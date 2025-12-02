動画を翻訳

スペイン語から英語へ

HeyGen AI を使って、スペイン語の動画を自然でわかりやすい英語に翻訳しましょう。正確な英語字幕や滑らかな英語ナレーション、完全ローカライズされた英語版動画を、スタジオや手動での文字起こし、編集ソフトなしで作成できます。動画をアップロードして英語を選ぶだけで、数分で結果が得られます。

このツールは、コンテンツを分かりやすくプロフェッショナルなままに保ちながら、英語圏の視聴者に素早くリーチしたいクリエイター、企業、教育者、そしてチームのために作られています。