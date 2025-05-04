スクリプトを貼り付けるかトランスクリプトをアップロードすると、AIツールである HeyGen がシーンやビート、強調箇所を解析し、動画制作のための構造化されたストーリーボードを自動生成します。AI YouTube 動画メーカーは、スクリプトに合った映像やBロールを割り当て、タイミングの合った字幕を作成し、意図を損なわない自然な音声ナレーションを生成します。