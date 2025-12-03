YouTube動画をあなたの言語に翻訳

HeyGen を使えば、YouTube 動画をわかりやすい字幕、正確な文字起こし、そして自然な AI 音声吹き替えに簡単に翻訳できます。YouTube のリンクを貼り付けて、言語を選ぶだけで、HeyGen がすぐに使える翻訳版を自動で作成します。

ソフトウェアは不要。複雑なワークフローも不要。グローバルな視聴者向けに、速くて信頼できる翻訳を実現します。