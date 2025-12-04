動画を翻訳
英語からポーランド語へ
英語の動画を、わずか数分で自然なポーランド語動画に変換できます。HeyGen を使えば、字幕の作成、ポーランド語のボイスオーバー生成、さらには翻訳者を雇ったり複雑なソフトを使ったりすることなく、英語動画を完全にローカライズすることが可能です。すべてブラウザ上で動作するため、ブラジル、ポルトガル、アメリカ合衆国など、ポーランド語話者のいるさまざまな地域に、シンプルかつ効率的にリーチできます。
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英語からポーランド語へ、スムーズに変換
HeyGen を使えば、翻訳プロセスを簡単に管理できます。字幕や書き起こしはもちろん、タイミング・トーン・発音を細かくコントロールしながら、ポーランド語のフルボイスオーバーまで作成できます。チュートリアル、トレーニング動画、製品デモ、ソーシャルコンテンツ、社内向け動画など、どのようなコンテンツでも、制作ワークフローを変えることなくローカライズが可能です。翻訳されたコンテンツは、ポーランド語話者にとって正確で、洗練され、自然な仕上がりになります。
さらに他の言語にも対応したい場合は、HeyGen の英語からスペイン語への翻訳ツールも活用して、多言語コンテンツのライブラリを拡充できます。
英語の動画をポーランド語に簡単に翻訳する方法
最新の翻訳ツールを使えば、話された英語を正確にポーランド語の字幕やナレーションに変換できます。HeyGen はその中核となるワークフローを一括して管理します。英語の音声を書き起こし、ポーランド語に翻訳し、字幕またはナレーションを生成し、すべてを動画のタイミングに合わせてくれます。これにより、最終的な動画はさまざまなプラットフォームでスムーズで見やすい仕上がりになります。
ポーランド語の音声と字幕
HeyGen を使えば、字幕やナレーションをすばやく作成できます。字幕を生成したり、ポーランド語のナレーショントラックを作成したり、さまざまな声のオプションから選択し、読みやすさを高めるために字幕の書式を調整することができます。視聴者は、字幕を読むのが好きな人もナレーションを聞くのが好きな人も、翻訳されたコンテンツを簡単に追うことができます。
英語からポーランド語への翻訳は誰にとって役立つのか
コンテンツ制作者は、YouTube、TikTok、Instagram などのプラットフォームでオーディエンスを拡大するために、英語動画のポーランド語版を公開できます。教育者や eラーニングチームは、ポーランド語話者の学生向けに授業やチュートリアルを翻訳できます。企業やマーケティングチームは、オンボーディングコンテンツ、研修資料、製品動画、プロモーション動画をローカライズできます。代理店は手作業での編集管理なしに翻訳業務を拡大でき、トレーナーやコーチはポーランド語を話すチーム向けにセッションを効率的に最適化できます。
動画をアップロード
英語の動画をアップロードするか、YouTube、Googleドライブ、Dropboxからインポートしてください。音声が明瞭であるほど、ポーランド語への翻訳精度が高くなります。
ソース動画をアップロード
まず、翻訳と吹き替えのベースとなる、元の言語で撮影された鮮明で高画質な動画をアップロードしてください。これは、AI翻訳で最高の結果を得るために非常に重要です。
ポーランド語を選択
ソース言語に英語を、ターゲット言語にポーランド語を選択してください。字幕、書き起こし、またはフル吹き替えのどれにするかを決めましょう。
翻訳を生成
HeyGen は英語の音声を文字起こしし、そのスクリプトを翻訳して、ポーランド語の字幕またはナレーション音声を作成します。仕上げる前に、すべてをプレビューして編集できます。
編集して書き出す
タイミングを調整し、字幕を微調整し、ポーランド語の音声を切り替えたり、スクリプトを更新したりできます。ポーランド語の動画や字幕ファイル、トランスクリプトをエクスポートしましょう。
HeyGenのどこが優れているのですか？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールによって、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
英語動画からポーランド語への変換に関するよくある質問
英語の動画をオンラインでポーランド語に翻訳するにはどうすればいいですか？
英語の動画をアップロードし、ターゲット言語としてポーランド語を選ぶだけで、HeyGen が自動的に字幕またはナレーション音声を生成します。システムが文字起こし、翻訳、タイミング調整、プレビューまで処理するため、正確で公開準備の整ったバージョンをすばやく仕上げることができます。
英語の動画にポーランド語の字幕を直接追加できますか？
はい。ポーランド語の字幕を生成し、内容を確認して行分けや表示タイミングを調整し、SRT または VTT 形式で書き出すことができます。このワークフローによりタイミングの整合性が保たれ、ボイスオーバーではなくテキストベースの翻訳を好む視聴者にとっても、わかりやすい字幕を提供できます。
HeyGenの英語からポーランド語への翻訳精度はどのくらい高いですか？
元の音声が明瞭で、自然な話し方で収録されている場合、精度は非常に高くなります。HeyGen の AI モデルは、声のトーン、意味、文構造に重点を置くことで、ポーランド語の字幕やボイスオーバーを自然で一貫性のある仕上がりにします。最終版を書き出す前に、すべての内容を編集することができます。
YouTube動画をポーランド語に翻訳できますか？
はい。YouTube のリンクを貼り付けるだけで、AI が自動的に文字起こし・翻訳を行い、字幕やポーランド語のボイスオーバーを生成します。タイミングは自動で同期されるため、ダウンロードやプラグイン、追加の編集作業なしで、完成度の高い動画を作成できます。
エクスポートする前に、翻訳されたポーランド語版をプレビューできますか？
もちろん可能です。書き起こされた字幕を確認し、言い回しを調整したり、タイミングを修正したり、書き出し前にポーランド語の音声を変更したりできます。これにより、最終版が元のトーンに合致し、ポーランド語を話す視聴者にとって自然な視聴体験を提供できます。
英語の動画をポーランド語に翻訳するには、特別なソフトウェアが必要ですか？
ソフトウェアのインストールは一切不要です。すべてブラウザ上で動作するため、動画のアップロード、字幕やナレーションの生成、タイミングの編集、そして洗練されたポーランド語コンテンツの書き出しまで、すべてインストールなしで行えます。これにより、ワークフローは軽快で、誰でも簡単に利用できます。
HeyGen を初めて使う場合、英語の動画翻訳はどのように始めればよいですか？
無料アカウントを作成し、英語の動画をアップロードして、ターゲット言語としてポーランド語を選択すれば、すぐに始められます。シンプルなワークフローに沿って、翻訳・レビュー・書き出しまでスムーズに進められます。まずはこちらからアカウントを作成してください。
ポーランド語翻訳と一緒に使えるクリエイティブツールはありますか？
はい。ローカライズした動画に季節感やテーマ性のあるビジュアルを加えることで、翻訳コンテンツをより魅力的にできます。たとえば、Santa Video Makerでは、楽しくお祭り気分のカスタマイズオプションを利用できます。
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