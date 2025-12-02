英語からデンマーク語へ、瞬時に変換

英語の動画コンテンツをデンマーク語に翻訳するのにかかる時間は、ほんの数分です。商品デモやレッスン、ウェビナー、マーケティングコンテンツも、字幕を手作業で編集することなく変換できます。

デンマーク語話者のオーディエンスにリーチしましょう

デンマークおよびより広い北欧地域は、デジタルへの関心が高い市場です。英語の動画をデンマーク語に翻訳することで、リーチを拡大し、アクセシビリティを向上させることができます。

時間と制作コストを削減

文字起こし、翻訳、フォーマットのために別々のツールを管理する代わりに、HeyGen ならすべてをひとつのワークフローにまとめられるため、公開作業がぐっとシンプルになります。

複数のプラットフォームで公開

YouTube、オンラインコース、社内トレーニングシステム、各種ソーシャルプラットフォーム向けに、SRT または VTT 形式の字幕ファイルをエクスポートできます。

YouTube向けのワークフローでは、次の方法で字幕の公開を効率化できます：