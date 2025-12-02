動画を翻訳：
ポルトガル語 からスペイン語へ
AI を使って、ポルトガル語の動画を自然で聞き取りやすいスペイン語に翻訳しましょう。スタジオや翻訳者、編集ソフトを使わずに、スペイン語のボイスオーバー、デザインされた字幕、完全ローカライズ動画を作成できます。パソコンからのアップロードはもちろん、YouTube やクラウドのリンクを貼り付けたり、Google Drive や Dropbox から直接インポートすることも可能です。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
ポルトガル語からスペイン語へ、瞬時に変換
HeyGen AI を使えば、ポルトガル語のコンテンツをスペイン語に変換する作業が、わずか数分で完了します。台本やメッセージ、フル動画まで、複雑な編集や追加ソフトなしで、自然なスペイン語バージョンに変換できます。ブラウザ上だけで、自然なスペイン語のボイスオーバー、見やすい字幕、完全にローカライズされた動画を簡単に作成できます。
YouTube 向けの視聴者に合わせてコンテンツをローカライズしている場合は、YouTube video translator ワークフローを活用して、効率的に多言語で公開しましょう。
スペイン語話者にリーチするシンプルな方法
スペイン語は、アメリカ全土や主要なオンラインプラットフォームでますます存在感を高めています。ポルトガル語の動画をスペイン語に翻訳することで、より多くの視聴者にリーチし、アクセシビリティを向上させ、コンテンツをより分かりやすくすることができます。
レッスン、マーケティング動画、製品デモ、チュートリアルなど、どのようなコンテンツを作成する場合でも、手順はシンプルです。ポルトガル語のファイルをアップロードし、スペイン語の出力を確認して、公開準備が整った完成版をエクスポートするだけです。この方法なら、制作時間を増やすことなく、コンテンツライブラリを簡単に拡充できます。
ポルトガル語からスペイン語への翻訳をスムーズに行うためのベストプラクティス
クリアなポルトガル語の音声は、より良いスペイン語の結果につながります。まずは、編集しやすく正確に調整できるよう、きれいなポルトガル語の文字起こしを作成しましょう。スペイン（本国）スペイン語、ラテンアメリカのスペイン語、あるいはニュートラルなトーンなど、視聴者に最も合ったスペイン語スタイルを選んでください。字幕を追加することでアクセシビリティが向上し、各プラットフォームでコンテンツがより適切にインデックスされるようになります。
動画全体で重要な用語を統一して使うことで分かりやすくなります。書き出し前に短いセクションをプレビューし、タイミングや字幕、音声の品質を確認しましょう。これらのステップによって、スペイン語版の動画が自然な見た目と聞こえ方になるように仕上げられます。
ポルトガル語からスペイン語への翻訳に特化した機能
このシステムはポルトガル語の音声を自動検出し、自然なスペイン語に変換して、見やすい字幕またはボイスオーバーとして出力します。地域ごとのバリエーションを含む幅広いスペイン語音声から選択できるほか、ボイスクローン機能を使って、言語が変わっても話者本人の声の特徴を保つこともできます。
内蔵エディターで、タイミングやテンポ、キャプションを一括して細かくコントロールできます。字幕は YouTube や学習プラットフォーム向けに SRT または VTT 形式で書き出せます。リップシンク機能により、スペイン語音声を口の動きに合わせてより自然に再現でき、必要に応じてスペイン語の短いクリップやローカライズした動画バージョンを作成することも可能です。
動画を4つの簡単なステップで翻訳する方法
言葉を入力するだけで、数ステップで共有可能なプロフェッショナル動画を作成できます。
動画をアップロード
MP4、MOV、または音声ファイルをアップロードしてください。システムがフランス語の音声トラックを自動的に検出します。
スペイン語の文字起こしを生成
高速な機械生成または人によるレビュー済みのオプションを使って、文字起こしや字幕を作成できます。
スペイン語に翻訳する
トランスクリプトをスペイン語に変換しましょう。字幕、スペイン語のボイスオーバー、またはスペイン語アバターから選択できます。
レビューとエクスポート
タイミング、リップシンク、キャプション、ナレーションを確認しましょう。細かな編集を行い、スペイン語版の動画を書き出すか、SRT または VTT ファイルをダウンロードしてください。
HeyGenのどこが優れているの？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストを削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
よくある質問
ポルトガル語からスペイン語への翻訳に、無料版はありますか？
はい。短いポルトガル語のクリップであれば、長尺動画や高度なツールにアップグレードする前に、無料で翻訳できます。これにより、クリエイター、教育者、企業は、有料機能にいきなり申し込むことなく、スペイン語翻訳のワークフローを試すことができます。
このツールは、スペイン語の吹き替えに対して正確なリップシンクに対応していますか？
はい。スペイン語の音声は自動的に口の動きと同期し、自然なリップシンクを実現します。これにより、チュートリアル、製品デモ、解説動画、マーケティング動画などで、話し方がスムーズで自然に感じられ、視聴体験が向上します。
翻訳された動画で、異なるスペイン語の方言を選ぶことはできますか？
はい。視聴者に合わせて、スペイン（スペイン本国）のスペイン語か、ラテンアメリカのスペイン語を選択できます。適切な方言を選ぶことで、メキシコ、コロンビア、アルゼンチン、そして米国内のスペイン語話者コミュニティなどの視聴者に対して、ナレーションを文化的に自然で正確なものにできます。
翻訳した動画で、スペイン語の方言を選ぶことはできますか？
はい。オーディエンスに応じて、スペイン（スペイン本国）のスペイン語か、ラテンアメリカのスペイン語を選択できます。適切な方言を選ぶことで、メキシコ、コロンビア、アルゼンチン、そして米国内のスペイン語話者コミュニティなどの視聴者に対して、ナレーションを文化的に自然で正確なものにすることができます。
ポルトガル語の動画を翻訳する際、スペイン語の字幕には対応していますか？
はい。YouTube、トレーニングプラットフォーム、アクセシビリティ要件向けに、スペイン語の字幕を SRT または VTT ファイルとして書き出すことができます。字幕を付けることでリーチが広がり、動画がモバイル端末や無音で再生される場合でも、メッセージを明確に伝えられます。
この翻訳ツールは MP4 や MOV などの形式に対応していますか？
はい。MP4、MOV、AVI、WebM などの一般的な形式に対応しています。これにより、ほとんどのポルトガル語の動画をそのままアップロードして、追加の変換ツールや事前準備なしでスペイン語の字幕や吹き替えを生成できます。
同じポルトガル語動画の多言語バージョンを作成できますか？
はい。同じポルトガル語の動画を、次のようなツールを使って複数の言語に展開できます：英語からスペイン語への動画翻訳ツール。これにより、一貫性のある多言語コンテンツライブラリを効率的に構築できます。
これはトレーニング、ビジネス、またはグローバルなコミュニケーション向けのコンテンツに役立ちますか？
はい。多くのチームが、より幅広いオーディエンスにリーチするために、ポルトガル語のオンボーディング動画、製品デモ、レッスンをスペイン語に翻訳しています。この方法により、グローバルチームや分散した視聴者に対して、より明確なコミュニケーションと迅速なローカライズが可能になります。
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