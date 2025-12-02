動画を翻訳
英語からデンマーク語へ
HeyGen を使えば、英語の動画をわずか数分で、自然で聞き取りやすいデンマーク語に翻訳できます。デンマーク語字幕の生成はもちろん、自然なデンマーク語のボイスオーバーや、面倒な手作業編集や複雑なソフトなしで AI 吹き替えも作成できます。
英語の動画をアップロードし、デンマーク語を選ぶだけで、すべての作業をブラウザ上で完結できます。HeyGen が文字起こし、翻訳、タイミング調整、そして書き出しまでを、ひとつのスムーズなワークフローで自動処理します。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでもキャンセル可能
英語からデンマーク語への動画翻訳を、もっと簡単に
英語からデンマーク語への動画翻訳を使えば、話し言葉の英語を、意味・トーン・話す速さを保ったまま、自然なデンマーク語に変換できます。視聴者が字幕を好む場合でも音声を好む場合でも、このプロセスはスピーディーで、簡単に管理できます。
HeyGen は動画専用に設計されています。英語の音声を認識してタイムコード付きの文字起こしに変換し、それを自然でプロフェッショナルかつ分かりやすいデンマーク語に翻訳します。
複数の市場向けにコンテンツをローカライズする場合でも、同じワークフローで他の需要の高い言語にも対応できます。たとえば、英語からスペイン語への動画翻訳：
メリット
英語からデンマーク語へ、瞬時に変換
英語の動画コンテンツをデンマーク語に翻訳するのにかかる時間は、ほんの数分です。商品デモやレッスン、ウェビナー、マーケティングコンテンツも、字幕を手作業で編集することなく変換できます。
デンマーク語話者のオーディエンスにリーチしましょう
デンマークおよびより広い北欧地域は、デジタルへの関心が高い市場です。英語の動画をデンマーク語に翻訳することで、リーチを拡大し、アクセシビリティを向上させることができます。
時間と制作コストを削減
文字起こし、翻訳、フォーマットのために別々のツールを管理する代わりに、HeyGen ならすべてをひとつのワークフローにまとめられるため、公開作業がぐっとシンプルになります。
複数のプラットフォームで公開
YouTube、オンラインコース、社内トレーニングシステム、各種ソーシャルプラットフォーム向けに、SRT または VTT 形式の字幕ファイルをエクスポートできます。
YouTube向けのワークフローでは、次の方法で字幕の公開を効率化できます：
スムーズな英語からデンマーク語への翻訳のためのベストプラクティス
明瞭な英語音声を使うと、デンマーク語への変換精度が向上します。翻訳する前に文字起こしを見直し、名前や専門用語を正しく修正してください。
字幕は簡潔にして読みやすさを高めましょう。書き出し前に短いクリップをプレビューして、タイミングと見やすさを確認してください。ボイスオーバーを生成する場合は、ブランド名や業界用語の発音を必ずチェックしましょう。
これらのちょっとした工夫によって、デンマーク語の動画をより自然でプロフェッショナルな仕上がりにできます。
英語からデンマーク語への動画翻訳のために設計された機能
HeyGen は英語の音声を自動検出し、字幕またはナレーション付きで流暢なデンマーク語に変換します。
次のことができます。
正確な英語の文字起こしを生成し、自然なデンマーク語に翻訳し、字幕を SRT または VTT 形式で書き出し、AI 吹き替えでデンマーク語のボイスオーバーを作成し、タイミングを自動調整し、再アップロードなしでさらに多くの言語へ翻訳を拡張できます
例えば、英語の動画を一度アップロードすれば、同じワークフローでスペイン語やアラビア語にもローカライズできます。
英語の動画をスウェーデン語に翻訳する4つの簡単ステップ
英語からギリシャ語への動画翻訳が初めてでも、HeyGen を使えば、プロセスをシンプルかつ再現しやすい形で行えます。
動画をアップロード
動画ファイルをアップロードしてください。明瞭な英語音声を使用すると、文字起こしの精度が向上し、後の編集時間を短縮できます。
英語の文字起こしを生成
音声認識技術は、話された英語を自動的に文字起こししたテキストに変換します。
英語をデンマーク語に翻訳する
文字起こしは、文の構造と意味を保つように学習されたコンテキスト対応の機械学習モデルを用いてデンマーク語に翻訳されます。
レビューとエクスポート
結果をプレビューし、必要に応じて編集してから、最終的な動画または字幕ファイルをエクスポートします。
HeyGenのどこが優れているのですか？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
よくあるご質問
英語の動画を正確にデンマーク語へ翻訳するにはどうすればよいですか？
英語の動画をHeyGenにアップロードし、タイムコード付きのトランスクリプトを生成して丁寧に確認し、デンマーク語に翻訳して、字幕またはボイスオーバー用ファイルを書き出す前にタイミングをプレビューします
英語の動画にデンマーク語の字幕を追加できますか？
はい。英語の音声からデンマーク語の字幕を自動生成し、SRT または VTT ファイルとして書き出すことも、動画に直接埋め込むこともできます
英語のYouTube動画をデンマーク語に翻訳できますか？
はい。デンマーク語の字幕を生成し、SRT または VTT ファイルとして書き出してから、YouTube Studio にアップロードしてください。頻繁に動画を公開する場合は、YouTube 翻訳ツールのワークフローを使うことで、このプロセスをより簡単に行えます。
このツールはデンマーク語のボイスオーバーや吹き替えに対応していますか？
はい。AI吹き替え機能を使えば、デンマーク語のボイスオーバーを作成できます。AIが自然な音声を生成し、元の英語音声のタイミングに近い形で自動的に合わせます。
英語からデンマーク語への動画翻訳は無料ですか？
翻訳品質を確認するために、短い動画をプレビューできます。完全な書き出しや長尺コンテンツには、安定した処理のためにサインインが必要になる場合があります。
同じ英語の動画から、別の言語バージョンを追加で作成できますか？
はい。いったん動画をアップロードすれば、ファイルを再アップロードすることなく、スペイン語やアラビア語などの別言語バージョンを追加で作成して再利用できます。
どのファイル形式が利用できますか？
MP4 を含むほとんどの一般的な形式に対応しています。字幕は、主要なプラットフォームとの互換性を保つために、SRT または VTT 形式で書き出すことができます。
デンマーク語の吹き替えは字幕よりも優れていますか？
それは視聴者によって異なります。字幕は作成が早く、アクセシビリティの面でも理想的です。一方、吹き替えは、音声で視聴することを好む人にとって、より没入感のある体験を提供します。字幕ではなく音声での視聴を好む場合は、HeyGen の AI 吹き替え ワークフローをこちらからご利用ください：
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