HeyGen の無料トリビュート動画メーカーなら、写真や動画クリップ、音楽を組み合わせて、数分で完成した追悼動画を作成できます。写真や短いクリップを追加し、ナレーションや字幕を重ねて、どこにいる家族とも共有できる、大切な人をしのぶメモリアル動画を作成しましょう。
追悼ビデオメーカーの主な機能
大切な写真に命を吹き込み、動き出させましょう
静止画だけでは伝えられることに限りがあります。「画像から動画」ツールを使えば、大切なポートレートにやわらかく生き生きとした動きを加えられます。亡くなった大切な人の写真が、まるで息づき、振り向き、サービス中の会場や自宅のスクリーンからこちらを見つめ返してくれるようになります。
上品な追悼ビデオテンプレート
葬儀、お別れ会、誕生日、退職祝いなどのために作られたカスタマイズ可能なテンプレートを閲覧できます。テンプレートを選ぶだけで、シーン構成やタイミング、タイトルカードが自動的に配置されます。写真や動画クリップをドラッグ＆ドロップし、デザインの知識がなくても、美しい追悼映像を自由にカスタマイズできます。
選んだ声でAIナレーション
弔辞や短いプロンプトを入力すると、AI音声ジェネレーターがあなたの言葉を温かく自然なナレーションに変換します。その人に合ったトーンを選び、画面上のテキストを追加して、写真にボイスオーバーを重ねれば、物語は「見せる」だけでなく「伝える」ことができます。
音楽とタイトルで雰囲気を演出
メディアライブラリから曲を選ぶか、ご自身の音声クリップを追加し、その人に合ったフォントでタイトルカードを設定します。ストック音源の長さを調整し、フェードイン・フェードアウトを加え、視聴者が思い出に浸り、心に刻めるよう、1枚1枚の写真がしっかりと伝わる十分な時間表示されるようにしましょう。
以前は、葬儀用のスライドショーを作るには、動画編集ソフトや編集者が必要でした。今はスライドショーメーカーを使って、ご自身で作成できます。写真を順番に並べて音楽を追加するだけで、式で流す動画をすぐに用意できます。Explore Tool
人生を讃えるセレモニーは、沈痛ではなく温かくあるべきです。笑顔あふれる写真や自宅で撮った映像、友人たちからのビデオメッセージを集めて、思わず笑って泣いてしまうような追悼ビデオを作り、故人をしのぶレセプションで上映しましょう。
大切な誕生日や人生の節目には、カードだけでは物足りません。友人や家族から集めた写真や心のこもったメッセージをひとつにまとめて、世界にひとつだけのグループ動画ギフトを作り、主役の方にぴったりのパーソナライズされたトリビュートとしてサプライズで贈りましょう。
同僚が退職したり異動したりするとき、トリビュート動画を作れば、長年の思い出を数分で形にできます。チームのみんなからメッセージや写真、内輪ネタを集めて、送別会で上映しましょう。
記念日や結婚式には、これまでのストーリーを振り返る映像が欠かせません。AIビデオエディターに写真を取り込み、編集ツールでシーンをタイムライン上に並べ替え、ファーストダンスの曲を追加して仕上がりをプレビュー。スピーチや乾杯の時間に、心のこもったトリビュートムービーとして上映しましょう。ツールを探す
大切なペットを失うことは、かけがえのない本当の喪失であり、その存在にふさわしい追悼が必要です。あなたのパートナーとの写真や短い動画を集めて、やさしい音楽にのせた心温まる追悼ビデオに仕上げ、「追悼」のタイトルを添えてください。そうすることで、ペットがもたらしてくれた喜びをいつまでも思い出せる、大切な記念として残しておけます。
トリビュート動画メーカーの仕組み
オンラインで追悼ビデオを作成するのは、たった4つのステップで完了します。このオンライン追悼ビデオメーカーはブラウザ上で動作するため、デスクトップソフトをダウンロードする必要はありません。
写真や動画クリップを追加するか、内蔵レコーダーで新しいメッセージを録画しましょう。
Choose a memorial or celebration template, or start from a blank timeline and arrange each scene.
Trim a song, then layer in spoken narration, captions, dates, and quotes to tell the full story.
完成した動画をプレビューし、必要な形式でMP4またはMOVとして書き出したら、オンライン動画リンクとして家族に共有して、どこからでも追悼メッセージを届けましょう。
A tribute video is a short film that honors a person using their photos, video clips, music, and words. A tribute video maker lets you create heartfelt tribute videos by uploading those memories, dropping them into a template, adding narration and captions, then exporting a finished video to share.
25〜40枚のお気に入りの写真と短い動画クリップを用意し、使いたい順番に並べてアップロードします。テンプレートを選び、曲や名前・日付用のタイトルカードを追加し、ナレーションを録音または生成して、葬儀用やオンライン共有用に動画を書き出しましょう。動画編集の経験がなくても、午後のうちに1本作り上げることができます。
葬儀や追悼式の場合は、参列者が気持ちを整理しつつ集中力を保てるよう、5〜10分程度を目安にしましょう。SNSやグループチャット向けであれば、1〜3分ほどの長さのほうが、視聴者の関心を引きつけやすくなります。
同意とクリアな音声サンプルがあれば、AIボイスクローン技術を使って、追悼文や詩をその声で読み上げることができます。ご遺族が「ふさわしく、敬意が払われている」と感じて同意した場合にのみ、思慮深くご利用ください。
はい。アバターIVは、静止画のポートレートに繊細でリアルな動きを与え、たった1枚の大切な写真でも画面上でやさしく動くようにします。締めのカットや、場の注目を集め続けるタイトル画像として最適に機能します。
Many tools only stitch photos into a slideshow. HeyGen also animates still photos into motion, adds natural narration in a voice you choose, and can rebuild the whole tribute in another language, so relatives anywhere can watch it the way they speak. The same quality carries across every video you make.
はい。AIビデオ翻訳ツールを使えば、字幕と音声を翻訳して175以上の言語でトリビュート動画を再現できるので、海外にいる祖父母や親戚も、別途編集をしなくても自分の言語で視聴できます。
You can upload a meaningful song or choose from the built-in music library. If you plan to post the video publicly on social platforms, check that you have the rights to the song, since copyrighted tracks can be muted or blocked on some sites.
はい、しかもスタジオ制作費のほんの一部のコストで実現できます。教育者のAnton Voroniuk氏は、HeyGen を活用することで制作コストを最大40分の1に抑え、毎週15.5時間を節約できたと報告しており、専任のコンテンツ制作チームがなくても、個人でここまで成果を出せることを示しています。
Yes, it is free to start, so you can build a tribute video at no upfront cost. Paid plans, from around $24 per month, add longer exports, 4K downloads, and more creative options, which help for a keepsake you want to project or store.
さらに詳しく見るAI 搭載のツール
Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。
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