英語の動画を自然なヒンディー語に変換するのは、もっと簡単であるべきです。HeyGen を使えば、ヒンディー語の字幕を生成し、ヒンディー語のボイスオーバーを作成し、英語の動画を数分で完全にローカライズできます。ヒンディー語を話す視聴者にリーチし、世界最大級のコンテンツ市場のひとつへ参入し、外部委託や複雑な編集ツールに頼ることなく動画を再活用できます。
英語の動画をヒンディー語に翻訳する
どんな英語の動画でも、簡単な翻訳ツールで自然で分かりやすいヒンディー語にスムーズに変換できます。元の意味やトーン、表現を保ちながら、高品質な字幕やボイスオーバーを提供します。面倒な手作業での翻訳や複雑な編集をせずに、ヒンディー語話者の視聴者とつながりたいクリエイター、教育者、企業に最適です。
自然なリップシンクによる超リアルな翻訳のために動画をアップロード
英語の動画を、簡単に流暢なヒンディー語に変換しましょう
HeyGen を使えば、自然なヒンディー語の音声と柔軟な編集ツールで、動画の翻訳・吹き替え・ローカライズを数分で行えます。
AIを使って英語からヒンディー語への動画翻訳をシンプルにする
AI によって、多言語翻訳はこれまでより速く、かつ一貫性のあるものになります。HeyGen は英語の音声を自動でテキスト化し、それをヒンディー語に翻訳したうえで、元のタイミングにぴったり合った字幕やヒンディー語のボイスオーバーを生成します。これにより、意味・トーン・話すペースがそのまま保たれ、ヒンディー語版でもネイティブ視聴者にとって自然で本物らしく感じられるコンテンツになります。
高度なヒンディー語ボイスオーバーと字幕コントロール
HeyGen は、英語の動画を自然でプロフェッショナルな仕上がりでヒンディー語に翻訳するための高度なツールを提供します。表現力がありリアルに聞こえる高品質なヒンディー語のAI音声を選択でき、正確なヒンディー語字幕を生成して、書き出し前に読みやすくなるよう編集やスタイル調整を行い、SRT または VTT 形式でエクスポートできます。ヒンディー語版でも元の話者と同じ声の個性を保ちたい場合は、ボイスクローン機能を使って、その話し方やトーンをヒンディー語で再現できます。また、字幕のタイミングを細かく調整したり、ヒンディー語音声をシーンに合わせて配置したり、テンポを整えたり、セリフの同期を取ることで、完成度が高く一貫性のある視聴体験を実現できます。
英語からヒンディー語への動画翻訳のための多目的ツール
必要な機能はすべて1つのプラットフォームに統合されています。正確な文字起こしの作成、英語からヒンディー語への翻訳、字幕の作成、ヒンディー語のボイスオーバーのブラッシュアップ、ボイスクローンの生成、ブランド用語の修正、発音の調整、タイミングの微調整、そしてヒンディー語のリップシンク吹き替えの生成まで行えます。これにより、英語コンテンツを素早くローカライズし、すべての動画アセットで一貫した品質を維持することができます。
複数言語のプロジェクトを管理している場合、HeyGen のドイツ語からヒンディー語への翻訳ツールは地域展開にも対応しています。
英語の動画を日本語に翻訳する必要があるのはどんな人か
ヒンディー語話者の視聴者にリーチしたいコンテンツ制作者、レッスンやチュートリアルを翻訳する教育者、研修やオンボーディング資料をローカライズする企業、説明動画・広告・商品紹介動画をヒンディー語向けに適応させるマーケター、大量の英語コンテンツを翻訳する代理店、英語モジュールのヒンディー語版を制作するeラーニングチーム
HeyGen を使えば、インド全土や世界中のヒンディー語話者コミュニティの視聴者に響くヒンディー語版コンテンツを作成できます。
動画をヒンディー語に翻訳する4つの簡単なステップ
言葉を入力するだけで、共有しやすいプロフェッショナルな動画を、わずか数ステップで作成できます。
動画をアップロード
英語の動画をアップロードするか、YouTube、Googleドライブ、Dropbox、またはお使いのデバイスからインポートしてください。音声がクリアであるほど、日本語への翻訳精度とタイミングが向上します。
