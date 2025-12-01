アバター IV — 本物そっくりのAIアバター
どんな写真でも、まるで本物のように話す動画に変換できます。Avatar IV は自然なリップシンク、豊かな表情やジェスチャー、多言語ボイスに対応し、カメラも俳優も不要です。広告、研修コンテンツ、SNS向け動画の制作にすぐに活用できます。
その力を体感してください：アバター IV の実力
クリエイター、ブランド、チームが HeyGen の AI トーキングアバター作成ツールを使って、アイデアをスクロールを止める多言語動画へとどのように変えているかをご覧ください。各ショーケースでは、カメラ不要でアバター、音声、リップシンクを活用した事例をご紹介します。
あらゆる場面に革新を組み込んだリアルなアバタークリエイター
Avatar IV は、単なる「しゃべる顔」をはるかに超えた体験を提供します。高度な AI リップシンク動画機能、表情豊かなハンドジェスチャー、柔軟なスタイリングオプションにより、自然で魅力的なアバターを作成できます。超リアルなデジタルツインからスタイライズされたキャラクターまで、どのようなスタイルでも、Avatar IV はオーディエンスとの最も本物らしいつながりを生み出すためのツールを提供します。
写真から作成されたあなたのトーキングアバターは、ただ話すだけではなく、あなたのスクリプトに基づいて感情を表現し、リアクションも取ります。自然なタイミング、声のトーン、動きを実現し、本物のように感じられる魅力的な表現を体験してください。
リアルなアバタークリエイターに、アバターの話し方と完全に連動した表情豊かな手の動きを加えましょう。ハンドジェスチャーは、強調やニュアンスの表現、そして効果的なビジュアルストーリーテリングに最適です。
ハイパーリアルなクローンからスタイライズされたキャラクターまで自由に選択できます。AIアバターメーカーは、人間・アニメ・動物のアバターに対応しており、ポートレート（上半身）と全身の両方の形式をサポートしています。
Avatar IV では、アバターはただ話すだけではなく、行動します。強化されたモデルが声のトーンや感情を読み取り、リアルな表情と同期したジェスチャーを組み合わせることで、本物の人間のようなパフォーマンスを実現します。
Avatar IV でどんなものが作れるか見てみましょう
私たちのAIトーキングアバタークリエイターで作成された動画の実例をご覧ください。世界中のユーザーが、シンプルな写真とスクリプトから、自然なリップシンクとリアルなボディモーションを備えた魅力的で生き生きとしたアニメーションへと変換しています。シネマティックなシーンから、表情豊かなフルボディアバタークリエイタープロジェクトまで、これらのショーケースは、カメラや俳優を使わずにプロ品質のコンテンツを生成できるAIの力を示しています。
複数のカメラアングルから撮影しても、Avatar IV がリップシンクの精度と豊かな感情表現を維持できることを示すデモです。私たちの AI リップシンク動画機能が、さまざまな視点から見ても自然な話し方を実現する好例となっています。
1枚の写真と音声だけから、完全なボーカル表現を生成して見せます。すべてAIによって動作するこのアバターは、俳優を起用することなく自然で途切れのないリップシンクを実現し、トレーニング、マーケティング、ストーリーテリングに最適です。
1枚の画像から、リアルな感情表現とAI生成の音声をオリジナル音楽に重ね合わせて作り出した例です。これは、リアルなアバター作成ツールが、静止画の写真にまったく新しい形で命を吹き込めることを示しています。
AIのクマがニュースを伝える構成で、実在の俳優は一切使わず、1枚の画像と台本だけで制作されています。
ミームを原動力としたAIショートフィルムを制作し、しゃべる動物たちやシネマティックなカット、完全なボイスシンクを披露します。
手描きのポートレートでさえ、Avatar IV のスタイライズ生成によって命を吹き込まれます。
たった1枚の写真から作り始めましょう
Avatar IV を使えば、リアルで自然に話すアバターを作成するのに必要なのは、ほんの数ステップです。私たちの AI トーキングアバター作成ツールは、シンプルなポートレートアニメーションから、全身アバターの作成体験まで、どちらのニーズにもスムーズに対応できるよう設計されています。写真の入力、自然なボイスシンク、そして豊かな表情モーションを組み合わせることで、カメラやスタジオ、長い制作工程を一切必要とせず、数分でプロ品質の動画を生成できます。
自分自身または被写体の、ポートレート・半身・全身のいずれであっても、はっきりと写っている写真を選びましょう。画像の品質が高いほど、生成されたアバターはより自然でリアルな見た目になります。
スクリプトをエディターに直接入力するか、音声ファイルをアップロードしてください。自分の声を録音することもできます。AIリップシンクジェネレーターが、テキストまたは音声を表情やジェスチャーと自動的に同期させ、アバターが自然に話すようにします。
ワンクリックするだけで、Avatar IV があなたの写真をダイナミックなトーキングアバターに変換します。動画では、リップシンクや表情、ジェスチャーが即座に反映され、アバターに命が吹き込まれます。高解像度で書き出して、お気に入りのプラットフォームで共有しましょう。
高度な機能を探索する：アバター IV
Avatar IV は、単なるアップグレードではありません。AIアバターの可能性そのものを再定義する存在です。より鮮明なビジュアルから、まるで本物のようなジェスチャーまで、クリエイター、企業、ストーリーテラーの誰にとっても、これまでにないリアリティと柔軟性を提供します。
Avatar IV は単に音声を再現するだけではなく、話し手のトーンやリズム、感情まで理解します。このモデルは、人間のコミュニケーションを反映した自然な表情と同期したジェスチャーを生成し、本物のようで感情的なつながりを感じられる会話体験を生み出します。
Avatar IV では、アバターが意図をもって動きます。音声トラックに合わせて手のジェスチャーがインテリジェントに同期され、あらゆる動画に奥行きとニュアンスを与えます。説明、プレゼンテーション、ストーリーテリングのいずれであっても、あなたのアバターは表情豊かでダイナミックに感じられるでしょう。
Avatar IV は、新たなクリエイティブの可能性を切り開きます。スケッチやカートゥーン、さらには動物までも、表情豊かに話すアバターへと変換できます。実在の人間のような姿からアニメキャラクターやファンタジーのクリーチャーまで、あらゆるペルソナをデザインし、高いリアリティで命を吹き込むことができます。
従来のモデルとは異なり、Avatar IV は頭を傾けた状態や横顔、斜めのポーズからでもアバターを生成できます。この柔軟性により、複雑な入力写真であっても正確で自然なレンダリングが可能になり、多様な素材を自由に活用できる高い創造性を実現します。
Avatar IV は、1 枚の写真からリアルな話すアバターを生成できる HeyGen の高度な AI アバターエンジンです。ボイスシンク、表情、手振りなどの機能を備えています。無料登録を行うことで、HeyGen の可能性をすぐに体験し始めることができますこちら.
HeyGen は、AI エンジンを使って静止画を音声同期、表情、ジェスチャーとともにアニメーション化するツールで、スクリプトと画像さえあれば生成できます。
はい、HeyGen のアバターは、ハイパーリアル、アニメ、動物などさまざまなスタイルに対応しており、アバターデザインに柔軟性を持たせることができます。
いいえ、カメラは必要ありません。Avatar IV は、1枚の写真とスクリプトだけで動画を生成します。
HeyGen は、自然な話し方と完璧なリップシンクを実現しながら、コンテンツをさまざまな言語や文化に合わせて調整することで、動画をローカライズします。
あなたのビジネスのような企業が、最先端のAI動画を活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。