動画を翻訳
英語からインドネシア語（バハサ）へ
英語の動画を、わずか数分で自然なインドネシア語（Bahasa）に変換できます。HeyGen を使えば、字幕の作成、インドネシア語（Bahasa）のボイスオーバー生成、さらには翻訳者を雇ったり複雑なソフトを使ったりすることなく、英語動画を完全にローカライズすることが可能です。すべてブラウザ上で動作するため、ブラジル、ポルトガル、アメリカ合衆国をはじめとする、インドネシア語（Bahasa）話者のオーディエンスに、シンプルかつ効率的な方法でリーチできます。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでもキャンセル可能
英語からインドネシア語（バハサ）への翻訳を、もっと簡単に
HeyGen を使えば、翻訳プロセスを簡単に管理できます。字幕や書き起こしはもちろん、インドネシア語（Bahasa）のフルボイスオーバーまで作成でき、タイミング・トーン・発音を細かくコントロールすることが可能です。チュートリアル、トレーニング動画、製品デモ、SNS向けコンテンツ、社内向け動画など、どのようなコンテンツでも、制作ワークフローを変えることなくローカライズできます。翻訳されたコンテンツは、インドネシア語（Bahasa）話者の視聴者にとって、正確で洗練され、自然な仕上がりになります。
さらに他の言語サポートが必要な場合は、HeyGen の「英語からスペイン語への翻訳ツール」も活用して、多言語コンテンツライブラリを拡充できます。
英語動画をインドネシア語（バハサ）に翻訳するシンプルな方法
最新の翻訳ツールを使えば、話し言葉の英語を正確にインドネシア語（Bahasa）の字幕やナレーションに変換できます。HeyGen はその中核となるワークフローを一括して管理します。英語の音声を書き起こし、それをインドネシア語（Bahasa）に翻訳し、字幕またはナレーションを生成し、すべてを動画のタイミングに合わせて調整します。これにより、最終的な動画はさまざまなプラットフォームでスムーズで見やすい仕上がりになります。
インドネシア語（バハサ）ボイスと字幕
HeyGen を使えば、字幕やナレーションをすばやく作成できます。字幕を生成したり、インドネシア語（Bahasa）のナレーショントラックを作成したり、さまざまな音声オプションから選択し、読みやすさを高めるために字幕の書式を調整することができます。視聴者は、字幕を読むのが好きな人もナレーションを聞くのが好きな人も、翻訳されたコンテンツを簡単に追うことができます。
英語からインドネシア語（バハサ）への翻訳は誰に役立つのか
コンテンツ制作者は、YouTube、TikTok、Instagram などのプラットフォームでオーディエンスを拡大するために、英語動画のインドネシア語（バハサ）版を公開できます。教育者や eラーニングチームは、インドネシア語（バハサ）を話す学生向けに、レッスンやチュートリアルを翻訳できます。企業やマーケティングチームは、オンボーディングコンテンツ、研修資料、製品動画、プロモーション動画をローカライズできます。代理店は手作業での編集管理なしに翻訳業務を拡大でき、トレーナーやコーチはインドネシア語（バハサ）を話すチーム向けにセッションを効率的に最適化できます。
動画をアップロード
英語の動画をアップロードするか、YouTube、Googleドライブ、Dropboxからインポートしてください。音声がクリアであるほど、インドネシア語（バハサ）への翻訳精度が高くなります。
元の動画をアップロード
まず、翻訳と吹き替えのベースとなる、元の言語で撮影された鮮明で高画質な動画をアップロードしてください。これは、AI翻訳の精度を最大限に高めるために非常に重要です。
インドネシア語（バハサ）を選択
ソース言語に英語を、ターゲット言語にインドネシア語（バハサ）を選択してください。字幕、書き起こし、またはフル吹き替えのどれにするかを選びましょう。
翻訳を生成
HeyGen は英語の音声を文字起こしし、そのスクリプトを翻訳して、インドネシア語（バハサ）の字幕またはナレーション音声を作成します。最終決定する前に、すべてをプレビューして編集できます。
編集して書き出す
