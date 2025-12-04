字幕だけにするか、フルのフランス語ボイスオーバーにするかに関わらず、HeyGen なら英語の動画をローカライズされたフランス語コンテンツに変換するための一連のワークフローを提供します。文字起こしの編集、タイミングの調整、トーンの微調整、そして最終出力のプレビューまで行え、元のメッセージときちんと合っているかを確認できます。こうした細かなコントロールにより、自然で一貫性のある動画を公開することができます。