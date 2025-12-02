動画を翻訳
英語からウルドゥー語へ

AI を活用した動画翻訳で、ウルドゥー語の動画をわかりやすく自然な英語に変換しましょう。HeyGen を使えば、手作業での編集や従来型の吹き替え作業なしで、数分で正確な英語字幕やリアルな AI 音声吹き替えを作成できます。

YouTube動画、トレーニングコンテンツ、マーケティングキャンペーン、教育教材など、どのようなコンテンツをローカライズする場合でも、HeyGenならウルドゥー語から英語への動画翻訳を、迅速かつ高精度、そして大規模に行うことができます。

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特長

ウルドゥー語から英語へ、瞬時に変換

ウルドゥー語のコンテンツを英語に変換するのに、ほんの数分しかかかりません。このツールを使えば、台本やメッセージ、フル動画まで、複雑な編集や追加ソフトなしで自然な英語に変換できます。

ブラウザ上だけで、自然なAI音声付きの英語版動画や、きれいな英語字幕、完全にローカライズされた動画を作成できます。最初から最後まで、手順はシンプルでスピーディー、しかも柔軟に対応できます。


シンプルなウルドゥー語から英語への動画翻訳

HeyGen は、動画翻訳に特化して設計された AI 搭載ツールです。話されたウルドゥー語を、意味・トーン・文脈を保ったまま、英語の字幕や英語の音声ナレーションに変換します。

一般的なテキスト翻訳ツールとは異なり、HeyGen は実際の話し言葉を理解します。音声認識と自然言語処理を活用し、機械的で逐語的な訳ではなく、自然で聞き取りやすい英語翻訳を生成します。

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

字幕またはAI音声翻訳を選択

英語字幕は、アクセシビリティの向上と迅速なローカライズに最適です。HeyGen は、ウルドゥー語の音声を読みやすい英語キャプションに自動変換し、動画とぴったり同期させます。

字幕が最も効果的なのは次のような場合です：

ソーシャルメディア動画

教育・eラーニング向けコンテンツ

音声をオフにして視聴しているユーザー

アクセシビリティとコンプライアンスのニーズ

また、字幕ファイルをエクスポートして他のプラットフォームで使用することもできます。同じワークフローは複数の言語ペアに共通して使われます。たとえば、アラビア語の動画を英語に翻訳する場合も、ここで紹介したのと同じ手順を利用できます。

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ウルドゥー語から英語への動画翻訳の主な活用例

HeyGen は、ウルドゥー語の動画を英語に翻訳する際によく利用されています：

世界中の視聴者向けにウルドゥー語のYouTube動画を翻訳する

マーケティングおよび広告キャンペーンのローカライズ

ウルドゥー語の研修動画を英語版に変換する

教育およびeラーニングコンテンツの翻訳

企業向けおよび社内コミュニケーション

ソーシャルメディアと短尺動画のローカライズ

多くのチームは、オーディエンスのニーズに応じて、他の南アジアの言語から英語への翻訳も行っています。


AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.
仕組み

動画を4つの簡単なステップで翻訳する方法

言葉を入力するだけで、数ステップで共有可能なプロフェッショナル動画を作成できます。

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ステップ1

ウルドゥー語の動画をアップロードまたはインポート

動画ファイルをアップロードするか、YouTube URL などの動画リンクをインポートしてください。


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Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
ステップ 2

ウルドゥー語と英語を選択

ソース言語にウルドゥー語を、ターゲット言語に英語を選択してください。



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ステップ3

字幕またはAI音声を選択

視聴者やコンテンツの目的に応じて、英語字幕、AI音声翻訳、またはその両方を選択できます。


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ステップ4

生成して共有

翻訳された動画を生成し、ダウンロードするか、どこにでも公開できます。

このプロセス全体は、単体の動画でも大規模なコンテンツライブラリでも、スムーズに運用できるよう設計されています。


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HeyGenのどこが優れているのですか？

その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。

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簡単

動画翻訳コストを削減

無料

市場を即座にローカライズ

強力

1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短期間で

よくある質問

HeyGen を使ってウルドゥー語の動画を英語に翻訳するにはどうすればよいですか？

ウルドゥー語の動画をアップロードし、元の言語にウルドゥー語、ターゲット言語に英語を選択してから、字幕またはAI音声翻訳を選び、自動的に英語版の動画を生成します。逆方向の翻訳も必要な場合は、



AIはウルドゥー語の動画を正確に英語へ翻訳できますか？

はい。音声が明瞭であれば、AI は単語を一対一で置き換えるのではなく、話し方のパターンや文構造、文脈を理解することで、ウルドゥー語の動画を英語に正確に翻訳できます。



ウルドゥー語のYouTube動画を自動的に英語に翻訳できますか？

はい。HeyGen にウルドゥー語の YouTube 動画をインポートして、元の動画を手動でダウンロードしたり編集したりすることなく、英語の字幕や AI 音声翻訳を生成できます。


AIはウルドゥー語の動画に英語の字幕と音声吹き替えを付けることはできますか？

HeyGen はウルドゥー語の動画に対して、英語字幕と AI 音声吹き替えの両方に対応しており、視聴者層やコンテンツの種類に応じて最適な形式を選択できます。



AI音声翻訳は英語字幕よりも優れていますか？

英語字幕はアクセシビリティの向上や素早い公開に最適ですが、AI音声翻訳は、視聴者が字幕を読まずに自然な形で視聴できるため、エンゲージメント向上により効果的です。



この翻訳ツールは MP4 や MOV などの形式に対応していますか？

はい。MP4、MOV、AVI、WebM を含むほとんどの形式に対応しています。これにより、ほぼあらゆるウルドゥー語の動画をアップロードして、追加の変換ツールや余分な準備作業を行うことなく、正確なスペイン語字幕や吹き替えを生成できます。


ビジネスや研修用コンテンツに、ウルドゥー語から英語への動画翻訳を利用できますか？

はい。多くの企業が、英語を話すオーディエンスに効果的にリーチするために、オンボーディング、トレーニング、マーケティング、社内コミュニケーションでウルドゥー語から英語への動画翻訳を活用しています。もしあなたもヒンディー語の動画を英語に翻訳している場合は、そのページはこちらです：


動画を175以上の言語に翻訳

Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。

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