動画を翻訳

ベンガル語から英語へ

HeyGen AI を使って、ベンガル語の動画を自然で分かりやすい英語に翻訳しましょう。動画をアップロードして正確な文字起こしを生成し、それを英語の字幕やキャプション、あるいはどこにでも公開できる翻訳済み動画に変換できます。

HeyGen AI は、クリエイター、教育者、チームが、面倒な文字起こしや複雑な編集を行うことなく、ベンガル語コンテンツを英語話者向けに届けられるよう支援します。すべてブラウザ上で完結し、最終的な仕上がりは常にあなたのコントロール下にあります。