動画を翻訳

英語から日本語へ

クリエイター、教育関係者、企業向けに設計されたAI搭載の動画翻訳ソリューションで、英語の動画を自然で聞き取りやすい日本語に翻訳しましょう。英語の動画をアップロードするだけで、高精度な日本語字幕や音声吹き替えを自動生成し、スタジオや手作業の編集、複雑なツールなしで、数分で完成度の高い動画を書き出せます。

YouTube動画、オンライン講座、ビジネスプレゼンテーションなど、どのようなコンテンツを翻訳する場合でも、このワークフローを使えば、意味やトーン、文化的なニュアンスを保ったまま、日本語話者のオーディエンスに効果的に届けることができます。