動画を翻訳
英語から韓国語へ
英語の動画を自然な韓国語に変換するのは、もっと簡単であるべきです。HeyGen を使えば、韓国語字幕の生成、韓国語でのボイスオーバー作成、そして英語動画の完全なローカライズを数分で行えます。韓国語話者の視聴者にリーチし、世界最大級のコンテンツ市場のひとつへ参入し、外部委託や複雑な編集ツールに頼ることなく動画を再活用できます。
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英語の動画を、自然な韓国語にかんたん変換
HeyGen を使えば、自然な韓国語ボイスと柔軟な編集ツールで、動画の翻訳・吹き替え・ローカライズを数分で行えます。
AI を使って英語から韓国語への動画翻訳をもっと簡単に
AI を活用することで、多言語翻訳はより高速かつ一貫性のあるものになります。HeyGen は英語の音声を自動でテキスト化し、それを韓国語に翻訳したうえで、元のタイミングにぴったり合った韓国語字幕や韓国語ボイスオーバーを生成します。これにより、意味・トーン・テンポが損なわれず、韓国語版のコンテンツもネイティブ視聴者にとって自然で本物らしく感じられます。
高度な韓国語ボイスオーバーと字幕コントロール
HeyGen は、英語の動画を自然でプロフェッショナルな仕上がりの韓国語動画に翻訳できる高度なツールを提供します。表現力が高くリアルに聞こえる高品質な韓国語 AI 音声を選択でき、正確な韓国語字幕を生成して、書き出し前に SRT や VTT 形式で編集・装飾し、読みやすく整えることができます。韓国語版でも元の話者と同じ声の印象を保ちたい場合は、ボイスクローン機能を使って、その声色や話し方を韓国語で再現できます。さらに、字幕のタイミングを細かく調整したり、韓国語音声をシーンに合わせて配置したり、テンポを整えたり、セリフの同期を取ることで、完成度が高く一貫性のある視聴体験を実現できます。
英語から韓国語への動画翻訳に対応した多目的ツール
必要な機能はすべて、1つのプラットフォームに統合されています。正確な文字起こしの作成、英語から韓国語への翻訳、字幕の作成、韓国語ボイスオーバーの調整、ボイスクローンの生成、ブランド用語の修正、発音の調整、タイミングの微調整、そして韓国語のリップシンク吹き替えの生成まで行えます。これにより、英語コンテンツを素早くローカライズし、すべての動画アセットで一貫した品質を維持できます。
複数言語のプロジェクトを管理している場合、HeyGen のドイツ語から韓国語への翻訳ツールは、地域展開にも対応しています。
英語動画を韓国語に翻訳する必要があるのはどんな人か
韓国語話者向けに発信するコンテンツクリエイター、レッスンやチュートリアルを翻訳する教育者、研修やオンボーディング資料をローカライズする企業、説明動画・広告・商品紹介動画を現地向けに最適化するマーケター、大量の英語コンテンツを翻訳する代理店、英語の学習モジュールを韓国語版として制作するeラーニングチーム
HeyGen を使えば、インド国内や世界中の韓国語話者コミュニティに響く、魅力的な韓国語版コンテンツを作成できます。
4つの簡単なステップで動画を韓国語に翻訳する方法
言葉を入力するだけで、数ステップで共有可能なプロフェッショナル動画を作成できます。
動画をアップロード
英語の動画をアップロードするか、YouTube、Googleドライブ、Dropbox、またはお使いのデバイスからインポートしてください。音声がクリアであるほど、韓国語への翻訳精度とタイミングが向上します。
韓国語を選択
ターゲット言語として韓国語を選択し、字幕、トランスクリプト、または韓国語でのフル吹き替えのいずれを希望するかを選んでください。
AI音声と字幕
英語音声から韓国語の字幕や韓国語のボイスオーバーを生成できます。エディター内で内容を確認し、細部まで調整しましょう。
編集して書き出す
タイミングや声のスタイル、字幕デザインを細かく調整し、韓国語の動画・書き起こし・字幕ファイルとして書き出せます。
英語の動画をAIで韓国語に翻訳：高速・高精度・かんたん
AI翻訳を使えば、品質を保ちながらプロジェクトをより速く完了できます。短い納期で、正確な字幕、自然な韓国語音声、聞き取りやすい発音、そして複数のボイスオプションを得られます。1本の動画でも数百本の動画でも、HeyGenならクオリティを落とさずにワークフローをスケールできます。
動画翻訳コストを削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
英語から韓国語への動画翻訳に関するよくある質問
英語から韓国語への動画翻訳はどのように行われますか？
英語の音声はまず文字起こしされ、その後、話し方やテンポを保つコンテキスト対応のAIモデルによって、自然な韓国語に変換されます。最後にシステムが字幕、または映像としっかり同期した韓国語のボイスオーバーを生成し、ローカライズされた動画を分かりやすく、正確で、すぐに公開できる状態に仕上げます。
英語の動画を韓国語に翻訳するにはどうすればいいですか？
英語の動画をアップロードし、ターゲット言語として韓国語を選び、字幕・文字起こし・フル吹き替えのいずれを行うかを指定するだけです。あとはAIが自動で処理し、わずか数分で完成度の高い韓国語版の動画を生成します。
翻訳された韓国語の動画をダウンロードする前にプレビューできますか？
はい、書き出す前にエディター内で字幕、ボイスオーバーのタイミング、発音を確認できます。これにより、韓国語への翻訳が自然に聞こえ、シーンのテンポに合い、元の英語コンテンツの意味を的確に反映できるようになります。
英語の動画に韓国語の字幕を追加できますか？
はい、正確な韓国語字幕を作成し、SRT または VTT ファイルとして書き出したり、動画に直接埋め込んだりできます。これにより、画面上の字幕に大きく依存している視聴者が多いさまざまなプラットフォームでも、あなたのコンテンツを視聴しやすく保つことができます。
フル動画を生成せずに、韓国語のテキストだけをエクスポートできますか？
はい、韓国語の書き起こしや字幕ファイルを個別にエクスポートできます。これは、ドキュメントやトレーニング資料でテキストを再利用したり、字幕を動画に焼き込むのではなく、スタンドアロンファイルとしてアップロードする必要があるプラットフォームで利用したりするのに便利です。
字幕は元の英語のタイミングと一致したままになりますか？
はい、字幕は英語音声のペースに自動的に追従します。特に話すスピードが速い場合や技術的な説明を含む動画では、読みやすさと同期精度を高めるために、タイミングを手動で調整することもできます。
英語から韓国語への翻訳には、どの動画形式をアップロードできますか？
MP4、MOV、AVI ファイルをアップロードすることも、YouTube リンクをインポートすることもできます。これらの形式なら、AI が音声をきれいに処理し、会話を正確に抽出して、追加の変換ツールを使わずに正確な韓国語字幕やボイスオーバーを生成できます。
英語から韓国語への翻訳には通常どのくらい時間がかかりますか？
ほとんどの翻訳は、AI が文字起こし・翻訳・タイミング調整を自動で行うため、数分以内に完了します。動画のサイズや長さが大きくなると多少時間はかかりますが、それでも従来の手作業によるローカライズ方法より、はるかに高速かつ一貫したワークフローを実現できます。以下のツールで、さらに高度な翻訳ワークフローをお試しください：YouTube Video Translator：
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