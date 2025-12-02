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英語からウルドゥー語へ

AI を活用した動画翻訳で、ウルドゥー語の動画をわかりやすく自然な英語に変換しましょう。HeyGen を使えば、手作業での編集や従来型の吹き替え作業なしで、数分で正確な英語字幕やリアルな AI 音声吹き替えを作成できます。

YouTube動画、トレーニングコンテンツ、マーケティングキャンペーン、教育教材など、どのようなコンテンツをローカライズする場合でも、HeyGenならウルドゥー語から英語への動画翻訳を、迅速かつ高精度、そして大規模に行うことができます。