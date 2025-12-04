動画を翻訳
英語からポルトガル語へ
英語の動画を、わずか数分で自然なポルトガル語動画に変換できます。HeyGen を使えば、字幕の作成、ポルトガル語のボイスオーバー生成、さらには翻訳者を雇ったり複雑なソフトを使ったりすることなく、英語動画を完全にローカライズすることが可能です。すべてブラウザ上で動作するため、ブラジル、ポルトガル、アメリカ合衆国をはじめとする、ポルトガル語話者のオーディエンスにシンプルかつ効率的にリーチできます。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでもキャンセル可能
英語からポルトガル語へ、スムーズに変換
HeyGenなら、翻訳プロセスを簡単に管理できます。字幕や書き起こしはもちろん、タイミング・トーン・発音を細かくコントロールしながら、ポルトガル語のフルボイスオーバーまで作成できます。チュートリアル、トレーニング動画、製品デモ、ソーシャルコンテンツ、社内向け動画など、どのようなコンテンツを制作していても、制作ワークフローを変えることなくローカライズが可能です。翻訳されたコンテンツは、ポルトガル語話者の視聴者にとって、正確で洗練され、自然な仕上がりになります。
さらに他の言語にも対応したい場合は、HeyGen English to Spanish Translatorを活用して、多言語コンテンツライブラリを拡充することもできます。
英語の動画をポルトガル語に翻訳するシンプルな方法
最新の翻訳ツールを使えば、話された英語を正確にポルトガル語の字幕やナレーションに変換できます。HeyGen はその中核となるワークフローを一括して管理します。英語音声を文字起こしし、ポルトガル語に翻訳し、字幕またはナレーションを生成し、すべてを動画のタイミングにぴったり合わせます。これにより、最終的な動画はさまざまなプラットフォームでスムーズで見やすい仕上がりになります。
ポルトガル語の音声と字幕
HeyGen を使えば、字幕やナレーションをすばやく作成できます。字幕を生成したり、ポルトガル語のナレーショントラックを作成したり、さまざまな声のオプションから選択し、読みやすさを高めるために字幕の書式を調整することができます。視聴者は、字幕を読むのが好きな人もナレーションを聞くのが好きな人も、翻訳されたコンテンツを簡単に追うことができます。
英語からポルトガル語への翻訳は誰にとって役立つのか
コンテンツクリエイターは、YouTube、TikTok、Instagram などのプラットフォームでオーディエンスを拡大するために、英語動画のポルトガル語版を公開できます。教育者や eラーニングチームは、ポルトガル語話者の学生向けにレッスンやチュートリアルを翻訳できます。企業やマーケティングチームは、オンボーディングコンテンツ、研修資料、製品紹介動画、プロモーション動画をローカライズできます。代理店は手作業での編集管理なしに翻訳業務をスケールでき、トレーナーやコーチはポルトガル語を話すチーム向けにセッション内容を効率的に最適化できます。
動画をアップロード
英語の動画をアップロードするか、YouTube、Googleドライブ、またはDropboxからインポートしてください。音声がクリアであるほど、ポルトガル語への翻訳精度が高くなります。
元の動画をアップロード
まず、翻訳と吹き替えのベースとなる、元の言語で撮影された鮮明で高画質な動画をアップロードしてください。これは、AI翻訳で最高の結果を得るために非常に重要です。
ポルトガル語を選択
ソース言語に英語を、ターゲット言語にポルトガル語を選択してください。字幕、書き起こし、またはフル吹き替えのどれにするかを選びましょう。
翻訳を生成
HeyGen は英語の音声を文字起こしし、そのスクリプトを翻訳して、ポルトガル語の字幕またはナレーション音声を作成します。仕上げる前に、すべてをプレビューして編集できます。
編集して書き出す
タイミングを調整し、字幕を微調整し、ポルトガル語の音声を切り替えたり、スクリプトを更新したりできます。ポルトガル語の動画や字幕ファイル、トランスクリプトをエクスポートしましょう。
HeyGenのどこが優れているのですか？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画を、数週間や数か月ではなく短時間で
英語動画からポルトガル語への変換に関するよくある質問
英語の動画をオンラインでポルトガル語に翻訳するにはどうすればいいですか？
英語の動画をアップロードし、ターゲット言語としてポルトガル語を選ぶだけで、HeyGen が自動的に字幕またはナレーション音声を生成します。システムが文字起こし、翻訳、タイミング調整、プレビューまで処理するため、正確で公開準備の整ったバージョンをすばやく仕上げることができます。
英語の動画にポルトガル語の字幕を直接追加できますか？
はい。ポルトガル語の字幕を生成し、内容を確認して行分けや表示タイミングを調整し、SRT または VTT 形式で書き出すことができます。このワークフローによりタイミングの整合性が保たれ、ボイスオーバーではなくテキストベースの翻訳を好む視聴者にとっても、わかりやすい字幕を提供できます。
HeyGenの英語からポルトガル語への翻訳精度はどのくらい高いですか？
元の音声が明瞭で、自然な話し方で収録されている場合、高い精度が得られます。HeyGen の AI モデルは、トーンや意味、文構造に重点を置くことで、ポルトガル語の字幕やボイスオーバーを自然で一貫性のある仕上がりにします。最終版を書き出す前に、すべての内容を編集できます。
YouTube動画をポルトガル語に翻訳できますか？
はい。YouTube のリンクを貼り付けるだけで、AI が自動的に文字起こし・翻訳を行い、ポルトガル語の字幕またはボイスオーバーを生成します。タイミングも自動で同期されるため、ダウンロードやプラグイン、追加の編集作業なしで、完成度の高い動画を作成できます。
書き出す前に、翻訳されたポルトガル語版をプレビューできますか？
もちろん可能です。書き起こされた字幕を確認し、言い回しを調整したり、タイミングを修正したり、書き出し前にポルトガル語の音声を変更したりできます。これにより、最終版が元のトーンに合致し、ポルトガル語話者の視聴者にとって自然な視聴体験を提供できます。
英語の動画をポルトガル語に翻訳するには、ソフトウェアが必要ですか？
ソフトウェアのインストールは一切不要です。すべてブラウザ上で動作するため、動画のアップロード、字幕やナレーションの生成、タイミングの編集、そして洗練されたポルトガル語コンテンツの書き出しまで、すべてインストールなしで行えます。これにより、ワークフローは軽快で使いやすいまま維持されます。
HeyGen を初めて使う場合、英語の動画翻訳はどのように始めればよいですか？
無料アカウントを作成し、英語の動画をアップロードして、ターゲット言語としてポルトガル語を選択すれば、すぐに始められます。シンプルなワークフローに沿って、翻訳・レビュー・書き出しまでスムーズに進められます。今すぐこちらからアカウントを作成してください。
ポルトガル語翻訳と一緒に使えるクリエイティブツールはありますか？
はい。ローカライズした動画に季節感やテーマ性のあるビジュアルを加えることで、翻訳コンテンツをより魅力的に見せることができます。たとえば、Santa Video Makerでは、楽しく華やかなカスタマイズオプションを利用できます。
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