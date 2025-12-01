アバターは単なるリップシンクを超えた存在です Avatar IV は単に音声を再現するだけではなく、話し手のトーンやリズム、感情まで理解します。このモデルは、人間のコミュニケーションを反映した自然な表情と同期したジェスチャーを生成し、本物のようで感情的なつながりを感じられる会話体験を生み出します。

自然な手のジェスチャーでインタラクションをより豊かに Avatar IV では、アバターが意図をもって動きます。音声トラックに合わせて手のジェスチャーがインテリジェントに同期され、あらゆる動画に奥行きとニュアンスを与えます。説明、プレゼンテーション、ストーリーテリングのいずれであっても、あなたのアバターは表情豊かでダイナミックに感じられるでしょう。

創造性は人間の限界を超えて広がる Avatar IV は、新たなクリエイティブの可能性を切り開きます。スケッチやカートゥーン、さらには動物までも、表情豊かに話すアバターへと変換できます。実在の人間のような姿からアニメキャラクターやファンタジーのクリーチャーまで、あらゆるペルソナをデザインし、高いリアリティで命を吹き込むことができます。