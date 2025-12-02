動画を翻訳
イタリア語からヘブライ語へ
HeyGen AI を使って、英語の動画を自然で分かりやすいヘブライ語に翻訳しましょう。動画をアップロードすると、システムが話されている英語を理解し、ヘブライ語の字幕やヘブライ語音声、どこでも再利用できる完全翻訳版の動画へと変換します。
YouTube動画、オンラインコース、インタビュー、マーケティング動画、製品デモ、社内トレーニングなどに最適です。すべてブラウザ上で動作し、ソフトウェアのインストールは一切不要です。
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AIで動画をヘブライ語に翻訳
HeyGen はテキストだけでなく、動画のために設計されています。動画内の英語音声を聞き取り、文字起こしに変換したうえで、その文字起こしを元の意味や自然な流れを保ったままヘブライ語に翻訳します。
もしあなたの目的がヘブライ語でのボイス置き換えであれば、このワークフローをAI 吹き替えと組み合わせることで、視聴者は読むのではなく聞いて楽しめます。
英語の動画をヘブライ語字幕に翻訳
字幕は、コンテンツをローカライズする最も手早い方法であることがよくあります。元の英語音声はそのままにして、視聴者が読めるヘブライ語のテキストを追加します。
HeyGenは、公開によく使用される字幕の書き出し形式をサポートしています。例：
SRT字幕ファイル
VTT字幕ファイル
YouTube に動画を公開している場合は、HeyGen の YouTube 動画翻訳 ワークフローを使って、字幕の作成と公開を効率化できます。
英語の動画をヘブライ語に翻訳・吹き替えする方法
あなたの視聴者が読むよりも「聞く」ことを好むのであれば、吹き替えのほうがより良い体験になります。字幕だけにするのではなく、元の動画のテンポに合ったヘブライ語の音声を作成できます。
これは次のような場合に役立ちます：
トレーニングおよびオンボーディング用動画
製品ウォークスルー
マーケティング広告
教育用レッスン
より幅広いコンテンツライブラリも他の言語に翻訳する場合は、同じワークフローを使って次のようなページにも対応できます：英語からアラビア語:
なぜ動画をヘブライ語に翻訳するべきなのか？
英語の動画をヘブライ語に翻訳することで、新しいコンテンツを一から作成することなく、新たな視聴者層にリーチできます。
主なメリット：
ヘブライ語のコンテンツを好むより多くの人々にリーチしましょう
イスラエルおよびヘブライ語圏の市場へ事業を拡大しましょう
多言語チームや多様なオーディエンスのアクセシビリティを向上させましょう
1本の英語動画を複数のローカライズ版に変換して、コンテンツを再利用しましょう
英語の動画をヘブライ語に翻訳する4つの簡単ステップ
英語からヘブライ語への動画翻訳が初めてでも、HeyGen を使えば、プロセスをシンプルかつ再現しやすい形で行えます。
動画をアップロード
英語の動画ファイル（MP4 など一般的な形式に対応）をアップロードするか、対応しているリンクを貼り付けてください。音声が明瞭であるほど、文字起こしと最終的なギリシャ語の精度が向上します。
英語の文字起こしを生成
音声認識技術は、話された英語を自動的に文字起こししたテキストに変換します。
英語をヘブライ語に翻訳する
文字起こしは、文の構造と意味を保つように学習されたコンテキスト対応の機械学習モデルを用いてヘブライ語に翻訳されます。
レビューと書き出し
結果をプレビューし、必要に応じて編集してから、最終的な動画または字幕ファイルをエクスポートします。
HeyGenのどこが優れているのですか？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
よくある質問
英語の動画をヘブライ語に翻訳するにはどうすればよいですか？
動画をアップロードし、ソース言語に英語、ターゲット言語にヘブライ語を選択して翻訳を開始してください。出力内容を確認したら、ヘブライ語の字幕をエクスポートするか、翻訳されたスクリプトを音声用に再利用できます。
HeyGenはヘブライ語のボイスオーバーや吹き替えを作成できますか？
はい。動画をヘブライ語に翻訳し、その翻訳されたスクリプトを使って音声を差し替えることができます（AI吹き替え）：
英語のYouTube動画をヘブライ語に翻訳できますか？
はい。ヘブライ語の字幕をSRTまたはVTT形式で書き出し、YouTube Studio にアップロードしてください。YouTube への公開作業をもっと効率化したい場合は、YouTube動画翻訳ツールをご利用ください。
他の言語にも翻訳できますか？
はい。同じワークフローで多くの言語ペアに対応しています。たとえば、英語の動画をアラビア語に翻訳することもできます。こちらをご覧ください：
ヘブライ語の吹き替えは字幕よりも優れていますか？
最適な方法は、視聴者層と配信プラットフォームによって異なります。字幕は表示が早く、特にSNSやYouTubeでは手軽に利用できます。一方、吹き替えは、文字を読むより音声で楽しみたい視聴者にとって、より没入感のある視聴体験を提供します。
英語の音声を差し替える予定がある場合は、HeyGen のAI 吹き替えツールを使って、自然なヘブライ語音声を生成してください。
動画を175以上の言語に翻訳
Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。