タイミングを調整し、字幕を微調整し、インドネシア語（バハサ）の音声を切り替えたり、スクリプトを更新したりできます。インドネシア語（バハサ）の動画や字幕ファイル、トランスクリプトをエクスポートしましょう。
HeyGenのどこが優れているのですか？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールで、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストを削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
英語動画からインドネシア語（バハサ）への変換に関するよくある質問
英語の動画をオンラインでインドネシア語（バハサ）に翻訳するにはどうすればいいですか？
英語の動画をアップロードし、ターゲット言語としてインドネシア語（Bahasa）を選ぶだけで、HeyGen が自動的に字幕またはナレーション音声を生成します。システムが文字起こし、翻訳、タイミング調整、プレビューまで処理するため、正確で公開準備の整ったバージョンをすばやく仕上げることができます。
英語の動画にインドネシア語（バハサ）の字幕を直接追加できますか？
はい。インドネシア語（バハサ）の字幕を生成し、内容を確認して行分けや表示タイミングを調整し、SRT または VTT 形式で書き出すことができます。このワークフローによりタイミングのずれを防ぎ、ボイスオーバーではなくテキストベースの翻訳を好む視聴者にも、わかりやすく届けることができます。
HeyGen の英語からインドネシア語（バハサ）への翻訳精度はどのくらい高いですか？
元の音声が明瞭で、自然な話し方で収録されている場合、高い精度が得られます。HeyGen の AI モデルは、トーンや意味、文構造に重点を置くことで、インドネシア語（バハサ）の字幕やボイスオーバーを自然で一貫性のある仕上がりにします。書き出し前に、最終版の内容はすべて編集できます。
YouTube動画をインドネシア語（インドネシア語／バハサ）に翻訳できますか？
はい。YouTube のリンクを貼り付けるだけで、AI が自動的に文字起こし・翻訳を行い、字幕やインドネシア語（バハサ）のボイスオーバーを生成します。タイミングは自動で同期されるため、ダウンロードやプラグイン、追加の編集作業なしで、完成度の高い動画を作成できます。
エクスポートする前に、翻訳されたインドネシア語（バハサ）版をプレビューできますか？
もちろん可能です。書き起こされた字幕を確認し、言い回しを調整したり、タイミングを修正したり、書き出し前にインドネシア語（バハサ）の音声を変更したりできます。これにより、最終版が元のトーンに合致し、インドネシア語（バハサ）を話す視聴者にとって自然な視聴体験を提供できます。
英語の動画をインドネシア語（インドネシア語〈バハサ〉）に翻訳するには、ソフトウェアが必要ですか？
ソフトウェアのインストールは一切不要です。すべてブラウザ上で動作するため、動画のアップロード、字幕やナレーションの生成、タイミングの編集、そして洗練されたインドネシア語（バハサ）コンテンツの書き出しまで、インストールなしで行えます。これにより、ワークフローは軽快で使いやすいまま維持できます。
HeyGen を初めて使う場合、英語の動画翻訳はどのように始めればよいですか？
無料アカウントを作成し、英語の動画をアップロードして、ターゲット言語としてインドネシア語（Bahasa）を選択すれば、すぐに始められます。シンプルなワークフローに沿って、翻訳・レビュー・書き出しまでスムーズに進められます。今すぐこちらからアカウントを作成してください。
インドネシア語（バハサ）翻訳と一緒に使えるクリエイティブツールはありますか？
はい。ローカライズした動画に季節感やテーマ性のあるビジュアルを加えることで、翻訳コンテンツをより魅力的にできます。たとえば、Santa Video Makerでは、楽しくお祭り気分を演出できるカスタマイズオプションが用意されています
175以上の言語に動画を翻訳
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