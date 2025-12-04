動画をアップロードし、ドイツ語の書き起こしを生成してヒンディー語に翻訳し、そのうえで字幕にするか、自然なヒンディー語のボイスオーバーにするかを選択できます。プラットフォーム側でタイミング調整、同期、フォーマットまで自動で処理するため、最終的なヒンディー語版は洗練された、すぐに公開できる仕上がりになります。

AIスポークスパーソンを使えば、何度も撮り直す必要がなく、台本を編集するだけで済むため、動画制作がはるかに速く、簡単になります。その結果、時間とコストを抑えながら、大規模にプロフェッショナルで人間味のあるプレゼンテーションを提供できるようになります。