クリエイターとブランドのためのAI YouTube動画メーカー

アイデアやスクリプト、ブリーフから、HeyGen の AI YouTube 動画メーカーを使って洗練された YouTube 動画を作成しましょう。AI 生成のビジュアル、自然なナレーション、自動キャプション、そして YouTube ですぐ公開できる書き出し機能により、フル尺のエピソードや顔出し不要の解説動画、ショート動画まで、カメラも撮影クルーも編集スタジオも必要なく制作できます。

121,923,429生成された動画
95,887,733生成されたアバター
16,775,099翻訳された動画
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世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

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YouTube channel production

YouTube channel production

Create regular episodes, explainers, and series faster. Use script templates to maintain pacing and style across every episode.

教育コースとチュートリアル

教育コースとチュートリアル

Convert lesson plans and transcripts into video lessons with slides, captions, and downloadable resources for learners.

クリエイターによるコンテンツ再利用とショート動画戦略

クリエイターによるコンテンツ再利用とショート動画戦略

Turn long episodes into dozens of Shorts and teaser clips optimized for YouTube discovery and watch time growth.

製品デモとレビュー系チャンネル

製品デモとレビュー系チャンネル

Produce clean, repeatable product demos from scripts and product pages with consistent visual templates and on-screen highlights.

社内チャネルと内部コミュニケーション

社内チャネルと内部コミュニケーション

Create polished thought leadership, announcements, and training videos that adhere to brand guidelines and can be localized.

Monetization-ready content

Monetization-ready content

Generate sponsorship-ready intros, ad segments, and brand-first deliverables with precise timing and clean production values.

HeyGen が選ばれる理由：最高の AI YouTube 動画メーカー

HeyGen blends its advanced AI video generator, script interpretation, and YouTube-first workflows to help creators and brands publish faster and smarter. Produce higher volume, consistent quality, and localized content without the usual production bottlenecks.

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より速く、より頻繁に公開

台本作成から書き出しまでを数分で完了し、YouTubeコンテンツを素早く制作できます。HeyGen は絵コンテ作成、ビジュアル、音声、タイミングを自動化するため、編集ではなくコンテンツ作りそのものに集中できます。

YouTubeの成長のために設計

長尺のエピソードやチュートリアルシリーズ、ショート動画、イントロ、そして再利用クリップを作成し、メタデータ対応の書き出し、サムネイル候補、発見性と視聴維持率に最適化されたアスペクト比プリセットを活用できます。

ローカライズでグローバル展開を加速

ビデオ翻訳機能を使えば、スクリプトの翻訳、ローカライズされたボイスオーバーの生成、そして正確な字幕の焼き付けまで行え、どの市場でも自然に響く動画を作成できます。

Script-to-video intelligence

スクリプトを貼り付けるかトランスクリプトをアップロードすると、AIツールである HeyGen がシーンやビート、強調箇所を解析し、動画制作のための構造化されたストーリーボードを自動生成します。AI YouTube 動画メーカーは、スクリプトに合った映像やBロールを割り当て、タイミングの合った字幕を作成し、意図を損なわない自然な音声ナレーションを生成します。

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script to video

フルレングス動画とショート動画の生成

Produce 8+ minute episodes or 15–60 second Shorts from the same source script. HeyGen offers platform presets and auto-resizing so you create one master piece and export every format you need.

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Youtube videos length

AI-driven visuals and scene composition

プロンプトから、シネマティックなシーン、アニメーション付きグラフィック、製品デモ、抽象的なビジュアルなどを生成できます。エンジンがカメラワーク、さまざまなショット、トランジションを自動で構成し、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。

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Voice cloning

画像から動画へ、クリップの再利用も自在に

クリップや長尺の映像をインポートして、自動でクロップ・トリミング・リミックスし、ショート動画やハイライトリールを作成できます。さらに、image to video 機能を使えば、静止画や商品画像をアニメーション化して、より魅力的なサムネイルやセグメントを作成できます。

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motion graphics photos to video

品質、使いやすさ、スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative image to video platform on the market.

