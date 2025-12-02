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ヒンディー語から英語へ

数ステップでヒンディー語の動画を、自然で分かりやすい英語に翻訳できます。複雑な編集や手作業での吹き替えなしで、英語字幕や英語音声の翻訳を追加しましょう。

HeyGen は、クリエイター、教育者、そして企業がヒンディー語の動画コンテンツを英語に変換し、より幅広い世界中の視聴者に届けられるよう支援します。