ヒンディー語を選択
ターゲット言語としてヒンディー語を選び、字幕、書き起こし、またはヒンディー語でのフル吹き替えのどれを希望するかを選択してください。
AI音声と字幕
英語の音声からヒンディー語の字幕やヒンディー語のボイスオーバーを生成できます。エディター内で内容を確認し、細かく修正しましょう。
編集と書き出し
タイミングや話し方のスタイル、字幕デザインを細かく調整し、ヒンディー語の動画・書き起こし・字幕ファイルとして書き出しましょう。
英語の動画をAIでヒンディー語に翻訳：高速・高精度・かんたん
AI翻訳を使えば、品質を安定させたまま、プロジェクトをより早く完了できます。短い納期で、正確な字幕、自然なヒンディー語音声、聞き取りやすい発音、複数のボイスオプションを利用できます。1本の動画でも数百本の動画でも、HeyGenなら品質を落とさずにワークフローをスケールさせることができます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
週単位や月単位ではなく、動画ごとに
英語からヒンディー語への動画翻訳に関するよくある質問
英語からヒンディー語への動画翻訳はどのように行われますか？
英語の音声はまず文字起こしされ、その後、文脈を理解するAIモデルによって、話し方のトーンや話速を保った自然なヒンディー語に変換されます。最後に、システムが字幕または音声と同期したヒンディー語のボイスオーバーを生成し、ローカライズされた動画が分かりやすく正確で、すぐに公開できる状態になるよう支援します。
英語の動画をヒンディー語に翻訳するにはどうすればいいですか？
英語の動画をアップロードし、ターゲット言語としてヒンディー語を選び、字幕・文字起こし・フル吹き替えのいずれを行うかを指定するだけです。あとはAIが自動的にすべてを処理し、わずか数分で完成度の高いヒンディー語版を作成してくれます。
翻訳されたヒンディー語の動画をダウンロードする前にプレビューできますか？
はい、書き出す前にエディター内で字幕、ボイスオーバーのタイミング、発音を確認できます。これにより、ヒンディー語への翻訳が自然に聞こえ、シーンのテンポに合い、元の英語コンテンツの意味を的確に反映していることを確かめられます。
英語の動画にヒンディー語の字幕を付けることはできますか？
はい、正確なヒンディー語字幕を作成し、SRT や VTT ファイルとして書き出したり、動画に直接埋め込んだりできます。これにより、画面上の字幕に大きく依存している視聴者がいるプラットフォームでも、あなたのコンテンツを常にアクセスしやすい状態に保つことができます。
フル動画を生成せずに、ヒンディー語のテキストだけをエクスポートできますか？
はい、ヒンディー語の書き起こしや字幕ファイルを個別にエクスポートできます。これは、ドキュメントやトレーニング資料でテキストを再利用したり、字幕を動画に焼き込むのではなく、独立したファイルとしてアップロードする必要があるプラットフォームで利用したりするのに役立ちます。
字幕は元の英語のタイミングと一致したままになりますか？
はい、字幕は英語音声の進行に自動的に合わせて表示されます。また、話すスピードが速い場合や技術的な解説を含む動画などでは、読みやすさと同期精度を高めるために、手動でタイミングを調整することもできます。
英語からヒンディー語への翻訳には、どの動画形式をアップロードできますか？
MP4、MOV、AVI をアップロードしたり、YouTube リンクをそのままインポートしたりできます。これらの形式なら、AI が音声をきれいに処理し、会話部分を正確に抽出して、追加の変換ツールを使わずに正確なヒンディー語の字幕やボイスオーバーを生成できます。
英語からヒンディー語への翻訳には、通常どのくらい時間がかかりますか？
ほとんどの翻訳は数分以内に完了します。AI が文字起こし、翻訳、タイミング調整を自動で行うためです。動画が大きい場合や長い場合は少し時間がかかりますが、それでも従来の手作業によるローカライズ方法より、はるかに速く一貫したワークフローを実現できます。
動画を175以上の言語に翻訳