Miro
"それによって、私が映像ストーリーテリングの分野で発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

Steve Sowrey, ラーニングメディアデザイナー
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Vision Creative Labs
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週撮影していた映像があったときです。あるときふと気づいたんです。台本を書いて送るだけで、もう二度と自分がカメラの前に立つ必要はないんだ、って。"

ロジャー・ハースト, Co-Founder
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Workday
"HeyGen の素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームが拡張されたような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, Program Manager
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1,300+ reviews
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ご利用の流れ

AI YouTube動画メーカーの使い方

HeyGen の高度な AI YouTube Maker を使えば、次の簡単なステップであなたの動画アイデアを形にできます。

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ステップ1

コンテンツを入力してください

スクリプトを貼り付ける、トランスクリプトをアップロードする、または伝えたいコンセプトを説明してください。既存の映像や商品のURLを提供することもできます。

Step 2

YouTube向けの形式を選択

ロングフォーム、ショート、またはその両方を選択します。ビジュアルスタイル、アバターのオプション、ボイスモデルを選びます。必要に応じてブランドプリセットを適用してください。

ステップ3

シーンをプレビューして微調整する

HeyGen generates a storyboard and draft video. Edit captions, swap B-roll, adjust pacing, or update voice tone with simple controls.

ステップ4

エクスポートして公開

Export YouTube-optimized files, subtitle SRTs, thumbnails, and metadata. Use direct upload or API for scheduled publishing and batch workflows.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

What is an AI YouTube video maker?

AI YouTube動画メーカーは、スクリプトやブリーフ、既存の映像素材をもとに、ビジュアル・音声・字幕・シーン構成までAIで自動生成し、完成したYouTube動画に仕上げるツールです。HeyGenは、アップロード可能な長尺動画とショート動画の両方を作成できるため、クリエイターはコンテンツ戦略に専念できます。

同じスクリプトで長尺動画とショート動画の両方を作成できますか？

はい。HeyGen はマルチフォーマット生成に対応しています。1 本の長尺マスタービデオを作成すれば、そこから自動的に Shorts、クリップ、ティーザー用フォーマットを生成し、モバイル視聴向けに最適化された編集とキャプションを付けられるため、YouTube Shorts をより効果的に制作できます。

Does the tool create SEO-friendly titles and descriptions?

はい。HeyGen は、YouTube のベストプラクティスに沿ったタイトル、説明文、タグ、チャプターマーカーを提案し、クリエイターのコンテンツがより見つけられやすく、効果的にインデックスされるよう支援します。

自分で撮影した映像をアップロードして、HeyGenにYouTube動画用に編集してもらうことはできますか？

もちろん可能です。既存の映像をインポートすれば、HeyGen が自動で編集し、字幕を追加し、Bロールを生成し、コンテンツを完成した動画やショート動画にリミックスしてくれます。

自動キャプションと翻訳の精度はどのくらい高いですか？

HeyGen は高精度な自動キャプションを生成し、多数の言語への翻訳に対応しています。キャプションと翻訳されたボイスオーバーは編集可能で、地域ごとの正確さとニュアンスを確保できます。

Can I use my own voice or create a recurring host?

はい。音声サンプルをアップロードして自分の声をクローンするか、カスタムアバターホストを作成して、エピソードやシリーズを通して一貫した形でスクリプトを読み上げることができます。これにより、YouTube動画をより簡単に制作できます。

What export formats and YouTube tools are included?

標準および縦型フォーマットのMP4ファイル、SRT字幕ファイル、サムネイル画像、メタデータパッケージをエクスポートして、高品質な動画を制作できます。API連携により、一括アップロードや予約公開にも対応します。

How long does it take to generate a video?

ほとんどのドラフトは数分で生成されます。最終レンダリングにかかる時間は、動画の長さと複雑さによって異なります。バッチ処理や API ジョブにより、コンテンツ制作者向けの大規模な量産にも対応できます。

作成した動画の所有権は誰にありますか？

You retain full ownership and rights to all videos and assets you generate with HeyGen. Ensure third-party content you include is properly licensed.

HeyGenはチャンネルやブランドのアセットを安全に保護できますか？

はい。HeyGen はエンタープライズグレードのセキュリティ、ロールベースのアクセス制御、そしてプライベートワークスペースの管理機能を用いて、コンテンツと制作ワークフローを保護します。

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

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