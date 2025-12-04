ドイツ語話者は、正確な言い回しと自然な話し方を重視します。HeyGen は、あなたの英語コンテンツの意味を損なうことなく、ドイツ語として自然に聞こえるように最適化します。トレーニング教材、レッスン、マーケティング動画など、どのようなコンテンツを作成する場合でも、翻訳版はより理解しやすく、視聴者を惹きつけるものになります。

多言語展開のために、HeyGen の英語からフランス語への翻訳ツールも同じ効率的なワークフローを採用しています