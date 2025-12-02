動画を翻訳
スペイン語から英語へ
HeyGen AI を使って、スペイン語の動画を自然でわかりやすい英語に翻訳しましょう。正確な英語字幕や滑らかな英語ナレーション、完全ローカライズされた英語版動画を、スタジオや手動での文字起こし、編集ソフトなしで作成できます。動画をアップロードして英語を選ぶだけで、数分で結果が得られます。
このツールは、コンテンツを分かりやすくプロフェッショナルなままに保ちながら、英語圏の視聴者に素早くリーチしたいクリエイター、企業、教育者、そしてチームのために作られています。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
スペイン語から英語へ瞬時に変換
HeyGen AI を使えば、スペイン語コンテンツを英語に変換するのに数分しかかかりません。ブラウザ上で、台本や話し言葉の音声、フル動画を自然な英語に変換できます。技術的な設定なしで、きれいな字幕やプロ品質のボイスオーバー、完全なローカライズ動画まで生成できます。
このプロセスは高速で直感的であり、アップロードからエクスポートまでを完全にコントロールできるよう設計されています。
英語圏のオーディエンスに届けるシンプルな方法
英語は、世界中のプラットフォームやアメリカ合衆国で最も広く使われている言語であり続けています。スペイン語の動画を英語に翻訳することで、より多くの視聴者にリーチでき、アクセシビリティが向上し、コンテンツをより分かりやすく伝えられます。
トレーニング資料、マーケティング動画、チュートリアル、製品デモなど、どのようなコンテンツを作成する場合でも、ワークフローはシンプルなままです。スペイン語のファイルをアップロードし、英語の出力を確認して、公開にそのまま使える完成版をエクスポートするだけです。
スムーズなスペイン語から英語への翻訳のためのベストプラクティス
クリアなスペイン語音声を使うと、英語への変換結果がより良くなります。まずはきれいな文字起こしデータを用意しておくことで、その後の編集が簡単かつ正確になります。視聴者に合った英語のボイススタイルを選びましょう。ニュートラル、プロフェッショナル、会話調など、目的に合わせて使い分けられます。字幕を付けることでアクセシビリティが向上し、各プラットフォームがあなたのコンテンツをより正しく理解できるようになります。
書き出す前に、短いセクションをプレビューして、タイミング、字幕、音声の品質を確認しましょう。
スペイン語から英語への翻訳に特化した機能
HeyGen AI は、スペイン語の音声を自然な英語に自動変換し、きれいな字幕またはボイスオーバーを生成します。さまざまな英語音声から選択できるほか、ボイスクローン機能を使って、話者本人の声の特徴を他の言語でも維持することができます。
内蔵エディターを使えば、テンポやタイミング、キャプションを一括で細かく調整できます。字幕は YouTube や研修プラットフォーム向けに SRT または VTT 形式で書き出せます。リップシンク機能により、英語音声と口の動きが自然に合うように調整され、必要に応じてローカライズされたクリップも作成できます。
AIを使ってスペイン語の動画を英語に翻訳する方法
このAI動画翻訳ツールは、スペイン語の音声を自動検出して文字起こしを行い、自然で流暢な英語に変換します。元のタイミングや話し方に合わせた英語字幕、キャプション、またはボイスオーバーを選択できます。字幕のスタイルは、エクスポート前にブランドや配信プラットフォームの要件に合わせて調整できます。
複数の言語で自然なボイスオーバーが必要な場合は、スケーラブルな多言語ナレーションを実現するために、AI Dubbing（AI吹き替え）もご検討ください。
動画を選択
動画ファイルをアップロードするか、リンクを貼り付けてください。動画はお使いのデバイスまたはクラウドストレージから追加できます。MP4、MOV、AVI、WebM などの一般的な形式に対応しています。
アップロードして文字起こし
HeyGen AI はスペイン語の音声を自動的にテキストに変換します。翻訳する前に、文字起こし内容を確認・編集して精度を高めることができます。
英語に翻訳
文字起こしは、文脈やトーン、自然な言い回しに配慮して英語に翻訳されます。
レビューとエクスポート
英語の結果をプレビューし、必要に応じて字幕をカスタマイズしてから、SRT や VTT などの形式で動画または字幕ファイルをエクスポートできます。
HeyGenのどこが優れているのですか？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストを削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
よくある質問
スペイン語の動画を英語に翻訳するにはどうすればいいですか？
スペイン語の動画を英語に翻訳するには、ファイルをアップロードし、スペイン語の文字起こしを生成して英語に変換し、字幕またはナレーションとして書き出します。システムがタイミングと同期を自動で調整するため、仕上がった動画は自然な仕上がりになり、そのまま公開できます。
スペイン語から英語への翻訳に、無料版はありますか？
はい。アップグレード前でも、短いスペイン語のクリップなら無料で翻訳できます。これにより、クリエイター、教育者、チームは、有料プランに申し込む前に英語翻訳のワークフローを試すことができます。
このツールは英語の吹き替えで正確なリップシンクに対応していますか？
はい。英語の音声は自動的に口の動きと同期し、自然なリップシンクを実現します。これにより、チュートリアル、解説動画、製品デモ、マーケティング動画などの視聴体験が向上します。
書き出す前に英語の文字起こしを編集できますか？
はい。字幕やボイスオーバーを書き出す前に、英語の書き起こし内容を確認・編集できます。これにより、名前や専門用語、言い回しが、あなたの意図するメッセージに合致するように調整できます。
スペイン語の動画を翻訳する際、英語の字幕に対応していますか？
はい。英語の字幕は、YouTube、トレーニングプラットフォーム、アクセシビリティ要件向けに、SRT または VTT ファイルとして書き出すことができます。音声なしで動画が再生される場合でも、字幕を付けることでリーチを拡大できます。
同じスペイン語動画の多言語バージョンを作成できますか？
はい。同じスペイン語の動画を、次のようなツールを使って他の言語にも展開できます：ドイツ語から英語への動画翻訳ツール。これにより、多言語コンテンツを効率的にスケールしやすくなります。
これはトレーニング、ビジネス、またはグローバルなコミュニケーション向けのコンテンツに役立ちますか？
はい。多くのチームが、より明確なコミュニケーションを実現するために、スペイン語のオンボーディング動画、レッスン、製品デモを英語に翻訳しています。もし他の地域向けに英語コンテンツをローカライズしている場合は、英語からドイツ語への動画翻訳ツールを活用することで、さらにリーチを広げることができます。
動画を175以上の言語に翻訳
Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。