な動画を使用する: ノイズの少ないクリアな音声は、HeyGen が話している内容を正確に認識するのに役立ちます。
✓ 早口や会話のかぶりを避ける: はっきりとした話すペースは、字幕のタイミングとボイスオーバーの品質を向上させます。
✓ 必要に応じて文脈を共有する: 人名、略語、専門用語などを事前に伝えると、翻訳精度が高まります。
✓ 公開前に確認する: 軽くチェックすることで、翻訳が意図したトーンやメッセージと合っているかを確かめられます。
✓ 複数のデバイスで結果を確認する: 字幕と音声を、モバイルとデスクトップの両方でプレビューして、最も読みやすい状態になっているか確認しましょう。
なぜHeyGenでYouTube動画を翻訳するべきなのか？
✓ 視聴者をさらに拡大：1本のYouTube動画を、ゼロから作り直すことなく複数の言語に展開できます。
✓ アクセシビリティを向上：字幕と翻訳音声により、異なる言語を話す人や聴覚に課題のある視聴者もコンテンツを楽しめます。
✓ グローバルな信頼を構築：正確でわかりやすい翻訳が、理解度・記憶定着・信頼性を高めます。
✓ 国際チームをサポート：教育、研修、人事、マーケティング、ラーニングコンテンツに最適です。
✓ 時間を節約し、ワークフローをシンプルに：HeyGen が文字起こし、翻訳、タイミング調整、ボイスオーバーまで一括で行うので、あなたは伝えたいメッセージに集中できます。
1つのプラットフォームで使えるAI翻訳ツール
高精度な字幕生成：YouTubeの音声から直接字幕を生成し、あらゆる言語に翻訳できます。HeyGen は YouTube や LMS プラットフォーム向けに SRT と VTT 形式に対応しています。
自然なAIボイスオーバー：元の音声を、ターゲット言語の表現力豊かなAI音声に置き換えます。トーン、アクセント、地域ごとのバリエーションも選択可能です。
編集可能な書き起こし：書き出し前に、文字起こし内容を確認・修正・微調整できます。
自動リップシンク：翻訳された音声が口の動きと自動的に同期し、自然な視聴体験を実現します。
多様な書き出しオプション：翻訳済み動画、字幕ファイル、音声のみのトラックとしてダウンロードできます。
多言語対応：英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、アラビア語、日本語、韓国語、ヒンディー語など、さまざまな言語との相互翻訳に対応しています。
ヨーロッパ言語の動画を扱う場合は、ぜひ当社のドイツ語から英語への動画翻訳ツールをお試しください。
4つの簡単なステップで動画をヒンディー語に翻訳する方法
言葉を入力するだけで、数ステップで共有可能なプロフェッショナル動画を作成できます。
ソース動画をアップロードまたは追加
YouTube のリンクを貼り付けるか、ファイルをアップロードしてください。HeyGen が音声を即座に解析します。
フォーマットを選択
字幕、ボイスオーバー、またはその両方を選択し、ターゲット言語を指定してください。
翻訳を生成
HeyGen の AI が音声を文字起こしし、そのテキストを翻訳してタイミングを同期し、新しいバージョンを自動生成します。
レビューとエクスポート
字幕、スクリプト、発音、タイミングを細かく編集してから、翻訳された動画やファイルを書き出します。
YouTube動画翻訳は誰が利用していますか？
私たちのAIツールは、クリエイターがチュートリアルやVlogを翻訳したり、教師が多言語クラス向けに授業をアレンジしたり、企業が研修や製品紹介動画をローカライズしたりするのに役立ちます。学生は学術コンテンツを簡単に翻訳でき、一般の視聴者もあらゆるYouTube動画を瞬時に自分の好みの言語に変換できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
よくある質問
HeyGen を使って YouTube 動画を翻訳するにはどうすればよいですか？
ツールにYouTube動画のリンクを貼り付け、ターゲット言語を選択すると、AIが自動的に字幕やフルボイスオーバーを生成してくれます。システム側で文字起こしや翻訳を処理し、
字幕が付いていない動画でも、HeyGenで翻訳できますか？
はい。AIは、キャプションが存在しない場合でも動画の音声から直接字幕を生成します。話し言葉のパターンを解析して読みやすいテキストを作成し、書き出す前にタイミングや用語を微調整できるため、チュートリアル、Vlog、レッスン、マルチリンガルコンテンツなどでも高い精度を保てます。
HeyGen は、翻訳された YouTube 動画向けの AI 音声吹き替えに対応していますか？
はい。元の音声を、話す速さやトーンに合った自然で表現力のあるボイスオーバーに差し替えることができます。スペイン語を使うワークフローでは、次のツールを使うことで多言語プロジェクトを効率化できます：English to Spanish Video Translator.
HeyGenのYouTube翻訳の精度はどのくらい高いですか？
アップロードした音声がクリアで安定しているほど、高い精度が得られます。システムは世界中の話し方のパターンで学習されており、自然な言い回しと正確なタイミングを実現します。字幕を確認したり、翻訳を編集したり、発音を調整したりして、最終的なバージョンが文脈に合った自然な仕上がりになるようにすることができます。
YouTube動画の翻訳にはどれくらい時間がかかりますか？
ほとんどの動画は、プラットフォームが文字起こし、翻訳、同期、ボイスオーバー作成を自動化するため、数分で翻訳が完了します。このスピードにより、コンテンツ制作者や教育者、チームは、大規模なライブラリや定期的なローカライズ作業を抱えていても、多言語コンテンツを効率的に制作できます。
翻訳しても動画の画質は変わりませんか？
いいえ。HeyGen は翻訳プロセス全体を通して、元の動画の解像度をそのまま維持します。システムは画質を損なうことなく新しい音声や字幕レイヤーを生成するため、YouTube へのアップロード、ショートクリップ、あるいはプロが制作した動画においても、クリエイターは一貫したビジュアル品質を保つことができます。
すべてをブランドイメージに統一するために、ロゴ、カラー、フォントを含むブランドキットを使用できるので、どの動画も一貫性があり、プロフェッショナルな仕上がりになります。
ダウンロードする前に字幕や書き起こしを編集できますか？
はい。内蔵エディターを使って、タイミングの調整、文法の修正、改行位置の調整、用語の更新などを行うことができます。大規模なパーソナライズが必要なワークフローには、パーソナライズド動画プラットフォームが、安全性を確保しながら大量のカスタマイズに対応します。
YouTube 動画を翻訳する際、セキュリティは守られますか？
はい。お客様の動画は安全に処理され、翻訳を完了するために必要な期間のみ保持されます。URL の代わりに非公開ファイルをアップロードすることもできるため、トレーニング、エンタープライズ、社内コミュニケーションなどのシナリオで使用される機密性の高いコンテンツの秘匿性を維持できます。