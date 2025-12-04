HeyGen を使えば、字幕やナレーションをすばやく作成できます。字幕を生成したり、ポルトガル語のナレーショントラックを作成したり、さまざまな声のオプションから選択し、読みやすさを高めるために字幕の書式を調整することができます。視聴者は、字幕を読むのが好きな人もナレーションを聞くのが好きな人も、翻訳されたコンテンツを簡単に追うことができます。



