動画を翻訳
ドイツ語からスペイン語へ
どんなドイツ語の動画でも、わずか数分で自然なスペイン語に変換できます。HeyGen を使えば、スタジオを手配したり手作業で編集したりすることなく、スペイン語のボイスオーバー、きれいな字幕、完全ローカライズ版を生成できます。ドイツ語のファイルをアップロードしてスペイン語を選ぶだけで、HeyGen がブラウザ上で文字起こし、翻訳、吹き替え、タイミング調整まで自動で行います。世界中のスペイン語話者向けにコンテンツを素早く、しかも信頼性高くローカライズできる方法です。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
ドイツ語からスペイン語へ瞬時に変換
ドイツ語のコンテンツをスペイン語に変換するのは、驚くほど簡単でスピーディーです。私たちのツールを使えば、台本やメッセージ、フル動画まで、数分で自然なスペイン語バージョンに変換できます。滑らかなボイスオーバーや読みやすい字幕、さらには完全ローカライズされた動画も、複雑な編集なしで作成可能です。すべてブラウザ上で完結するので、素早い結果と高いクリエイティブコントロールを同時に実現できます。
スペイン語話者にリーチするシンプルな方法
スペイン語は、アメリカ合衆国、メキシコ、ラテンアメリカ、そして世界中のオンラインコミュニティで最も急速に広がっている言語のひとつです。ドイツ語の動画をスペイン語に翻訳することで、新しい視聴者にリーチし、アクセシビリティを高め、コンテンツをより理解しやすくできます。レッスン、製品デモ、チュートリアル、マーケティングコンテンツなど、どのような動画を制作していても、HeyGen を使えば、専門的な技術手順なしで、洗練されたスペイン語版を作成できるシンプルなワークフローが手に入ります。
マルチリンガルコンテンツも扱っている場合は、英語からスペイン語への動画翻訳ツールを活用して、コンテンツライブラリをさらに拡充しましょう。
ドイツ語からスペイン語へのスムーズな翻訳のためのベストプラクティス
まずはクリアなドイツ語音声を用意することで、文字起こしと翻訳の精度が向上します。翻訳の前に文字起こしを作成しておくと、誤りを減らし、テキストの編集もしやすくなります。スペイン（スペイン）やラテンアメリカなど、適切なスペイン語の方言を選ぶことで、視聴者にとってより自然な動画になります。字幕を追加するとアクセシビリティが向上し、YouTube などのプラットフォームでの視認性も高まります。動画全体で用語を統一することで、特に教育系や技術系のコンテンツにおいて、内容を分かりやすく保つことができます。書き出し前に短いクリップをプレビューしておけば、タイミングや字幕、ボイスオーバーがあらゆるデバイスで適切に再生されるか確認できます。
ドイツ語からスペイン語への翻訳に特化したHeyGenの機能
HeyGen には、翻訳作業を素早く、正確に、そして簡単に管理できるよう設計されたツールが含まれています。このシステムはドイツ語の音声を検出し、それをスペイン語に変換して、洗練された字幕やナレーションを生成します。メキシコ、コロンビア、アルゼンチン、スペインなど、幅広いスペイン語ボイスから選択できます。ボイスクローン機能を使えば、話者の声の特徴を保ったまま他言語に展開できるため、ブランド、教育者、定期的に登壇するプレゼンターにとって便利です。エディターでは、ツールを切り替えることなく、タイミング、テンポ、キャプション、ナレーションを細かく調整できます。字幕は、YouTube、研修プラットフォーム、アクセシビリティ要件向けに SRT や VTT ファイルとして書き出せます。リップシンク機能により、新しいスペイン語音声が口の動きと一致し、自然な視聴体験を実現します。さらに、スペイン語を話すアバターを使ってメッセージを伝えたり、テキストから短い動画を作成したりすることもできます。
さらにローカライズが必要な場合は、ドイツ語からポルトガル語へのビデオ翻訳ツールを使うことで、より多くの海外視聴者にリーチできます。
動画をドイツ語やスペイン語に翻訳する4つの簡単ステップ
言葉を入力するだけで、数ステップで共有可能なプロフェッショナル動画を作成できます。
動画をアップロード
