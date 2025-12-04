メリット

英語からインドネシア語（バハサ）への翻訳を、もっと簡単に

HeyGen を使えば、翻訳プロセスを簡単に管理できます。字幕や書き起こしはもちろん、インドネシア語（Bahasa）のフルボイスオーバーまで作成でき、タイミング・トーン・発音を細かくコントロールすることが可能です。チュートリアル、トレーニング動画、製品デモ、SNS向けコンテンツ、社内向け動画など、どのようなコンテンツでも、制作ワークフローを変えることなくローカライズできます。翻訳されたコンテンツは、インドネシア語（Bahasa）話者の視聴者にとって、正確で洗練され、自然な仕上がりになります。

さらに他の言語サポートが必要な場合は、HeyGen の「 英語からスペイン語への翻訳ツール 」も活用して、多言語コンテンツライブラリを拡充できます。