動画を翻訳
英語から日本語へ
クリエイター、教育関係者、企業向けに設計されたAI搭載の動画翻訳ソリューションで、英語の動画を自然で聞き取りやすい日本語に翻訳しましょう。英語の動画をアップロードするだけで、高精度な日本語字幕や音声吹き替えを自動生成し、スタジオや手作業の編集、複雑なツールなしで、数分で完成度の高い動画を書き出せます。
YouTube動画、オンライン講座、ビジネスプレゼンテーションなど、どのようなコンテンツを翻訳する場合でも、このワークフローを使えば、意味やトーン、文化的なニュアンスを保ったまま、日本語話者のオーディエンスに効果的に届けることができます。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
英語から日本語へ瞬時に変換
従来の動画翻訳には数日かかり、複数の業者が関わることも少なくありません。このAI主導のワークフローなら、そのすべての工程を数分にまで短縮できます。
翻訳者や声優、編集者との調整なしで、英語の動画を自動的に日本語へ翻訳できます。すべてを一つの場所で完結できるため、継続的な配信がしやすくなり、動画ライブラリを効率的に拡大できます。
日本のオーディエンスに届けるシンプルな方法
日本語は、世界の教育、エンターテインメント、ビジネスにおいて価値の高い言語です。英語の動画を日本語に翻訳することで、リーチを拡大し、アクセシビリティを向上させ、さまざまなプラットフォームでのエンゲージメントを高めることができます。
この方法は、次のようなケースで特に効果的です。
YouTubeクリエイターやコンテンツ配信者
教育者およびオンラインコース制作者
マーケティングおよびプロダクトチーム
企業研修および社内コミュニケーション
多くのグローバル企業はこれを英語からスペイン語への動画翻訳と組み合わせることで、1つのコンテンツワークフローから複数の海外市場に対応しています。
英語から日本語への動画翻訳におけるベストプラクティス
最良の結果を得るには、まず雑音の少ない、明瞭な英語音声を用意してください。翻訳する前に英語の書き起こしを確認し、文脈や用語が正確であることを必ずチェックしましょう。
アクセシビリティを最優先する場合は日本語字幕を、視聴体験を完全にローカライズしたい場合は日本語吹き替えを選びましょう。公開前には必ず最終出力をプレビューし、タイミング、トーン、読みやすさを確認してください。
英日翻訳のために設計された機能
このソリューションは、実際の現場で求められる動画ローカライズのニーズに対応するよう設計されています。
自動英語音声認識
英語から日本語への動画翻訳
SRT・VTT・TXT形式で書き出せる日本語字幕
字幕のスタイル設定とタイミング調整
日本語のボイスオーバーと吹き替えオプション
複数の日本語ボイススタイルと声質
複数の動画で一貫した声質を維持
自然な再生を実現するリップシンク対応
MP4、MOV、AVI、WebM 形式に対応
HeyGen AI を使えば、文字起こし、翻訳、書き出しまでを、ひとつのスムーズなワークフローで完結できます。
英語の動画を日本語動画に翻訳する4つの簡単ステップ
言葉を入力するだけで、数ステップで共有可能なプロフェッショナル動画を作成できます。
英語の動画をアップロード
英語の動画ファイルをアップロードするか、動画のURLを使ってインポートしてください。システムが話されている英語を自動検出し、文字起こしの準備を行います。
英語の文字起こしを生成
あなたの動画は高度な音声認識技術で文字起こしされます。翻訳の前に、固有名詞や専門用語、言い回しなどを確認して編集できます。
英語を日本語に翻訳する
英語の文字起こしを自然な日本語に変換します。最終的な出力形式をお選びください
レビューしてエクスポート
タイミング、リップシンク、キャプション、ナレーションを確認しましょう。細かな編集を行い、スペイン語版の動画を書き出すか、SRT または VTT ファイルをダウンロードします。
HeyGenのどこが優れているのですか？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
よくある質問
英語の動画を日本語に翻訳するにはどうすればいいですか？
ファイルをアップロードし、英語の文字起こしを作成して日本語に翻訳し、タイミングと同期が正確な字幕またはボイスオーバーとして書き出すことで、英語の動画を日本語に翻訳できます。
英語の動画を日本語にオンラインで無料翻訳できますか？
はい、短い英語の動画クリップであれば、オンラインで無料翻訳して字幕の正確さや音声の品質をテストしてから、より長い動画や高度な機能を利用するためにアップグレードすることができます。
このツールは日本語の字幕に対応していますか？
はい、YouTube、オンライン講座、アクセシビリティ要件への準拠に適した標準的な形式で、正確な日本語字幕を生成して書き出すことができます。
動画をほかの言語にも翻訳できますか？
はい、多くのチームが英語の動画を複数の言語に翻訳しており、ポルトガル語から英語への動画翻訳といったワークフローも含めて、世界中の視聴者に一貫した品質で届けています。
これはビジネス、教育、またはトレーニング用の動画に役立ちますか？
はい、多くの組織がこのソリューションを活用し、英語のオンボーディング、トレーニング、マーケティング、および社内コミュニケーション用の動画を、国際的なチーム向けに日本語へ翻訳しています。
この翻訳ツールは MP4 や MOV などの形式に対応していますか？
はい。MP4、MOV、AVI、WebM を含むほとんどの形式に対応しています。これにより、ほぼあらゆるフランス語の動画をアップロードして、別途変換ツールを用意したり、余分な準備作業を行ったりすることなく、正確なスペイン語の字幕や吹き替えを生成できます。
英語から日本語への翻訳では、どの動画形式がサポートされていますか？
MP4、MOV、AVI、WebM など、一般的な形式のほとんどに対応しているため、ファイルを変換せずに英語の動画を翻訳できます。
これはトレーニング、ビジネス、またはグローバルなコミュニケーション向けのコンテンツに役立ちますか？
はい。多くのチームが、フランス語のオンボーディング動画、製品デモ、レッスンを、より多くの視聴者に届けるためにスペイン語へ翻訳しています。今後、多言語での制作を拡大する予定がある場合は、こちらからアカウントを作成できます。これにより、よりスムーズなコラボレーションと、ローカライズ作業の高速化が可能になります。
175以上の言語に動画を翻訳
Avatar IV を使えば、どんな写真でも、極めてリアルな声と動きで命を吹き込めます。