MP4、MOV、または音声ファイルをアップロードしてください。HeyGen が自動的にドイツ語のオーディオトラックを検出します。
ドイツ語の文字起こしを生成
機械生成または人によるチェック済みのオプションを使って、ドイツ語の文字起こしや字幕を作成します。
スペイン語に翻訳する
文字起こしをスペイン語に翻訳し、字幕、スペイン語のボイスオーバー、またはアバターから選んでメッセージを届けましょう。
レビューとエクスポート
タイミング、リップシンク、キャプション、ナレーションを確認しましょう。素早く編集してスペイン語の動画を書き出すか、SRT または VTT 形式の字幕ファイルをダウンロードできます。
HeyGenのどこが優れているのですか？
その効果は明らかです。企業はHeyGenのビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、世界中へのリーチをスムーズに拡大できます。
動画翻訳コストを削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
ドイツ語動画からスペイン語への変換に関するよくある質問
HeyGenを使ってドイツ語の動画をスペイン語に翻訳するにはどうすればいいですか？
ドイツ語の動画をアップロードし、文字起こしを生成してスペイン語に翻訳し、字幕にするかボイスオーバーにするかを選びます。システムが自動的にタイミングを同期するため、再撮影や複雑なソフトを使うことなく、自然でそのまま公開できるスペイン語版が完成します。
HeyGenは字幕のないドイツ語の動画も翻訳できますか？
はい。このツールは、まずドイツ語の音声から直接文字起こしを行い、その後にスペイン語への翻訳を生成します。これにより、もともと字幕ファイルがなかった古い録画、ウェビナー、ソーシャルコンテンツであっても、きれいな字幕や自然なスペイン語ナレーションを作成できます。
HeyGenは、ドイツ語の動画に対してスペイン語のリップシンク吹き替えに対応していますか？
はい。プラットフォームはスペイン語のナレーションを話者の口の動きに合わせて同期させることで、自然な仕上がりを実現します。これにより、特にチュートリアル、アバタービデオ、インタビュー、マーケティング用の解説動画、リアリティが重要となるトレーニングモジュールなどで、翻訳版がより本物らしく感じられます。
異なるスペイン語の方言を選ぶことはできますか？
はい。スペイン（スペイン本国）とラテンアメリカ（中南米）スペイン語を含む、複数の方言オプションから選択できます。適切なスタイルを選ぶことで、メキシコ、コロンビア、アルゼンチン、スペイン、そしてより広いヒスパニック地域など、特定の視聴者にとって自然に感じられる翻訳動画に仕上げることができます。
ドイツ語の動画にスペイン語字幕を付けることはできますか？
はい。SRT や VTT ファイルとして書き出すことも、スペイン語のハードコード字幕を直接動画に埋め込むこともできます。これによりアクセシビリティが向上し、視聴維持率が高まり、YouTube、LMS システム、ソーシャルフィードなどのプラットフォーム全体で、多言語の視聴者があなたのメッセージを追いやすくなります。
HeyGenのドイツ語からスペイン語への翻訳精度はどのくらい高いですか？
ドイツ語の音声が明瞭で、自然な会話調であれば、高い精度が得られます。システムは自然な話し言葉向けに設計されたコンテキスト対応の翻訳モデルを使用しており、意味やトーン、話す速度、専門用語を一貫して保ちながら、流暢なスペイン語のナレーションや字幕を生成します。
HeyGen は、企業、学校、研修チームに適していますか？
はい。多くの企業や団体は、オンボーディング動画、レッスン、HRモジュール、製品デモ、社内コミュニケーションをスペイン語に翻訳しています。これにより、グローバルチームがコンテンツを明確に理解できるようになり、スペイン語話者の学習者、従業員、顧客にとってのアクセシビリティも向上します。さらに、次のツールを使えばコンテンツをすばやくローカライズできます：英語からスペイン語への動画翻訳ツール
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