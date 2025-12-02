いくつかの小さな工夫で、結果を目に見えて向上させることができます。

明瞭な英語の音声と最小限の背景雑音から始めましょう

可能な限り話者が重ならないようにしてください

ペルシア語に翻訳する前に、英語の書き起こしを確認してください

視聴者が無理なく読めるように、字幕は簡潔に保ちましょう

書き出す前にプレビューして、タイミングと改行を確認しましょう

キー名、製品用語、略語に一貫性があるかを入念に確認してください

これらの取り組みによって、最終的なペルシア語版は洗練され、自然で、公開できる状態に仕上がります。



