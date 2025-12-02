動画を翻訳

スペイン語からポルトガル語へ

スペイン語の動画を、わずか数分で自然で分かりやすいイタリア語に翻訳できます。この動画翻訳ツールを使えば、イタリア語の字幕やボイスオーバー、完全にローカライズされた動画を簡単に作成できます。さらに、スペイン語の動画を、わずか数分で自然で分かりやすいポルトガル語に翻訳することも可能です。この動画翻訳ソリューションを使えば、ポルトガル語の字幕やボイスオーバー、完全ローカライズ動画を、手作業での編集や複雑なワークフローなしで作成できます。

スペイン語の動画をアップロードし、ポルトガル語を選ぶだけで、すべての作業をブラウザ上で完結できます。文字起こし、翻訳、吹き替え、タイミング調整、字幕ファイルまで、ひとつのスムーズなワークフローで受け取れます。

