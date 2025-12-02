動画を翻訳
スペイン語からポルトガル語へ
スペイン語の動画を、わずか数分で自然で分かりやすいイタリア語に翻訳できます。この動画翻訳ツールを使えば、イタリア語の字幕やボイスオーバー、完全にローカライズされた動画を簡単に作成できます。さらに、スペイン語の動画を、わずか数分で自然で分かりやすいポルトガル語に翻訳することも可能です。この動画翻訳ソリューションを使えば、ポルトガル語の字幕やボイスオーバー、完全ローカライズ動画を、手作業での編集や複雑なワークフローなしで作成できます。
スペイン語の動画をアップロードし、ポルトガル語を選ぶだけで、すべての作業をブラウザ上で完結できます。文字起こし、翻訳、吹き替え、タイミング調整、字幕ファイルまで、ひとつのスムーズなワークフローで受け取れます。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
スペイン語からポルトガル語へ、瞬時に変換
スペイン語の動画コンテンツをポルトガル語に翻訳するのに、ほんの数分しかかかりません。手作業での編集や専門的な技術なしで、フル動画、レッスン、マーケティングメッセージをそのまま変換できます。
ポルトガル語の字幕をきれいに作成し、自然なボイスオーバーや、最初から最後まで完全にローカライズされた動画まで、すべてを一つの場所で完結できます。
ポルトガル語話者のオーディエンスにリーチするシンプルな方法
ポルトガル語は、ブラジルやポルトガルをはじめ、世界各地のコミュニティで広く話されています。スペイン語の動画をポルトガル語に翻訳することで、リーチを拡大し、アクセシビリティを向上させ、新たなオーディエンスにコンテンツを届けることができます。
英語圏向けにもコンテンツをローカライズしている場合は、スペイン語から英語への動画翻訳のようなツールを使うことで、同じ動画を地域ごとに効率よく再利用できます。
スムーズなスペイン語からポルトガル語への翻訳のためのベストプラクティス
クリアなスペイン語音声は、より質の高い文字起こしと、より正確なポルトガル語翻訳につながります。まずは文字起こし内容を確認し、編集を簡単かつ正確に行えるようにしましょう。
視聴者に合うように、ブラジルポルトガル語かヨーロッパポルトガル語かを慎重に選びましょう。字幕は読みやすいように簡潔に保ち、書き出す前に短いクリップをプレビューして、タイミングやキャプション、音声の明瞭さを確認してください。
スペイン語からポルトガル語への動画翻訳のための特化機能
このシステムはスペイン語の音声を自動検出し、字幕またはナレーション付きで自然なポルトガル語に変換します。プロフェッショナルな用途に最適化された、自然で聞き取りやすいポルトガル語音声をお選びいただけます。
内蔵エディターを使えば、タイミングやペース、キャプションを自在にコントロールできます。字幕は、YouTube、研修プラットフォーム、アクセシビリティ対応のために、SRT または VTT 形式で書き出せます。
リップシンク機能により、ポルトガル語の音声が口の動きと正確に同期し、自然な視聴体験を実現します。ソーシャルプラットフォームに動画を公開するクリエイターにとって、このワークフローは、YouTube 動画翻訳ツールと組み合わせることで、スペイン語の動画をポルトガル語話者向けにローカライズするのに最適です。
AIを使ってスペイン語の動画をポルトガル語に翻訳する方法
このAI動画翻訳ツールは、スペイン語の音声を自動検出して文字起こしを行い、自然な英語に変換します。英語の字幕、キャプション、または元のタイミングとトーンに合わせたボイスオーバーから選択できます。
スペイン語の動画をアップロード
スペイン語の動画または音声ファイルをアップロードしてください。システムが自動的にスペイン語の音声を検出し、手動での設定なしに文字起こしの準備を行います。
スペイン語の文字起こしを生成
自動文字起こしを使って、タイムコード付きのスペイン語の書き起こしを作成します。翻訳前に書き起こしを確認・編集して、名前や専門用語、言い回しなどを修正できるため、最終的な精度が向上します。
スペイン語をポルトガル語に翻訳する
スペイン語の文字起こしを、自然なポルトガル語に変換します。ポルトガル語の字幕、ポルトガル語のボイスオーバー、またはその両方から選択できます。視聴者に合わせて、ブラジルポルトガル語かヨーロッパポルトガル語を選べます。
レビューと書き出し
タイミング、字幕、リップシンク、音声をプレビューし、最終調整を行ってから、イタリア語の動画を書き出すか、SRT または VTT 形式で字幕ファイルをダウンロードします。
HeyGenのどこが優れているのですか？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
よくある質問
スペイン語の動画をポルトガル語に正確に翻訳するにはどうすればよいですか？
スペイン語の動画をアップロードし、文字起こしを生成して丁寧に確認し、ポルトガル語に翻訳してから、字幕やボイスオーバーを書き出す前にタイミングをプレビューしてください。アライメントはシステムが自動的に処理します。
ブラジルポルトガル語とヨーロッパポルトガル語を選ぶことはできますか？
はい。ターゲットとする視聴者に応じて、ブラジルポルトガル語とヨーロッパポルトガル語を選択できます。これにより、発音・語彙・話し方のトーンが自然で、その地域に適したものになります。
スペイン語の動画にポルトガル語の字幕を追加できますか？
はい。スペイン語の動画からポルトガル語の字幕を生成し、SRT または VTT ファイルとして書き出すことも、動画に直接焼き付けることもできます。
このツールはポルトガル語のボイスオーバーや吹き替えに対応していますか？
はい。AIダビングを使えばポルトガル語のボイスオーバーを作成できます。自然な音声を生成し、元のスペイン語音声のタイミングにも高い精度で合わせることができます。詳しくはAIダビングについてはこちらをご覧ください。
スペイン語のYouTube動画をポルトガル語に翻訳できますか？
はい。スペイン語のYouTube動画を、字幕をエクスポートするか吹き替え版を作成することでポルトガル語に翻訳できます。その際には、YouTube動画翻訳ツールのワークフローを使用します。
スペイン語からポルトガル語への動画翻訳は無料ですか？
短いスペイン語の動画なら、長尺動画や高度な機能にアップグレードする前に、無料でポルトガル語に翻訳できます。まず品質を試してから、本格的に導入するかどうかを判断できます。
同じスペイン語の動画から、別の言語バージョンも作成できますか？
はい。スペイン語の動画をアップロードすると、英語からポルトガル語などの追加の言語バージョンを、ファイルを再アップロードすることなく作成して再利用できます。
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