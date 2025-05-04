アイデアやスクリプト、ブリーフから、HeyGen の AI YouTube 動画メーカーを使って洗練された YouTube 動画を作成しましょう。AI 生成のビジュアル、自然なナレーション、自動キャプション、そして YouTube ですぐ公開できる書き出し機能により、フル尺のエピソードや顔出し不要の解説動画、ショート動画まで、カメラも撮影クルーも編集スタジオも必要なく制作できます。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Create regular episodes, explainers, and series faster. Use script templates to maintain pacing and style across every episode.
Convert lesson plans and transcripts into video lessons with slides, captions, and downloadable resources for learners.
Turn long episodes into dozens of Shorts and teaser clips optimized for YouTube discovery and watch time growth.
Produce clean, repeatable product demos from scripts and product pages with consistent visual templates and on-screen highlights.
Create polished thought leadership, announcements, and training videos that adhere to brand guidelines and can be localized.
Generate sponsorship-ready intros, ad segments, and brand-first deliverables with precise timing and clean production values.
HeyGen が選ばれる理由：最高の AI YouTube 動画メーカー
HeyGen blends its advanced AI video generator, script interpretation, and YouTube-first workflows to help creators and brands publish faster and smarter. Produce higher volume, consistent quality, and localized content without the usual production bottlenecks.
台本作成から書き出しまでを数分で完了し、YouTubeコンテンツを素早く制作できます。HeyGen は絵コンテ作成、ビジュアル、音声、タイミングを自動化するため、編集ではなくコンテンツ作りそのものに集中できます。
長尺のエピソードやチュートリアルシリーズ、ショート動画、イントロ、そして再利用クリップを作成し、メタデータ対応の書き出し、サムネイル候補、発見性と視聴維持率に最適化されたアスペクト比プリセットを活用できます。
ビデオ翻訳機能を使えば、スクリプトの翻訳、ローカライズされたボイスオーバーの生成、そして正確な字幕の焼き付けまで行え、どの市場でも自然に響く動画を作成できます。
Script-to-video intelligence
スクリプトを貼り付けるかトランスクリプトをアップロードすると、AIツールである HeyGen がシーンやビート、強調箇所を解析し、動画制作のための構造化されたストーリーボードを自動生成します。AI YouTube 動画メーカーは、スクリプトに合った映像やBロールを割り当て、タイミングの合った字幕を作成し、意図を損なわない自然な音声ナレーションを生成します。
フルレングス動画とショート動画の生成
Produce 8+ minute episodes or 15–60 second Shorts from the same source script. HeyGen offers platform presets and auto-resizing so you create one master piece and export every format you need.
AI-driven visuals and scene composition
プロンプトから、シネマティックなシーン、アニメーション付きグラフィック、製品デモ、抽象的なビジュアルなどを生成できます。エンジンがカメラワーク、さまざまなショット、トランジションを自動で構成し、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
画像から動画へ、クリップの再利用も自在に
クリップや長尺の映像をインポートして、自動でクロップ・トリミング・リミックスし、ショート動画やハイライトリールを作成できます。さらに、image to video 機能を使えば、静止画や商品画像をアニメーション化して、より魅力的なサムネイルやセグメントを作成できます。
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative image to video platform on the market.
AI YouTube動画メーカーの使い方
HeyGen の高度な AI YouTube Maker を使えば、次の簡単なステップであなたの動画アイデアを形にできます。
スクリプトを貼り付ける、トランスクリプトをアップロードする、または伝えたいコンセプトを説明してください。既存の映像や商品のURLを提供することもできます。
ロングフォーム、ショート、またはその両方を選択します。ビジュアルスタイル、アバターのオプション、ボイスモデルを選びます。必要に応じてブランドプリセットを適用してください。
HeyGen generates a storyboard and draft video. Edit captions, swap B-roll, adjust pacing, or update voice tone with simple controls.
Export YouTube-optimized files, subtitle SRTs, thumbnails, and metadata. Use direct upload or API for scheduled publishing and batch workflows.
AI YouTube動画メーカーは、スクリプトやブリーフ、既存の映像素材をもとに、ビジュアル・音声・字幕・シーン構成までAIで自動生成し、完成したYouTube動画に仕上げるツールです。HeyGenは、アップロード可能な長尺動画とショート動画の両方を作成できるため、クリエイターはコンテンツ戦略に専念できます。
はい。HeyGen はマルチフォーマット生成に対応しています。1 本の長尺マスタービデオを作成すれば、そこから自動的に Shorts、クリップ、ティーザー用フォーマットを生成し、モバイル視聴向けに最適化された編集とキャプションを付けられるため、YouTube Shorts をより効果的に制作できます。
はい。HeyGen は、YouTube のベストプラクティスに沿ったタイトル、説明文、タグ、チャプターマーカーを提案し、クリエイターのコンテンツがより見つけられやすく、効果的にインデックスされるよう支援します。
もちろん可能です。既存の映像をインポートすれば、HeyGen が自動で編集し、字幕を追加し、Bロールを生成し、コンテンツを完成した動画やショート動画にリミックスしてくれます。
HeyGen は高精度な自動キャプションを生成し、多数の言語への翻訳に対応しています。キャプションと翻訳されたボイスオーバーは編集可能で、地域ごとの正確さとニュアンスを確保できます。
はい。音声サンプルをアップロードして自分の声をクローンするか、カスタムアバターホストを作成して、エピソードやシリーズを通して一貫した形でスクリプトを読み上げることができます。これにより、YouTube動画をより簡単に制作できます。
標準および縦型フォーマットのMP4ファイル、SRT字幕ファイル、サムネイル画像、メタデータパッケージをエクスポートして、高品質な動画を制作できます。API連携により、一括アップロードや予約公開にも対応します。
ほとんどのドラフトは数分で生成されます。最終レンダリングにかかる時間は、動画の長さと複雑さによって異なります。バッチ処理や API ジョブにより、コンテンツ制作者向けの大規模な量産にも対応できます。
You retain full ownership and rights to all videos and assets you generate with HeyGen. Ensure third-party content you include is properly licensed.
はい。HeyGen はエンタープライズグレードのセキュリティ、ロールベースのアクセス制御、そしてプライベートワークスペースの管理機能を用いて、コンテンツと制作ワークフローを保護します。
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AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。