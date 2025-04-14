ペット追悼・メモリアル動画

大切なペットを失うことは、かけがえのない本当の喪失であり、その存在にふさわしい追悼が必要です。あなたのパートナーとの写真や短い動画を集めて、やさしい音楽にのせた心温まる追悼ビデオに仕上げ、「追悼」のタイトルを添えてください。そうすることで、ペットがもたらしてくれた喜びをいつまでも思い出せる、大切な記念として残しておけます。