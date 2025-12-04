HeyGen には、翻訳作業を素早く、正確に、そして簡単に管理できるよう設計されたツールが含まれています。このシステムはドイツ語の音声を検出し、それをスペイン語に変換して、洗練された字幕やナレーションを生成します。メキシコ、コロンビア、アルゼンチン、スペインなど、幅広いスペイン語ボイスから選択できます。ボイスクローン機能を使えば、話者の声の特徴を保ったまま他言語に展開できるため、ブランド、教育者、定期的に登壇するプレゼンターにとって便利です。エディターでは、ツールを切り替えることなく、タイミング、テンポ、キャプション、ナレーションを細かく調整できます。字幕は、YouTube、研修プラットフォーム、アクセシビリティ要件向けに SRT や VTT ファイルとして書き出せます。リップシンク機能により、新しいスペイン語音声が口の動きと一致し、自然な視聴体験を実現します。さらに、スペイン語を話すアバターを使ってメッセージを伝えたり、テキストから短い動画を作成したりすることもできます。

さらにローカライズが必要な場合は、 ドイツ語からポルトガル語へのビデオ翻訳ツール を使うことで、より多くの海外視聴者にリーチできます。