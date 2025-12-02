メリット

ポルトガル語からスペイン語へ、瞬時に変換

HeyGen AI を使えば、ポルトガル語のコンテンツをスペイン語に変換する作業が、わずか数分で完了します。台本やメッセージ、フル動画まで、複雑な編集や追加ソフトなしで、自然なスペイン語バージョンに変換できます。ブラウザ上だけで、自然なスペイン語のボイスオーバー、見やすい字幕、完全にローカライズされた動画を簡単に作成できます。

YouTube 向けの視聴者に合わせてコンテンツをローカライズしている場合は、 YouTube video translator ワークフローを活用して、効率的に多言語で公開しましょう。



