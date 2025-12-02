動画を翻訳

英語からアラビア語へ

HeyGen AI を使って、英語の動画を自然で分かりやすいアラビア語に翻訳しましょう。正確なアラビア語字幕や滑らかなボイスオーバー、完全にローカライズされた動画を、スタジオや手動での文字起こし、編集ソフトなしで作成できます。動画をアップロードし、アラビア語を選ぶだけで、ブラウザ上でワークフローをすべて完了できます。

HeyGen AI は、クリエイター、教育者、そして企業が、コンテンツの正確さ、分かりやすさ、そしてプロフェッショナルさを保ちながら、アラビア語話者のオーディエンスと円滑にコミュニケーションできるよう支援します。



