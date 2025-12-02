動画を翻訳：
ヒンディー語から英語へ
数ステップでヒンディー語の動画を、自然で分かりやすい英語に翻訳できます。複雑な編集や手作業での吹き替えなしで、英語字幕や英語音声の翻訳を追加しましょう。
HeyGen は、クリエイター、教育者、そして企業がヒンディー語の動画コンテンツを英語に変換し、より幅広い世界中の視聴者に届けられるよう支援します。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
ヒンディー語から英語への動画翻訳をもっと簡単に
HeyGen は、動画内で話されるヒンディー語を、元の意味や流れを保ったまま英語に翻訳するために作られています。
単語ごとの直訳ではなく、文全体と文脈に基づいて翻訳することで、視聴者にとって分かりやすく自然な英語訳を生成します。同じワークフローは、アラビア語から英語への動画翻訳などの他の言語ページにも使われており、複数の言語を一元管理しやすくなっています。
字幕または音声翻訳を選択
英語字幕は、素早い翻訳とアクセシビリティを重視する場合に最適な選択肢です。字幕があれば、音声をオフにして視聴していても、視聴者は動画の内容を理解しやすくなります。
おすすめの用途：
・ソーシャルメディア動画
・学習およびトレーニング用コンテンツ
・アクセシビリティのニーズ
字幕ファイルは、他のプラットフォーム向けにもエクスポートできます。
実際のヒンディー語利用のために設計
ヒンディー語の動画には、日常的な表現や複数の言語が混ざった話し方、自然な話し言葉のスタイルがよく含まれます。HeyGen はこうした特徴に対応できるよう設計されているため、翻訳が正確で、かつ分かりやすく感じられます。
サポート内容：
・標準的なヒンディー語の音声
・デーヴァナーガリー文字
・一般的なヒングリッシュの用法
・英語での明確な文構造
重視するのは直訳ではなく、意味と分かりやすさです。
ヒンディー語から英語への動画翻訳の主な活用事例
HeyGen は一般的に次の用途で利用されています：
・ヒンディー語のYouTube動画を世界中の視聴者向けに翻訳すること
・マーケティングおよび広告コンテンツのローカライズ
・トレーニングおよびオンボーディング動画の変換
• 教育用動画やオンライン講座の翻訳
・社内コミュニケーション
・ソーシャルメディアや短尺動画コンテンツ
南アジアの言語を扱うチームは、これをよく組み合わせて利用し、 ウルドゥー語から英語への翻訳 も同時に行うことが多くあります。
ヒンディー語の動画を英語に翻訳する方法
言葉を入力するだけで、数ステップで共有可能なプロフェッショナル動画を作成できます。
動画をアップロード
MP4、MOV、または音声ファイルをアップロードしてください。システムが自動的にヒンディー語の音声トラックを検出します。
フランス語の文字起こしを生成
動画内で話されているヒンディー語は、自動的にテキストに変換されます。
英語に翻訳
ヒンディー語の書き起こしを、自然な英語に翻訳します。
レビューとエクスポート
結果をプレビューし、必要に応じて微調整を行ってから、英語の動画を書き出します。
この手順は、短いクリップにも長尺の動画にも効果的に機能します。
HeyGen の優れている点は？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
よくある質問
ヒンディー語の動画を英語に翻訳するにはどうすればいいですか？
ヒンディー語の動画をアップロードし、文字起こしを生成して英語に翻訳し、最後に動画を書き出す前に字幕か音声翻訳のどちらかを選択してください。
ヒンディー語の動画を正確に英語へ翻訳できますか？
はい。音声が明瞭であれば、話し言葉のヒンディー語は、文全体と文脈に注目することで、正確に英語へ翻訳できます。
ヒンディー語のYouTube動画を英語に翻訳できますか？
はい。ヒンディー語のYouTube動画のリンクを貼り付けるだけで、動画をダウンロードせずに英語の字幕や音声翻訳を生成できます。
音声翻訳は字幕よりも優れていますか？
字幕はアクセシビリティの向上と素早い公開に適しています。視聴者が読むよりも聞くことを好む場合は、音声翻訳のほうが効果的です。
ヒンディー語から英語への動画翻訳にはどのくらい時間がかかりますか？
ほとんどの動画は、動画の長さと選択した出力形式にもよりますが、数分以内に翻訳されます。
この翻訳ツールは MP4 や MOV などの形式に対応していますか？
はい。MP4、MOV、AVI、WebM を含むほとんどの形式に対応しています。これにより、ほぼあらゆるフランス語の動画をアップロードして、別途変換ツールや追加の準備作業を行うことなく、正確なスペイン語の字幕や吹き替えを生成できます。
これはビジネスや研修用の動画にも使えますか？
はい。多くのチームが、トレーニング、教育、マーケティング、社内コミュニケーションのために、ヒンディー語から英語への動画翻訳を利用しています。関連する言語ニーズについては、英語からヒンディー語への翻訳もご利用いただけます。
これはトレーニング、ビジネス、またはグローバルなコミュニケーション向けのコンテンツに役立ちますか？
はい。多くのチームが、フランス語のオンボーディング動画、製品デモ、レッスンを、より幅広い視聴者に届けるためにスペイン語へ翻訳しています。多言語での制作を拡大する予定がある場合は、こちらでアカウントを作成できます。これにより、よりスムーズなコラボレーションと、迅速なローカライズのワークフローが可能になります。
動画を175以上の言語に翻訳
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