動画を翻訳
英語からスペイン語（メキシコ）へ
英語の動画を、わずか数分で自然なメキシコ向けスペイン語動画に変換できます。HeyGen を使えば、字幕の作成、メキシコ向けスペイン語のボイスオーバー生成、さらには翻訳者を雇ったり複雑なソフトを使ったりすることなく、英語動画を完全にローカライズすることが可能です。すべてブラウザ上で動作するため、ブラジル、ポルトガル、アメリカ合衆国をはじめとする、メキシコ向けスペイン語話者のオーディエンスに、シンプルかつ効率的にリーチできます。
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英語からメキシコ向けスペイン語へ、スムーズに変換
HeyGen を使えば、翻訳プロセスを簡単に管理できます。字幕や書き起こしはもちろん、タイミング・トーン・発音を細かくコントロールしながら、スペイン語（メキシコ）のフルボイスオーバーも作成できます。チュートリアル、トレーニング動画、製品デモ、ソーシャルコンテンツ、社内向け動画など、どのようなコンテンツを制作していても、制作ワークフローを変えることなくメッセージをローカライズ可能です。翻訳されたコンテンツは、スペイン語（メキシコ）話者の視聴者にとって、正確で洗練され、自然な仕上がりになります。
さらに他の言語にも対応したい場合は、HeyGen の英語からスペイン語への翻訳ツールも活用して、多言語コンテンツのライブラリを拡充できます。
英語の動画をメキシコ向けスペイン語に簡単に翻訳する方法
最新の翻訳ツールを使えば、話し言葉の英語を正確にメキシコ向けスペイン語の字幕やナレーションに変換できます。HeyGen はその中核となるワークフローを自動で処理します。英語音声を文字起こしし、それをメキシコ向けスペイン語に翻訳し、字幕またはナレーションを生成し、すべてを動画のタイミングに合わせてくれます。これにより、最終的な動画はさまざまなプラットフォームでスムーズで見やすい仕上がりになります。
スペイン語（メキシコ）音声と字幕
HeyGen を使えば、字幕やナレーションをすばやく作成できます。字幕を生成したり、スペイン語（メキシコ）のナレーショントラックを作成したり、さまざまな声のオプションから選択し、読みやすくなるように字幕の書式を調整することも可能です。視聴者は、字幕を読むのが好きな人もナレーションを聞くのが好きな人も、翻訳されたコンテンツをスムーズに追うことができます。
英語からスペイン語（メキシコ）への翻訳は誰に役立つのか
コンテンツクリエイターは、YouTube、TikTok、Instagram などのプラットフォーム向けに英語動画のメキシコ向けスペイン語版を公開し、オーディエンスを拡大できます。教育者や eラーニングチームは、メキシコ向けスペイン語を話す学習者向けにレッスンやチュートリアルを翻訳できます。企業やマーケティングチームは、オンボーディングコンテンツ、トレーニング資料、製品動画、プロモーション動画をローカライズできます。代理店は手作業での編集管理なしに翻訳業務をスケールでき、トレーナーやコーチはメキシコ向けスペイン語を話すチーム向けにセッションを効率的に最適化できます。
動画をアップロード
英語の動画をアップロードするか、YouTube、Googleドライブ、Dropboxからインポートしてください。音声がクリアであるほど、スペイン語（メキシコ）の翻訳精度が高くなります。
元の動画をアップロード
まず、翻訳と吹き替えのベースとなる、元の言語で撮影された鮮明で高画質な動画をアップロードしてください。これは、AI翻訳で最高の結果を得るために非常に重要です。
スペイン語（メキシコ）を選択
ソース言語に英語を、ターゲット言語にスペイン語（メキシコ）を選択してください。字幕、書き起こし、フル吹き替えのどれにするかを選びましょう。
翻訳を生成
HeyGen は英語の音声を文字起こしし、そのスクリプトを翻訳して、字幕やスペイン語（メキシコ）のナレーション音声を作成します。最終決定の前に、すべてをプレビューして編集できます。
編集して書き出す
タイミングを調整し、字幕を微調整し、スペイン語（メキシコ）の音声を切り替えたり、スクリプトを更新したりできます。スペイン語（メキシコ）の動画や字幕ファイル、トランスクリプトをエクスポートしましょう。
HeyGenのどこが優れているのですか？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく
英語動画からメキシコ向けスペイン語への変換に関するよくある質問
英語の動画をオンラインでメキシコ向けスペイン語に翻訳するにはどうすればいいですか？
英語の動画をアップロードし、ターゲット言語としてスペイン語（メキシコ）を選ぶだけで、HeyGen が自動的に字幕またはナレーション音声を生成します。システムが文字起こし、翻訳、タイミング調整、プレビューまで行うため、正確で公開準備のできたバージョンをすばやく仕上げることができます。
英語の動画に、メキシコ向けスペイン語の字幕を直接追加できますか？
はい。スペイン語（メキシコ）の字幕を生成し、内容を確認して行分けや表示タイミングを調整し、SRT または VTT 形式で書き出すことができます。このワークフローによりタイミングの整合性が保たれ、ボイスオーバーではなくテキストベースの翻訳を好む視聴者にも、わかりやすく届けることができます。
HeyGenの英語からスペイン語（メキシコ）への翻訳精度はどのくらい高いですか？
元の音声が明瞭で、自然な話し方であれば、高い精度が期待できます。HeyGen の AI モデルは、トーンや意味、文構造に重点を置いて処理するため、スペイン語（メキシコ）の字幕やボイスオーバーも自然で一貫性のある仕上がりになります。書き出し前に、最終版の内容はすべて編集できます。
YouTube動画をメキシコ向けのスペイン語に翻訳できますか？
はい。YouTube のリンクを貼り付けるだけで、AI が自動的に文字起こし・翻訳を行い、字幕やスペイン語（メキシコ）のボイスオーバーを生成します。タイミングは自動で同期されるため、ダウンロードやプラグイン、追加の編集作業なしで、完成度の高い動画を作成できます。
エクスポートする前に、翻訳されたスペイン語（メキシコ）版をプレビューできますか？
もちろん可能です。書き起こされた字幕を確認し、言い回しを調整したり、タイミングを修正したり、書き出し前にスペイン語（メキシコ）の音声を変更したりできます。これにより、最終版が元のトーンに合致し、スペイン語（メキシコ）を話す視聴者にとって自然な視聴体験を提供できます。
英語の動画をメキシコ向けスペイン語に翻訳するには、ソフトウェアが必要ですか？
ソフトウェアのインストールは一切不要です。すべてブラウザ上で動作するため、動画のアップロード、字幕やナレーションの生成、タイミングの編集、そして完成したメキシコ向けスペイン語コンテンツの書き出しまで、すべてインストールなしで行えます。これにより、ワークフローは軽快で使いやすいまま保たれます。
HeyGen を初めて使う場合、英語の動画翻訳はどのように始めればよいですか？
無料アカウントを作成し、英語の動画をアップロードして、ターゲット言語としてスペイン語（メキシコ）を選択すれば、すぐに始められます。シンプルなワークフローに沿って、翻訳、レビュー、書き出しまでスムーズに進められます。まずはこちらからアカウントを作成してください。
メキシコ向けスペイン語翻訳と一緒に使えるクリエイティブツールはありますか？
はい。ローカライズした動画に季節感やテーマ性のあるビジュアルを加えることで、翻訳コンテンツをより魅力的に演出できます。たとえば、Santa Video Makerを使えば、楽しく華やかなカスタマイズオプションを利用できます。
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