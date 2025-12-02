動画を翻訳
英語からアラビア語へ
HeyGen AI を使って、英語の動画を自然で分かりやすいアラビア語に翻訳しましょう。正確なアラビア語字幕や滑らかなボイスオーバー、完全にローカライズされた動画を、スタジオや手動での文字起こし、編集ソフトなしで作成できます。動画をアップロードし、アラビア語を選ぶだけで、ブラウザ上でワークフローをすべて完了できます。
HeyGen AI は、クリエイター、教育者、そして企業が、コンテンツの正確さ、分かりやすさ、そしてプロフェッショナルさを保ちながら、アラビア語話者のオーディエンスと円滑にコミュニケーションできるよう支援します。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでもキャンセル可能
英語からアラビア語へ、瞬時に変換
HeyGen AI を使えば、英語からアラビア語への動画翻訳は、数週間ではなく数分で完了します。声優やスタジオ、ポストプロダクションチームとの調整なしで、動画をローカライズできます。
アラビア語の動画は、中東や北アフリカ、そして世界中のアラビア語話者のコミュニティに向けてコンテンツの共感性を高め、理解度とエンゲージメントの向上につながります。
アラビア語話者のオーディエンスにリーチするシンプルな方法
アラビア語は、世界で最も広く話されている言語のひとつです。英語の動画をアラビア語に翻訳することで、新たな視聴者層にリーチできるだけでなく、アクセシビリティと信頼性も高めることができます。
チュートリアル、マーケティング動画、製品デモ、トレーニングコンテンツなど、どのような動画を公開する場合でも、ワークフローはシンプルなままです。英語の動画をアップロードし、アラビア語版の出力を確認して、共有するだけの完成版をエクスポートしましょう。
スムーズな英語からアラビア語への翻訳のためのベストプラクティス
まずは、明瞭な英語音声と最小限の背景ノイズの環境から始めてください。翻訳前に文字起こしを確認し、固有名詞や専門用語を修正しましょう。一般向けには現代標準アラビア語を使用し、最終動画をプレビューして字幕のタイミングと音声のペースを確認してください。
これらの手順に従うことで、あなたのアラビア語動画は自然でプロフェッショナルな仕上がりになります。
英語からアラビア語への動画翻訳のために設計された機能
HeyGen には、動画のローカライズ向けに特別に設計された機能が含まれています。
英語音声の自動検出
正確な英語からアラビア語への翻訳
アラビア語の字幕とキャプション
アラビア語のボイスオーバー生成
自然なリップシンク対応
SRTおよびVTT形式での字幕書き出し
レビューと調整のためのブラウザベースのエディター
すべての翻訳およびローカライズ作業を、ひとつの統合されたワークフローで管理できます。
動画を4つの簡単なステップで翻訳する方法
いくつかのステップで、あなたの言葉から共有しやすいプロフェッショナルな動画を作成しましょう。
動画をアップロード
MP4、MOV、または音声ファイルをアップロードしてください。システムが英語の音声トラックを自動的に検出します。
英語の文字起こしを生成
高速な機械生成または人によるレビュー済みのオプションを使って、文字起こしや字幕を作成しましょう。
アラビア語に翻訳する
トランスクリプトをアラビア語に変換しましょう。字幕、アラビア語のボイスオーバー、またはアラビア語アバターから選択できます。
レビューとエクスポート
タイミング、リップシンク、キャプション、ナレーションを確認しましょう。細かな編集を行い、スペイン語版の動画をエクスポートするか、SRT または VTT ファイルをダウンロードできます。
HeyGen の優れている点は？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく
よくある質問
英語の動画をアラビア語に翻訳するにはどうすればいいですか？
英語の動画をHeyGenにアップロードし、文字起こしを生成してアラビア語に翻訳し、字幕またはナレーションとして書き出します。タイミングや配置、フォーマットは自動で処理されるため、追加の編集ツールを使わなくても、アラビア語版の動画をすぐに公開できます。
英語からアラビア語への翻訳に、無料版はありますか？
はい。ワークフローや出力品質をテストするために、短い英語の動画クリップであれば無料で翻訳できます。より長い動画や高度な機能を利用する場合は、アップグレードすることで、アラビア語動画から英語への翻訳と同様の、拡張された上限が解放されます。
HeyGenはアラビア語の字幕とボイスオーバーに対応していますか？
はい。アラビア語の字幕、アラビア語のボイスオーバー、またはその両方を生成できます。字幕はアクセシビリティの向上に役立ち、ボイスオーバーはナレーション付きのチュートリアル、マーケティング動画、トレーニングコンテンツに適しています。
動画にはどのアラビア語の方言を選べばよいですか？
現代標準アラビア語は、多くの利用シーンで推奨されます。なぜなら、さまざまな地域で広く理解されており、中東および北アフリカ全域の視聴者にとって内容を明確に伝えやすくなるためです。
YouTube や研修プラットフォームでアラビア語字幕は利用できますか？
はい。アラビア語の字幕は SRT または VTT ファイルとして書き出すことができ、YouTube、学習管理システム（LMS）、主要プラットフォーム全体のアクセシビリティツールでサポートされています。
この翻訳ツールは MP4 や MOV などの形式に対応していますか？
はい。MP4、MOV、AVI、WebM を含むほとんどの形式に対応しています。これにより、ほぼすべての英語動画をアップロードして、別途変換ツールを用意したり、余分な準備作業を行ったりすることなく、正確なアラビア語字幕や吹き替えを生成できます。
英語からアラビア語への翻訳では、どの動画形式がサポートされていますか？
MP4、MOV、AVI、WebM などの一般的な形式に対応しています。これにより、事前にファイルを変換することなく、ほとんどのソースから動画をアップロードできます。
英語からアラビア語への動画翻訳は、ビジネスや研修コンテンツに役立ちますか？
はい。多くのチームが、オンボーディング動画、製品デモ、社内トレーニング資料をアラビア語に翻訳しています。南アジア向けにもコンテンツをローカライズしている場合、ワークフローはヒンディー語から英語への動画翻訳とよく似ています。
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