動画を翻訳
イタリア語からペルシア語へ
英語の動画をペルシア語に翻訳したいけれど、手作業で字幕を作成したり、ポストプロダクションのワークフローを調整したりするのに何時間もかけたくないですか？HeyGen を使えば、英語の動画をわかりやすいペルシア語字幕に変換したり、自然なペルシア語のボイスオーバーを生成したり、数分で公開準備が整った AI 吹き替えを作成したりできます。
HeyGen は、迅速な納品、安定したクオリティ、そしてすぐに書き出し可能なファイルを、ブラウザベースのワークフローで必要とするクリエイター、マーケター、教育関係者、チームにとって、実用的な選択肢です。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでもキャンセル可能
英語からペルシア語への動画翻訳を、もっと簡単に
英語からペルシア語への動画翻訳は、テキストだけでなく動画のために設計されているときが最も簡単です。HeyGen は英語の音声を聞き取り、その音声をタイムコード付きの文字起こしに変換し、意味やトーン、話すペースを保ったまま自然なペルシア語に翻訳します。
これは、話し言葉は一語一句きれいに翻訳できるものではないからです。HeyGen の「動画ファースト」のアプローチにより、字幕を書き出す場合でも、音声用の翻訳スクリプトを用意する場合でも、ペルシア語のアウトプットが自然で読みやすく、滑らかな仕上がりになります。
英語からペルシア語への動画翻訳のメリット
英語からペルシア語へ、数分で変換
字幕を手作業で作成する代わりに、HeyGen は文字起こし・翻訳・タイミング調整をひとつのワークフローに統合し、制作時間を大幅に短縮します。
ペルシア語話者のオーディエンスにリーチ
ペルシア語のコンテンツを活用することで、イラン国内はもちろん、世界中のペルシア語話者コミュニティともつながることができ、既存のコンテンツライブラリを作り直すことなくリーチを拡大できます。
時間と制作コストを削減
文字起こし、翻訳、書き出しをすべて1か所で完結できるため、HeyGenは複数のツールやフリーランサー、複雑な受け渡し作業の必要性を減らします。
複数のプラットフォームで公開
YouTube、トレーニングプラットフォーム、ソーシャルメディア、字幕アップロードに対応した社内ツールなど、公開先に合わせてそのまま使える形式でファイルを書き出せます。
もし他の需要の高い言語でも配信している場合は、同じ仕組みを再利用して英語からスペイン語へのローカライズにも活用できます。
英語からペルシア語への翻訳をより良くするためのベストプラクティス
いくつかの小さな工夫で、結果を目に見えて向上させることができます。
明瞭な英語の音声と最小限の背景雑音から始めましょう
可能な限り話者が重ならないようにしてください
ペルシア語に翻訳する前に、英語の書き起こしを確認してください
視聴者が無理なく読めるように、字幕は簡潔に保ちましょう
書き出す前にプレビューして、タイミングと改行を確認しましょう
キー名、製品用語、略語に一貫性があるかを入念に確認してください
これらの取り組みによって、最終的なペルシア語版は洗練され、自然で、公開できる状態に仕上がります。
英語からペルシア語への動画翻訳のために設計された機能
HeyGen は、プロフェッショナルな動画翻訳ワークフローを最初から最後までサポートするよう設計されています。次のことが可能です。
音声認識を使用してタイムコード付きの文字起こしを生成する
文脈を保ちながら、英語を自然なペルシア語に翻訳します
読みやすさのために字幕のタイミングを自動で調整
ペルシャ語の字幕を SRT または VTT 形式で書き出す
翻訳したスクリプトをボイスオーバーや吹き替えに再利用する
必要に応じて声を差し替えたAI吹き替えを作成
プロセスを作り直すことなく、同じワークフローを複数の言語にスケールさせましょう
頻繁に投稿するYouTubeクリエイターやチーム向けに、YouTubeに特化したワークフローが、字幕公開のプロセスを効率化します。
英語の動画をペルシア語に翻訳する4つの簡単ステップ
HeyGen AI を使ってイタリア語の動画を英語に翻訳するのは、とても簡単です。
動画をアップロード
MP4 や MOV などの動画ファイルをアップロードするか、対応している動画リンクをインポートしてください。
英語の文字起こしを生成
HeyGen は、あなたの動画からタイムコード付きの英語トランスクリプトを自動生成します。翻訳前にこのトランスクリプトを見直して編集し、名前やブランド用語、専門用語などを修正することで、翻訳精度を高めることができます。
英語をペルシア語に翻訳する
文字起こしは、文の構造と意味を保つように学習されたコンテキスト対応の機械学習モデルを使用してロシア語に翻訳されます。
レビューしてエクスポート
結果をプレビューし、必要に応じて編集してから、最終的な動画または字幕ファイルをエクスポートします。
HeyGen の優れている点は？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールによって、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
よくある質問
英語の動画を正確にペルシャ語へ翻訳するにはどうすればよいですか？
HeyGen に動画をアップロードし、英語の書き起こしを生成して、名前や重要な用語を確認してからペルシア語に翻訳し、SRT または VTT 字幕として書き出す前にタイミングをプレビューしてください。
英語の動画をペルシア語に自動翻訳できますか？
はい。HeyGen は話された英語を文字起こしし、1 つのワークフローの中でペルシア語に翻訳します。プロフェッショナルな用途では、用語やトーンが適切かどうかを確認するために、出力結果を見直すことをおすすめします。
これはペルシャ語のボイスオーバーと吹き替えに対応していますか？
はい。スクリプトをペルシア語に翻訳し、ボイスオーバーとして再利用したり、AI吹き替えに利用したりできます。 ボイス置き換えのワークフローでは、
英語のYouTube動画をペルシャ語に翻訳できますか？
はい。ペルシャ語の字幕を書き出して、YouTube Studio にアップロードしてください。頻繁に公開する場合は、YouTube 翻訳のワークフローを使うと、字幕の公開がより簡単になります。
英語からペルシア語への動画翻訳は無料ですか？
エクスポート前に翻訳をプレビューして、品質を確認できます。より長い動画やフルエクスポートには、処理を安定して一貫性を保つために、通常サインインが必要になります。
同じ英語の動画から、別の言語バージョンを追加で作成できますか？
はい。動画をアップロードすれば、最初から作り直すことなく、「」などの追加の言語バージョンを生成するために再利用できます。英語からスペイン語、
どの動画形式がサポートされていますか？
MP4 をはじめとする一般的な動画フォーマットのほとんどに対応しています。字幕は SRT または VTT 形式で書き出せるため、さまざまなプラットフォームとの互換性を確保できます。
翻訳のために、どの動画形式でもアップロードできますか？
HeyGen は、MP4 をはじめとする一般的で広く利用されている動画ファイル形式に対応しています。字幕を SRT や VTT 形式で書き出すことで、YouTube を含むほとんどの動画プラットフォームとの互換性が確保されます。
英語の音声を差し替える予定がある場合は、HeyGen のAI 吹き替えツールを使用して、自然なロシア語音声を生成してください。
翻訳ツールでは、ペルシア語とファルシ語は同じ言語として扱われますか？
ペルシア語とファルシ語は、多くの翻訳ツールでは同じ言語を指します。「Persian」や「Farsi」という表記が入れ替わりで使われることがありますが、どちらも同じ話者層を対象にした出力です。
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