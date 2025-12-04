動画を翻訳
英語からドイツ語へ
英語の動画を、わかりやすく自然なドイツ語動画に数分で変換できます。ファイルをアップロードするか、YouTubeリンクを貼り付けるだけで、字幕や書き起こし、流暢なドイツ語のボイスオーバーを作成できます。編集の経験や特別なソフトは一切不要。すべてオンラインで完結し、ドイツ語話者向けにコンテンツを確実にローカライズすることができます。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
数分で英語からドイツ語へ変換
HeyGen を使えば、英語の動画を、追加のソフトや編集作業なしで、自然で分かりやすいドイツ語動画に簡単に変換できます。動画をアップロードしてドイツ語を選ぶだけで、タイミング・スタイル・トーンを細かくコントロールしながら、数分で字幕や自然な音声吹き替えを作成できます。
スムーズで明瞭な翻訳でドイツ語圏の視聴者にリーチしましょう
英語の動画をドイツ語に翻訳することで、視聴者は言語の壁を感じることなくあなたのメッセージを理解できるようになります。ドイツ、オーストリア、スイスの視聴者は、特にチュートリアル、レッスン、製品解説のようなコンテンツを母国語で視聴することを好みます。分かりやすい翻訳は理解度を高め、視聴時間を伸ばし、あなたが意図したトーンのままメッセージを届けることに役立ちます。
ネイティブに感じられるドイツ語版を作成する
ドイツ語話者は、正確な言い回しと自然な話し方を重視します。HeyGen は、あなたの英語コンテンツの意味を損なうことなく、ドイツ語として自然に聞こえるように最適化します。トレーニング教材、レッスン、マーケティング動画など、どのようなコンテンツを作成する場合でも、翻訳版はより理解しやすく、視聴者を惹きつけるものになります。
多言語展開のために、HeyGen の英語からフランス語への翻訳ツールも同じ効率的なワークフローを採用しています
動画をアップロードして今すぐ始めましょう
お使いのデバイスから動画をアップロードするか、YouTubeリンクを貼り付けて素早く処理できます。Google Drive や Dropbox からインポートすることも可能です。HeyGen は長時間の録画、一般的な形式、高音質の音声に対応しています。アップロード後、「英語からドイツ語」を選択し、字幕かドイツ語のボイスオーバーを指定してください。
4つの簡単なステップで動画をヒンディー語に翻訳する方法
あなたの言葉から、共有しやすいプロフェッショナルな動画を、わずか数ステップで作成できます。
動画をアップロード
お使いのデバイスから動画を選択するか、YouTube、Googleドライブ、Dropboxから直接インポートしてください。システムが音声を解析し、翻訳の準備を行います。
英語からドイツ語を選択
ソース言語に英語、ターゲット言語にドイツ語を選択してください。そのうえで、字幕、書き起こし、またはドイツ語でのフルボイスオーバーのいずれを作成したいかを選びましょう。
字幕またはボイスオーバーを生成
HeyGen はあなたの音声を処理してテキスト化し、わかりやすいドイツ語版を作成します。字幕とボイスオーバーは自動的にタイミングが調整されるため、すべてがぴったり同期した状態に保たれます。
確認してダウンロード
書き出す前に、タイミングや文言、字幕のスタイルを細かく調整できます。ワークフローに合った形式で、翻訳済みの動画や字幕ファイルをダウンロードしましょう。
HeyGenのどこが優れているのですか？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストを削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
英語動画からドイツ語動画への変換に関するよくある質問
英語の動画をドイツ語に翻訳するにはどうすればいいですか？
動画をアップロードし、ソース言語に英語、ターゲット言語にドイツ語を選択して、字幕にするかボイスオーバーにするかを指定するだけです。システムが自動的に自然なドイツ語版を生成し、タイミングを元の動画に合わせたまま、書き出し前に最終調整ができるようになっています。
ドイツ語視聴者向けの翻訳は正確ですか？
音声がクリアであれば精度は高くなります。これは、AIモデルが一語一句の対応ではなく、トーンや話す速さ、文脈を重視して処理しているためです。ドイツ語版をより自然で正確な表現にするために、エディター内で重要な用語や言い回しを微調整することもできます。
ドイツ語の動画を英語に翻訳し直すことはできますか？
はい。翻訳機能は双方向に対応しており、ドイツ語の動画を英語の字幕やボイスオーバーに変換することができます。これにより、多言語チームでも、トレーニング、マーケティング、教育コンテンツなどの複数言語版を、最小限の手作業で一貫した形に制作できます。
HeyGenはYouTubeリンクから直接翻訳できますか？
はい。YouTube のリンクを貼り付けると、システムが音声を抽出して文字起こしを行い、流暢なドイツ語版を自動生成します。YouTube クリエイターとのワークフローでは、YouTube Video Translatorを使うことで、同様の機能を複数言語に柔軟に対応させることができます。
書き出す前に、ドイツ語の字幕を編集したりタイミングを調整したりできますか？
もちろん可能です。ダウンロード前に、文法の修正、言い回しの調整、タイミングの微調整、字幕の見た目のカスタマイズを行えます。最終的なMP4、SRT、またはVTTを書き出す前に調整しておくことで、ドイツ語字幕がブランドのトーンに合い、あらゆるプラットフォームで読みやすく保たれます。
動画を翻訳すると画質は落ちますか？
いいえ。更新されるのは音声レイヤーと字幕レイヤーだけです。書き出される動画はアップロード時と同じ解像度のままなので、YouTube、研修システム、埋め込み型のウェブサイトプレーヤーなどで、ドイツ語視聴者にも鮮明な画質を保てます。
複数のドイツ語ボイスでの吹き替えは可能ですか？
はい。さまざまな話し方のスタイルを表現した、複数の自然なドイツ語ボイスから選択できます。多言語展開を行う場合は、 English to French Translator を利用することで、追加の市場向けに動画をローカライズする際にも同様のアプローチを取ることができます。
長い動画も翻訳できますか？
はい、長時間の録画にも対応しています。
英語からドイツ語への翻訳には通常どのくらい時間がかかりますか？
ほとんどの動画は、文字起こし、翻訳、タイミング調整、音声生成をシステムが自動化しているため、数分で処理されます。録画時間が長く、音声がクリアであるほど、手動での調整がほとんど不要な、より高速で一貫したドイツ語の結果が得られる傾向があります。
175以上の言語に動画を翻訳
Avatar IV を使えば、どんな写真でも、極めてリアルな声と動きで命を吹き込めます。