動画を翻訳

イタリア語からヘブライ語へ

HeyGen AI を使って、英語の動画を自然で分かりやすいヘブライ語に翻訳しましょう。動画をアップロードすると、システムが話されている英語を理解し、ヘブライ語の字幕やヘブライ語音声、どこでも再利用できる完全翻訳版の動画へと変換します。



YouTube動画、オンラインコース、インタビュー、マーケティング動画、製品デモ、社内トレーニングなどに最適です。すべてブラウザ上で動作し、ソフトウェアのインストールは一切不要です。



