動画を翻訳

アラビア語から英語へ

AI を活用した動画翻訳で、アラビア語の動画を自然で分かりやすい英語に翻訳しましょう。HeyGen を使えば、面倒な手作業編集や従来の吹き替え費用なしで、数分で英語字幕を追加したり、リアルな AI 音声による吹き替えを行うことができます。

YouTube動画、トレーニングコンテンツ、マーケティングキャンペーン、教育教材など、どのような動画を翻訳する場合でも、HeyGen を使えばアラビア語から英語への動画翻訳を高速かつ高精度、そして大規模に行うことができます。