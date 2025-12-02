動画を翻訳

日本語から英語へ

HeyGen AI を使って、日本語の動画を自然でわかりやすい英語に翻訳しましょう。正確な英語字幕や滑らかな英語ナレーション、さらには完全ローカライズされた動画まで、スタジオや手作業の文字起こし、複雑な編集ツールなしで作成できます。動画をアップロードして英語を選ぶだけで、数分で結果が得られます。

このソリューションは、クリエイター、企業、教育者、そしてチームが、日本語コンテンツ本来の意味や意図を保ちながら、英語を話すオーディエンスに対して明確にコミュニケーションしたい場合に最適なものです。