動画を翻訳
日本語から英語へ
HeyGen AI を使って、日本語の動画を自然でわかりやすい英語に翻訳しましょう。正確な英語字幕や滑らかな英語ナレーション、さらには完全ローカライズされた動画まで、スタジオや手作業の文字起こし、複雑な編集ツールなしで作成できます。動画をアップロードして英語を選ぶだけで、数分で結果が得られます。
このソリューションは、クリエイター、企業、教育者、そしてチームが、日本語コンテンツ本来の意味や意図を保ちながら、英語を話すオーディエンスに対して明確にコミュニケーションしたい場合に最適なものです。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
数分で日本語から英語へ変換
HeyGen AI を使えば、日本語の動画コンテンツを英語に変換する作業が、スピーディーかつシンプルになります。話し言葉のセリフや台本、フル動画まで、ブラウザ上でそのまま翻訳可能です。技術的な設定は一切不要で、英語字幕や英語ナレーション、完全ローカライズされた動画を生成できます。
英語でコンテンツを作成していて、日本の視聴者向けにローカライズしたい場合は、英語から日本語への動画翻訳のワークフローをご利用いただけます。
英語圏のオーディエンスにリーチするシンプルな方法
英語は、アメリカをはじめとする世界中のプラットフォームや国際的なビジネス市場で広く使われています。日本語の動画を英語に翻訳することで、リーチを拡大し、アクセシビリティを向上させ、コンテンツをより分かりやすくすることができます。
チュートリアル、トレーニング資料、製品デモ、マーケティング動画など、どのようなコンテンツを公開する場合でも、手順はシンプルです。日本語の動画をアップロードし、英語版の出力を確認してから、配信にそのまま使える洗練されたバージョンとして書き出すだけです。
AIで日本語動画を英語に翻訳
このAI搭載の動画翻訳ツールは、日本語の音声を自動検出して文字起こしを行い、自然で流暢な英語へと変換します。元のタイミングや話し方に合わせた英語字幕、キャプション、またはボイスオーバーを選択できます。字幕のフォーマットは、エクスポート前にブランドや配信プラットフォームの要件に合わせて調整可能です。
動画をさらに多くの言語に翻訳するには、AI Video Translation Tool を活用することで、多言語コンテンツを効率的に拡大できます。
スムーズな日英翻訳のためのベストプラクティス
日本語音声がクリアであるほど、英語での変換結果は良くなります。まずはノイズの少ないきれいな文字起こしを用意することで、編集がしやすくなり、精度も向上します。ターゲットとなる視聴者に合わせて、ニュートラル、プロフェッショナル、カジュアルなど、最適な英語のボイススタイルを選びましょう。字幕を付けることでアクセシビリティが向上し、各プラットフォームがあなたのコンテンツをより正確に理解できるようになります。
書き出す前に、短いセクションをプレビューして、タイミング、字幕、音声の品質を確認しましょう。
日本語の動画を英語の動画に翻訳する4つの簡単ステップ
いくつかのステップで、あなたの言葉から共有しやすいプロフェッショナルな動画を作成しましょう。
動画をアップロード
動画ファイルをアップロードするか、対応しているリンクを貼り付けてください。MP4、MOV、AVI、WebM などの一般的な形式に対応しています。
アップロードして文字起こし
HeyGen AI は日本語の音声を自動的にテキストに変換します。翻訳前に、文字起こし内容を確認・編集して、わかりやすさを確保できます。
英語に翻訳
文字起こしは、文脈やトーン、自然な言い回しに配慮しながら英語に翻訳されます。
確認してエクスポート
タイミング、リップシンク、キャプション、ナレーションを確認し、細かな編集を加えてスペイン語版の動画をエクスポートするか、SRT または VTT ファイルをダウンロードしましょう。
HeyGenのどこが優れているの？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく
よくあるご質問
日本語の動画を英語に翻訳するにはどうすればいいですか？
日本語の動画を英語に翻訳するには、動画をアップロードし、日本語の文字起こしを生成してから、それを英語に変換します。その後、タイミングや位置合わせが自動で処理された英語字幕や英語音声をエクスポートできます。
日本語から英語への動画翻訳に、無料プランはありますか？
はい、短い日本語の動画クリップは、無料で英語に翻訳できます。これにより、クリエイター、教育者、チームは、長尺の動画や高度な機能にアップグレードする前に、字幕の品質や英語音声の出力をテストすることができます。
このツールは英語の吹き替えで正確なリップシンクに対応していますか？
はい、英語の音声は口の動きと同期しており、自然なリップシンクを実現します。これにより、チュートリアル、製品デモ、マーケティング動画などの話し言葉を含む動画コンテンツにおける視聴体験が向上します。
動画を書き出す前に、英語の文字起こしを編集できますか？
はい、字幕やボイスオーバーを書き出す前に、英語の書き起こし内容を確認・編集できます。これにより、元の日本語コンテンツを正確に反映したスペル、名前、専門用語、言い回しを確保できます。
日本語の動画を翻訳する際、英語字幕には対応していますか？
はい、日本語から英語への動画翻訳の際に、英語字幕は自動的に生成されます。字幕は編集でき、YouTube や研修システムなどのプラットフォームで公開するために SRT または VTT ファイルとして書き出すことができます。
英語翻訳に最も適した日本語動画の種類は何ですか？
チュートリアル、トレーニングレッスン、インタビュー、製品デモ、教育コンテンツなど、話し声がはっきりしている動画が最も高品質に翻訳されます。音声がクリアであるほど、より正確な英語字幕とボイスオーバーを生成できます。
同じ日本語の動画から、別の言語バージョンを作成できますか？
はい、日本語の動画をアップロードすれば、複数の言語に翻訳できます。これにより、元の動画を再アップロードしたり作り直したりすることなく、他の市場へ展開することが可能になります。
日本語から英語への動画翻訳は、ビジネスや研修用コンテンツにも適していますか？
はい、多くの組織が研修、オンボーディング、マーケティング、そしてグローバルなコミュニケーションのために、日本語の動画を英語に翻訳しています。英語の字幕やボイスオーバーを付けることで、国際的なチーム間でも内容を明確かつ一貫して伝えることができます。
、こちらからアカウントを作成できます。これにより、よりスムーズなコラボレーションと迅速なローカライズ業務が可能になります。
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